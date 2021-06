Les meilleurs porte-clés, étuis, sangles AirTag et bien plus encore

Maintenant que nous avons eu la chance d’essayer certains des meilleurs porte-clés, étuis, housses et sangles AirTag, en plus de couvrir le lancement des meilleures marques tierces, il est temps de rassembler les meilleurs. meilleur. Bien que le sentiment général ait été quelque peu tiède dans certains cercles pour les offres officielles d’Apple (principalement une question de prix, semble-t-il), il est indéniable qu’il sera important pour certaines personnes de s’assurer que leurs petits trackers Apple glissants sont sûrs et sécurisés. En déposer un au fond de votre portefeuille ou de votre sac fera certainement l’affaire, mais c’est aussi un moyen peu élégant de transporter votre dernier équipement Apple. Le prix de certaines sangles, housses et porte-clés AirTag peut dépasser celui du traqueur d’articles réel, nous avons donc arrondi certaines options dans toutes les gammes de prix pour donner aux gens une idée de ce qui existe et de la meilleure façon d’utiliser leur Budget des accessoires AirTag.

Meilleurs étuis AirTag, porte-clés, sangles et plus

(Mise à jour du 27/06/12h01) : Cet article a maintenant été mis à jour avec la nouvelle gamme d’accessoires CASETiFY AirTag, y compris des emojis personnalisables et plus encore.

(Mise à jour 6/6 4:47): Cet article a maintenant été mis à jour avec la nouvelle gamme d’accessoires Case-Mate AirTag.

(Mise à jour 5/30 4:51 am): Cet article a maintenant été mis à jour avec le nouvel équipement WaterField AirTag.

Revue AirTag : un traqueur d’objets facile à utiliser, optimisé par un réseau d’un milliard d’utilisateurs d’iPhone

Avant de vous plonger dans tous les meilleurs équipements AirTag ci-dessous, voici tout ce que vous devez savoir sur la prise en charge d’AirTag sur la version Web d’Apple Find My. Vous voudrez également plonger dans nos impressions pratiques sur AirTag et les accessoires Apple avant de prendre une décision finale. Sans parler de ce guide de configuration pratique d’AirTag détaillant le mode perdu, le remplacement de la batterie, le démontage et la signification réelle de tous ces sons AirTag.

Rendez-vous ci-dessous pour découvrir toutes les meilleures options disponibles actuellement et vous pouvez vous attendre à ce que d’autres soient ajoutées à la liste dans les jours/semaines à venir alors que des modèles supplémentaires atterrissent dans les bureaux 9to5 du monde entier. Ce ne sont là que quelques-unes des marques que nous connaissons et/ou des options que nous avons eu l’occasion d’examiner jusqu’à présent :

Accessoires Apple AirTag

Boucle AirTag Apple 29 $

Porte-clés en cuir Apple AirTag 35 $

Boucle en cuir Apple AirTag 39 $

Plus de détails ici :



Porte-clés en cuir AirTag 30 $ (Rég. 40 $)

Sangle de lunettes AirTag 30 $ (Rég. 40 $)

NOUVEAU Porte-clés robuste AirTag 30 $ (Rég. 40 $)

NOUVEAU Médaille pour animaux de compagnie 30 $ (Rég. 40 $)

Plus les détails complets du lancement ici

NOUVEAU! Nomad étend sa gamme d’accessoires AirTags avec un nouveau porte-clés robuste et une étiquette pour animaux de compagnie

Porte-clés AirTag Pad & Quill

Porte-clés en cuir Pad & Quill Mighty AirTag 25 $

Ou alors 21 $ avec notre code promo

Pad & Quill Lot de 4 porte-clés en cuir Mighty AirTag 80 $

Ou alors 68 $ avec notre code promo

Plus les détails complets du lancement ici

Caséologie AirTag Vault 15 $

Le TPU robuste, durable et texturé en grès maintient votre AirTag en sécurité… Le mousqueton pratique vous permet de l’accrocher et de partir… Ne perturbera pas la transmission du signal ou du son.

Plus les détails complets du lancement ici

Étuis Spigen et armure robuste

Étui AirTag Valentinus 25 $

Également disponible directement chez Spigen

Étui AirTag Armure robuste 25 $

Également disponible directement chez Spigen

Plus les détails complets du lancement ici

Paquet de 3 en silicone souple avec porte-clés 13 $

Lot de 4 boucles de protection pour AirTag 19 $

La housse de protection en silicone souple est conçue par des professionnels pour les nouveaux AirTags ; un porte-clés métallique pas facile à rouiller pour une utilisation de longue durée

Porte-clés ESR AirTag

Lot de 2 étuis en silicone avec porte-clés 15 $

En noir, bleu, blanc et rouge

Le silicone flexible, résistant et adhérent adhère en toute sécurité à votre Tag et ne prend que quelques secondes à mettre… La conception ouverte des deux côtés maintient le signal de votre Tag fort et stable… La finition lisse vous permet de nettoyer la poussière et la saleté avec un essuyage ou un rinçage rapide.

Les solutions twist-and-lock de Belkin

Belkin AirTag Secure Holder avec sangle 13 $

Encore plus de couleurs directement de Belkin

Étui Belkin AirTag avec porte-clés 13 $

Encore plus de couleurs directement de Belkin

Impressions pratiques du support Secure ici

Plus les détails complets du lancement ici

Étui de protection et sangle ProCase

Silicone souple avec porte-clés et sangle 9 $

Livré avec une dragonne en nylon détachable, vous pouvez boucler la dragonne jusqu’à l’anneau porte-clés

Laboratoire d’élévation

Elevation Lab TagVault pour AirTag 13 $

Pack de 3 pour 30 $, pack de 4 pour 40 $, ou 8-pack pour 75 $

Plus les détails complets du lancement ici

Le premier boîtier étanche pour Apple AirTags. D’autres conceptions ouvertes laissent les AirTags se rayer et prendre les abus de tout le reste dans votre poche (désolé Hermès). Indescriptible, ne diffuse pas visuellement qu’il s’agit d’un boîtier AirTag. Construction composite ultra-durable avec quincaillerie en acier inoxydable.

Gaines et supports de moment

Support en tissu extensible pour AirTags 20 $

Fabriqué à partir de powermesh collé de qualité supérieure, il adhère à pratiquement n’importe quelle surface de tissu avec un support adhésif exclusif.

Support de coque rigide pour AirTags 20 $

Fabriqué à partir d’une coque en fibre d’aramide robuste et soutenu par un adhésif super fort, vous pouvez coller un AirTag sur n’importe quelle surface plane.

Support de surface incurvé pour AirTags 20 $

Construit avec une construction en silicone flexible, il est facile de s’adapter à pratiquement toutes les surfaces dures sur lesquelles vous souhaitez coller un AirTag… une coque étanche et un adhésif robuste.

Portefeuille Frenchie Co. AirTag

Portefeuille Frenchie Co. AirTag Ready 99 $

Peut contenir jusqu’à 12 cartes et 12 billets, Fermeture magnétique, Cuir italien écologique de qualité supérieure, Blocage RFID, Emplacement AirTag…

SuivrePatte

Collier en cuir de liège FollowPaw AirTag 48 $ (Rég. 60 $)

FollowPaw Collier AirTag en cuir de liège + laisse 101 $ (Rég. 113 $)

Notre matériau de choix est un matériau de héros renouvelable – le cuir de liège. Le liège est 100% végétalien, résistant à l’eau et durable. Cela en fait le cuir végétalien le meilleur et le plus durable disponible. Chaque produit a une structure en liège unique et magnifique qui vous permet de gagner tous les concours de style.

Plus de détails ici

Le nouvel équipement AirTag en cuir de WaterField

Étiquette de bagage WaterField AirTag 49 $

Porte-clés WaterField avec fermeture à barillet en acier 25 $

Plus de détails ici

Les nouveaux accessoires AirTag de Case-Mate

Autocollant Case-Mate AirTags 15 $ ou 4 pour 10 $ ch.

Bague Clip Case-Mate AirTags 20 $

Case-Mate AirTags Tough Sport 15 $

Plus de détails ici

CASETiFY AirTag porte-clés et étui 35 $

avec clip de style mousqueton, choix d’emoji en option, plus

Plus de détails ici

Protecteurs d’écran, chaînes, étuis et sangles AirTag pour clés

DogTag Studio Proper 30 $

Studio Proper TidyCase à partir de 10 $

Studio Proper BikeTag de 10 $

Studio Proper BagTag de 20 $

Studio Proper LoopCase à partir de 13 $

Étui en cuir Studio Proper 26 $

Lot de 6 protecteurs d’écran en TPU souple Orzero 8 $

Orzero 4-pack Silicone Skin 14 $

Protecteur anti-rayures Olixar Apple AirTags transparent 9,50 $

ArmorSuit Lot de 6 skins antireflet 9 $

AWINNER Lot de 5 protecteurs avant/arrière en TPU 8 $

Boucle de protection en cuir véritable Olixar Apple AirTags 18 $

Pochette en silicone adhésive Apple AirTags Olixar 4-pack 12 $

Collier Olixar Apple AirTags en cuir véritable pour animal de compagnie 20 $

Collier réglable en nylon pour animaux de compagnie Olixar avec AirTags Apple 18 $

Lot de 4 étuis en silicone assortis Xmada 18 $

Lot de 4 étuis en silicone patte de chat AWINNER 16 $

Lot de 4 étuis en silicone noir AWINNER 16 $

Étui à pression Wairco pour Apple AirTag 19 $ (Rég. 24 $) Étui recouvert d’air avec boucle porte-clés 10 $ (Rég. 15 $)

Étiquette de bagage en cuir Milwaukee 25 $ (Rég. 35 $) DamonLight 2-pack Housse de protection + Porte-clés 14 $

Étui DamonLight Antichoc + Mousqueton 13 $

Étui en cuir DamonLight + porte-clés 15 $

Porte-clés Médaillon Zanderlyn 12 $



Plus quelques options faites à la main via Etsy…

Porte-clés PlanterCoStore Étiquette de bagage 21,50 $

Porte-clés en cuir WildflowerCoLeather 25 $

Collier pour chien à enfiler Tag Lock 20 $

Support vélo BikeTaggr 19 $

Peau protectrice en cuir végétalien 14,50 $

Autocollant en vinyle BrightFutureHeirloom 5 $ (15 % de réduction)

Étui en pierre véritable ardoise ROXXLYN 24 $

Plus le coloris « Indian Summer » 26 $

Porte-clés au crochet MyAlpacaStudio 18 $

Etui en cuir pour porte-clés Danny Rolph 35 $

Sangle de collier pour animaux de compagnie en faux suède/cuir 20 $

Etui portefeuille TagCard Flex 15 $

Accessoires Hermès

Charm de sac Hermès AirTag 299 $

Porte-clés AirTag Hermès 349 $

Étiquette de bagage AirTag Hermès 449 $

Certains sont actuellement en rupture de stock chez Apple, mais assurez-vous également de vérifier les options directes : Hermès propose désormais 699 $ Étiquette de voyage AirTag et nouveau 570 $ Boitier MagSafe exclusivement sur son site internet

Plus à venir…Mise à jour

Plus de couverture AirTag :

