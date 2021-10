Les meilleurs prétendants à la bague NBA 2021/22

10/01/2021 à 18:50 CEST

La NBA 2021/22 démarre dans la nuit du dimanche 3 octobre au lundi 4 octobre avec une rencontre intéressante entre les Angels Lakers et les Brooklyn Nets, les deux franchises les plus puissantes de la ligue et deux des plus grands prétendants à la finale.. Avec LeBron James, Anthony Davis et Russell Westbrook d’un côté et Kevin Durant, James Harden et Kyrie Irving de l’autre, Angelenos et New Yorkais sont les grands prétendants.

Les deux autres favoris entrent également dans les tournois des Conférences Est et Ouest : Milwaukee Bucks et Phoenix Suns, les deux derniers finalistes du ring, sont présentés comme les grandes alternatives. Les principaux candidats au titre sont :

les Lakers de Los Angeles

Angelenos veut riposter pour de mauvaises performances à Los éliminatoires de la saison dernière et dominer d’une main de fer dans la Conférence Ouest. Pour cela, ils ont opéré une révolution dans le personnel : seuls LeBron James, Anthony Davis et Tucker suivent. Ils sont partis Drummond, Gasol, Harrell, Morris ou Schröder et des noms importants comme ceux de Westbrook, Carmelo Anthony, Kendrick Nunn, DeAndre Jordan, Ariza ou Howard. Les ressources de Vogel’s pour cette saison sont infinies et les Lakers sont les grands candidats au titre selon les pronostics.

Filets de Brooklyn

Les New-Yorkais cherchent une consolidation ultime dans la Conférence de l’Est avec leur tyrannique Trois grands, formé par Kevin Durant, James Harden et Kyrie Irving, ainsi que d’autres acteurs importants tels que Joe Harris ou Blake Griffin. Pour cela ils ont aussi apporté de nombreux changements dans le secondaire : Aldridge, Jevon Carter ou Patty Mills élèvent le plafond compétitif d’une équipe destinée à dominer dans l’Est. Le grand rival, sans aucun doute, sont les Milwaukee Bucks, les champions en titre, qui maintiennent le noyau dur de l’équipe gagnante..

dollars de Milwaukee

Les hommes de Mike Budenholzer sont à la recherche du troisième anneau de leur histoire et du deuxième d’affilée après l’avoir réalisé la saison dernière contre les Phoenix Suns agités.. Avec une grande partie de l’équipe championne, où ils se démarquent Giannis Antetokounmpo, Pat Connaughton, Donte DiVincenzo, Jrue Holiday, Brook Lopez et Khris Middleton, Milwaukee veut rester dominant dans l’Est avant la croissance des Nets, qui disposent d’une équipe de luxe. Des joueurs aux rôles différents sont également venus dans l’équipe tels que Grayson Allen, George Hill ou Rodney Hood..

Soleils de phénix

Les Arizonans sont entrés dans l’histoire la saison dernière en atteignant la finale de la NBA, ce qui ne s’était pas produit depuis 1993. Ils ont même eu deux matchs d’avance (2-0), mais les hommes de Giannis Antetokounmpo ont montré leur potentiel et l’ont clairement emporté dans les quatre autres matchs pour mettre la finale à 4-2. Avec Devin Booker comme grande star et des acteurs importants qui suivent au moins un an comme Deandre Ayton, Mikal Bridges, Jae Crowder, Cameron Johnson, Frank Kaminsky, Abdel Nader, Chris Paul, Cameron Payne, Dario Saric et Jalen Smith. Les hommes de Monty Williams veulent à nouveau faire partie des meilleures équipes de la NBA.