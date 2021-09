Les meilleurs radiateurs et poêles économes en énergie pour affronter l’hiver avec la lumière la plus chère | La vie

in

Préparez-vous, l’hiver arrive.

Ne vous laissez pas berner par le début de l’automne l’hiver est très proche. Comme chaque année, comme avant l’été, lorsque les températures commenceront à baisser, les produits les plus vendus seront les appareils de chauffage et les radiateurs.

Chez ComputerHoy.com, nous voulons que vous n’ayez pas froid, c’est pourquoi nous avons compilé certains de les radiateurs économes en énergie qui valent la peine d’être achetés. De cette façon, vous pouvez les obtenir maintenant à un bon prix, confortablement et sans hâte.

Malheureusement, le prix de l’électricité explose et cet hiver s’annonce difficile sur le plan économique, tant au niveau des prix de l’électricité que du gaz. Avec des tarifs où la consommation est moins chère l’après-midi/soir et avec le bon appareil, vous pouvez économiser de l’argent.

Nous ne pouvons rien faire contre le coût de l’électricité que ces radiateurs feront, et c’est parce que les éléments chauffants pour générer de la chaleur sont encore, aujourd’hui, un moyen inefficace de chauffer la maison, mais c’est la meilleure alternative au gaz et le plus utile .

Ces radiateurs ont une faible consommation, certains peuvent être programmés et même se connecter à internet pour les allumer à distance.

4 éléments : Cecotec Ready Warm 800 Thermique

Ce radiateur électrique de 800W possède trois éléments chauffants et dispose d’une télécommande. Il peut être encastré dans un mur ou utilisé comme radiateur portatif sur pied.

Ce radiateur économe en énergie Cecotec Ready Warm 800 Thermique a 4 éléments et une puissance maximale de 600W.

C’est un petit radiateur électrique parfait pour les chambres ou pour l’avoir à proximité dans une pièce plus grande, comme les salons. Il peut être installé sur un mur ou déplacé d’un côté à l’autre grâce à ses pieds.

Il dispose de 3 modes, d’une minuterie, d’une télécommande et d’un panneau LED avec bouton de commande.

Son prix est de 66,90 euros sur Amazon. C’est une bonne remise car dans la boutique en ligne Cecotec en Espagne, cela coûte près de 100 euros.

Bon rapport qualité prix : Taurus Tallin 900

Radiateur électrique (émetteur thermique) avec programmation, jusqu’à 35ºC et consommation de 900W.

Poursuivant avec les émetteurs thermiques, cette Taureau Tallinn 900 Il s’agit d’un radiateur électrique plus grand que le modèle précédent de Cecotec, cette fois avec 5 éléments.

Sa consommation est de 900W et il a le contrôle de la température, en plus d’atteindre jusqu’à 35ºC. C’est un modèle qui peut être utilisé en le déplaçant d’un côté à l’autre grâce à ses roues, ou il peut être installé sur un mur.

Cette fois il ne dispose pas de télécommande, il se pilote directement depuis son écran LCD dans lequel il peut être programmé quotidiennement ou hebdomadairement.

Vous pouvez l’obtenir en vente pour 95 euros sur Amazon.

Une alternative à ce radiateur est la version Tallin 600 600W à 4 éléments, mais elle coûte 99 euros.

Puissant et à 6 éléments : Orbegozo RRE 1010

Système de chauffage qui se distingue par sa facilité d’installation (au mur ou sur socle). Il est programmable sept jours sur sept, consomme peu, possède un thermostat intégré pour maintenir la température et une télécommande.

Orbegozo RRE 1010 C’est une autre option dans les émetteurs thermiques qu’une fois éteints, ils continuent à émettre de la chaleur en raison de leur composition.

Ce modèle a 6 éléments et peut être monté sur un mur ou laissé au sol avec ses pieds. Ce modèle consomme plus, atteignant jusqu’à 1000W.

Il est programmable depuis son écran LCD et dispose d’une télécommande.

Dans ce cas, son prix est de 116 euros en promotion sur Amazon. Votre alternative la moins chère est le modèle à 3 éléments 500W pour 89 euros. Mais compte tenu du fait que la différence n’est que de 27 euros, le modèle à 6 éléments en vaut peut-être la peine, même s’il consomme deux fois plus.

Avec WiFi : Gridinlux Homely WiFi Warm

Radiateur électrique en verre de 1500W, avec thermostat, WiFi et application pour le contrôler à distance.

Une option avec connexion WiFi et avec un design plus moderne est ce radiateur électrique Gridinlux Homely WiFi Chaud.

Il s’agit d’une option avec un panneau avant en verre qui permet d’évacuer uniformément la chaleur de l’intérieur. Il a une Puissance de crête de 1500W bien qu’ayant 2 puissances, vous pouvez choisir l’une des 750W.

Bien qu’il n’ait pas de télécommande, il possède une application pour le contrôler à distance. Vous pouvez créer des horaires avec des bandes activées et désactivées.

Amazon le propose pour 123 euros.

Le modèle classique : Orbegozo RF 1500

Ce radiateur à huile électrique a une puissance maximale de 1500W et 7 éléments.

Orbegozo RF 1500 C’est une option classique pour ceux qui préfèrent un radiateur à huile. Son inconvénient est qu’il met plus de temps à chauffer, mais qu’il reste chaud plus longtemps.

Ce radiateur a un Puissance maximale de 1500W, mais il est entièrement réglable sur le côté. Il a 7 éléments et a un design blanc classique.

C’est l’un des moins chers car il ne coûte que 45 euros.

