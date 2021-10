Les meilleurs poids welters arrivent au BRAVE CF 55 dans l’espoir de remporter un titre

ROSTOV, Russie_ La division des poids super welters déjà compétitive BRAVE CF est en état d’alerte depuis que le titre mondial de la catégorie des poids 175 livres est devenu vacant et maintenant plusieurs combats à enjeux élevés décideront de l’avenir de la prestigieuse ceinture de titre mondial CF de BRAVE.

L’un de ces combats devrait voler la vedette lors du retour de l’organisation en Russie, prévu le 6 novembre, en association avec le Pro FC, à Rostov.

Invaincu, Kamal Magomedov fera sa première apparition sous la bannière BRAVE CF contre son compatriote débutant Luis Felipe Dias du Brésil au BRAVE CF 55.

Magomedov possède un record professionnel parfait de 8-0 et n’a jamais parcouru la distance dans sa carrière, remportant cinq combats par soumission et trois par KO. Le Russe de 30 ans sait porter de l’or autour de la taille, ayant déjà remporté un titre majeur en Amérique.

Comme Magomedov, Dias a remporté du matériel pertinent pendant son séjour au niveau régional, accumulant une liste de victoires et de défaites 14-3.

Une séquence de sept victoires consécutives, dont une rare victoire par soumission, a fait de Dias le combattant numéro un dans sa catégorie de poids au Brésil.

Et maintenant, vous êtes prêt à affronter les meilleurs au monde et à ajouter potentiellement le plus grand titre de votre carrière à un CV de plus en plus stellaire.

Le BRAVE CF 55 sera en tête d’affiche de la deuxième demi-finale du tournoi des poids mouches, avec Ali Bagautinov accueillant José Torres dans l’un des combats les plus importants de l’histoire de la division.

Le vainqueur affrontera le champion du monde de sambo Velimurad Alkhasov en finale, et le vainqueur deviendra le premier champion du monde poids mouche BRAVE CF.