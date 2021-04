Les meilleurs points du “ Mann Ki Baat ” du PM Narendra Modi au milieu de la tempête Covid

Premier ministre Narendra Modi (Photo / PTI)

Le Premier ministre Narendra Modi a déclaré dimanche que Covid “ testait notre patience ” et que la plus grande priorité aujourd’hui était de vaincre la maladie. «Corona met notre patience à l’épreuve; il met à l’épreuve nos limites à tous pour endurer la misère. Beaucoup de nos proches et chers nous ont laissés prématurés… cette tempête a secoué le pays », a-t-il déclaré en s’adressant à la nation par le biais de son émission de radio mensuelle« Mann Ki Baat ».

Le Premier ministre, au cours de son émission de plus de 30 minutes, a également longuement parlé de la façon dont les agents de première ligne et les agents de santé mènent inlassablement cette guerre depuis plus d’un an.

Parlant de l’importance des vaccins, PM Modi a exhorté les gens à ne pas croire aux rumeurs liées au vaccin. «Vous devez tous savoir que les personnes de plus de 45 ans peuvent bénéficier du vaccin gratuit qui a été envoyé à tous les gouvernements des États par le gouvernement indien. Désormais, à partir du 1er mai, le vaccin sera disponible pour chaque personne de plus de 18 ans dans le pays », a-t-il déclaré.

Voici les citations clés de son 76e épisode de ‘Mann Ki Baat’

– “Cette fois, pour sortir victorieux de cette bataille, nous devons accorder la priorité aux avis d’experts et scientifiques.”

– «Le Gouvernement indien met tout en œuvre pour donner un coup de fouet aux efforts des gouvernements des États. Les gouvernements des États font également de leur mieux pour s’acquitter de leurs responsabilités. »

– “Mes amis, je vous exhorte tous… si vous avez besoin d’informations, si vous avez des appréhensions, n’obtenez les informations que de la bonne source.”

– «Désormais, le secteur des entreprises, les entreprises pourront elles aussi participer au programme d’administration de vaccins à leurs employés.»

– «Le programme de vaccin gratuit du gouvernement indien qui se poursuit actuellement se poursuivra également. J’appelle également les États à étendre les bénéfices de cette campagne de vaccination gratuite du gouvernement indien au nombre maximum de personnes de leur État. »

– «Faites-vous vacciner et respectez toutes les précautions. «Dawaibhi, Kadaibhi» – N’oubliez jamais ce mantra. Nous allons bientôt vaincre ensemble cette calamité.

