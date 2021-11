Les meilleurs pulls et polaires demi-zip pour femmes dans la rue principale du Royaume-Uni

Ces pièces incontournables vous accompagneront pendant la saison froide (Photo : La Redoute/Everlane/Kitri/.)

Quand vous pensez à un pull demi-zip, quelle image vous vient à l’esprit ?

Peut-être s’agit-il de papas d’âge moyen qui restent au chaud en marge d’une journée de sport à l’école, ou de randonneurs et de promeneurs de chiens vêtus de vêtements d’extérieur fonctionnels.

De nos jours, cependant, vous seriez plus susceptible de les voir sur Instagram – et les designers haut de gamme et les magasins de grande rue en prennent note.

Il y a quelques années, les pulls à demi-zip étaient l’apanage de la foule qui privilégie le confort, généralement dans des couleurs ternes ou des tissus anti-transpiration.

Mais parallèlement à la montée en puissance de l’esthétique « dadcore » – qui a vu les baskets épaisses, les jeans à coupe droite et les shorts cargo passer de grincer des dents à cool – le style demi-zip est de retour en force.

Il existe deux astuces pour en faire vibrer un (sans avoir l’air de vous promener dans les landes ou hors de la salle de bingo): introduire des coupes et des couleurs surprenantes dans le mélange, ou optez pour le luxe avec des tissus haut de gamme.

Avec des options décalées en molleton, cachemire et mérinos, il y en a pour tous les goûts. Et étant donné que nous sommes bien avancés dans la saison froide britannique, vous aurez l’avantage supplémentaire de rester au chaud tout en gagnant de sérieux points de style.

Voici nos meilleurs choix:

Pull à col zippé en alpaga mélangé rose Lorna

Le rouge et le rose sont le combo de couleurs de la saison – et ce pull se vend régulièrement (Photo : Kitri)

Achetez pour 95 £ chez Kitri.

Polaire à demi-fermeture éclair Asos Design avec imprimé ondulé

Adoptez la tendance Y2K dans cette polaire brillante (Photo : Asos)

Achetez pour 50 £ chez Asos.

Le pull demi-zip en laine mérinos feutrée

La somptueuse laine mérinos garde la chaleur et le coloris Heathered Oat ira avec tout (Photo : Everlane)

Achetez pour 140 £ chez Everlane.

Pull Mango avec poche plaquée et col zippé

Les pulls courts sont parfaits avec les bas taille haute, et les poches lui donnent une sensation d’adulte (Photo : Mango)

Achetez pour 49,99 £ chez Mango.

Pull zippé en fausse polaire

Les tissus polaires apportent du fun à n’importe quelle tenue (Photo : Monki)

Achetez pour 18 £ (en vente) chez Monki.

Pull zippé en maille côtelée

Optez pour une coupe à la palangre comme celle-ci pour plus de drame (Photo: H&M)

Achetez pour 19,99 £ chez H&M.

Pull en alpaga mélangé recyclé à col montant

Fabriqué à partir de 50 % d’alpaga et de 50 % de polyester recyclé, c’est une pièce magnifique qui est également respectueuse de l’environnement (Photo : La Redoute)

Achetez pour 31,20 £ (en vente) à La Redoute.

Pull en maille à rayures et col montant

Portez le col sur ce haut, en ajoutant un bord (Photo: NA-KD)

Achetez pour 42,95 £ chez NA-KD.

Zip gaufré Yale

Le short assorti – également en tricot gaufré confortable – est également disponible (Photo: Reformation)

Achetez pour 84 £ auprès de la Réforme.

Gilet en tricot rayé

Pulls sans manches et demi-zip ? Alerte de double tendance (Photo : Zara)

Achetez pour 27,99 £ chez Zara.

Chandail en molleton des montagnes UO

Un imprimé tendance peut faire d’une polaire la vedette d’une tenue (Photo : Urban Outfitters)

Achetez pour 52 £ chez Urban Outfitters.

Pull beige en maille torsadée à col zippé

Une pièce à faible coût, qui peut être enfilée avec tout ce que vous possédez déjà (Photo : Matalan)

Achetez pour 20 £ chez Matalan.

Pull en maille à demi-zip

Le matériel de la couleur de vos bijoux peut tout rassembler (Photo : River Island)

Achetez pour 38 £ à River Island.

