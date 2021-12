Les meilleurs produits de beauté à sortir de 2021

Nous avons indépendamment sélectionné ces produits parce que nous les aimons, et nous espérons que vous aussi. Achetez avec E! a des relations d’affiliation, nous pouvons donc recevoir une commission si vous achetez quelque chose via nos liens. Les articles sont vendus par le détaillant, pas par E!

2021, c’était beaucoup de choses, mais une chose est sûre, ce fut une grande année en beauté !

En bref, le minimalisme de la peau, les sourcils au savon et le maquillage des années 90 régnaient, TikTok nous a fait faire des choses comme se laver les cheveux avec de l’eau de riz et mettre des points blancs autour de nos yeux, et plusieurs marques de mode de luxe et célébrités ont fait leurs débuts dans le monde de la beauté. Mais plus important encore, cette dernière année nous a donné tellement de produits de soins de la peau, de maquillage et de soins capillaires qui changent la donne.

Du déodorant et shampoing sec de Sol de Janeiro, en passant par la teinture pour la peau d’YSL et le mascara volumisant le plus complet d’ILIA, le bâton pour les yeux au rétinol de Peace Out et le Cheat pour les sourcils de Charlotte Tilbury, ces produits ont changé notre vie pour le mieux.

Pour les 24 produits de beauté que nous emporterons avec nous en 2022, faites défiler ci-dessous !