Nos choix rapides pour les meilleurs protecteurs d’écran Google Pixel 6 :

Le Google Pixel 6 est là ! Le téléphone est livré avec un grand écran de 6,4 pouces que vous voudrez garder sans rayures ni défauts le plus longtemps possible. Un bon protecteur d’écran fera sans aucun doute l’affaire. Chez Android Authority, nous testons de manière approfondie les téléphones et les accessoires, nous avons donc fait la recherche pour vous. Ce sont quelques-uns des meilleurs protecteurs d’écran Google Pixel 6 que vous pouvez obtenir dès maintenant !

Nos choix pour les meilleurs protecteurs d’écran Pixel 6 incluent des protecteurs d’écran en film TPU, des options de verre trempé et même un protecteur d’écran de confidentialité. Pour plus de protection, consultez nos marques de coques préférées. Nous vous recommandons également de nombreux autres accessoires pour smartphone. Consultez nos guides ci-dessous.

Note de l’éditeur: Nous mettrons à jour cette liste des meilleurs protecteurs d’écran Google Pixel 6 au fur et à mesure du lancement de nouvelles options.

Le meilleur protecteur d’écran en verre trempé pour Google Pixel 6 : le pack de 3 Tauri

Protecteur d’écran Pixel 6 Tauri

Protégez l’écran des rayures et des chocs et chutes accidentels avec le protecteur d’écran en verre trempé Tauri. Il est également livré avec des protecteurs d’objectif de caméra pour la barre de caméra.

Avantages:

Verre trempé 9H Protection contre les chutes certifiée de 6 pieds Hautement transparent

Les inconvénients:

Le scanner d’empreintes digitales peut être incertain

Les protecteurs d’écran en verre trempé Tauri sont parmi les meilleurs que vous puissiez obtenir pour le Pixel 6. Le verre trempé 9H est conçu pour survivre à une chute de 6 pieds. Il est également livré avec des protecteurs en verre trempé pour la barre de l’appareil photo, avec des découpes précises pour les unités de l’appareil photo et le flash. Le cadre d’alignement devrait faciliter l’installation, mais cela demande encore un peu de patience. Vous devrez peut-être également ajouter à nouveau vos empreintes digitales après l’application du protecteur d’écran. Le forfait comprend trois protecteurs d’écran et trois protections de barre de caméra.

Vous cherchez d’autres protecteurs d’écran pour Pixel 6 en verre trempé ? Nous recommandons également :

Supershieldz 3-pack

Le verre trempé Supershieldz est une excellente option si vous n’avez besoin de rien de plus pour la barre de caméra. Il est hautement transparent et les revêtements hydrophobes et oléophobes éloignent les imperfections.

Le meilleur film de protection d’écran en TPU Pixel 6 : Armorsuit Militaryshield

Protecteur d’écran pour Pixel 6 Armorsuit Militaryshield

Ce film protecteur d’écran en TPU protégera l’écran des rayures et des imperfections grâce à son revêtement hydrophobe et oléophobe. Il peut même réparer automatiquement les rayures mineures.

Avantages:

L’auto-réparation ultra-mince et limpide corrige automatiquement les imperfections mineures

Les inconvénients:

L’installation est une corvée Peut jaunir avec le temps

Un film de protection d’écran en TPU pour votre Pixel 6 ne sera pas aussi protecteur qu’un verre trempé, mais c’est une excellente option si vous cherchez uniquement à garder votre écran sans rayures. L’Armorsuit Militaryshield est l’un des meilleurs du marché. Il offre une couverture bord à bord et gardera l’écran exempt de défauts. Grâce à la technologie d’auto-guérison, il peut même réparer lui-même les égratignures mineures.

Vous recherchez d’autres films de protection d’écran en TPU pour Pixel 6 ? Nous recommandons également :

Bouclier de QI

Vous cherchez un protecteur d’écran en TPU ultra-clair avec une protection supplémentaire pour la barre de caméra ? Le bouclier IQ est la voie à suivre. Il est durable, hautement transparent et éloignera les rayures et les traces de doigts.

Le meilleur protecteur d’écran de confidentialité pour Pixel 6 : le protecteur d’écran de confidentialité LK

Protecteur d’écran de confidentialité Pixel 6 LK

Protégez votre écran et vos informations avec ce protecteur d’écran de confidentialité. Il est également livré avec des protecteurs d’objectif pour protéger la barre de l’appareil photo.

Avantages:

Champ de vision de 50 degrés Livré avec des protecteurs d’objectif de caméra supplémentaires Verre trempé durable

Les inconvénients:

Ne sera pas l’expérience d’affichage standard

Un protecteur d’écran de confidentialité sert à la fois de protection d’écran pour assurer la sécurité de l’écran et protéger vos données des regards indiscrets. Le protecteur d’écran de confidentialité LK rétrécit le champ de vision à seulement 50 degrés, et quiconque regarde votre écran au-delà ne verra qu’un écran noir. Bien qu’il s’agisse d’un panneau sombre, vous n’aurez pas à trop augmenter la luminosité pour conserver votre expérience d’affichage habituelle. Il est également livré avec une protection de l’objectif de l’appareil photo avec trois protecteurs en verre trempé pour la barre de l’appareil photo.

Vous cherchez d’autres moyens de protéger votre nouveau Pixel 6 ? N’oubliez pas de consulter notre tour d’horizon des meilleures coques Pixel 6 que vous pouvez obtenir !