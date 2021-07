Les meilleurs routeurs WiFi 4G que vous pouvez acheter dès maintenant | La technologie

in

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Si vous allez voyager dans un autre pays et que vous devez connecter plusieurs appareils tels que des téléphones portables, des tablettes ou même des ordinateurs à Internet, la fonction de partage de données de votre téléphone portable peut échouer et également réduire dangereusement la batterie. Pour cela Les routeurs 4G WiFi (ou Pocket WiFi) sont des produits parfaits pour les voyageurs qui veulent toujours être connectés.

Ces petits routeurs sont parfaits pour les voyageurs, mais aussi pour les personnes qui ont une résidence secondaire et ne veulent pas ou n’ont pas besoin de payer pour une connexion internet fixe si vous n’y consacrez pas beaucoup de temps. Compte tenu des tarifs illimités ou des débits de données de 25 Go proposés par certains opérateurs, il n’est plus nécessaire d’avoir une ligne ADSL ou fibre de base, la 4G, la 4G+ et bientôt la 5G suffiront.

Rejoignez cette chaîne Telegram pour recevoir les meilleures offres sur l’alimentation, les supermarchés et les produits pour la maison sur votre mobile en temps réel.

C’est pourquoi nous vous proposons une sélection de quelques Les meilleurs routeurs WiFi 4G que vous pouvez acheter dès maintenant, dans différents formats que vous pouvez emporter partout et ainsi profiter de la couverture 4G de votre opérateur.

Que vous soyez un voyageur qui souhaite avoir Internet, utilisez-le dans une maison d’été ou une résidence secondaire, voire comme routeur pour votre maison principale si vous ne l’utilisez pas beaucoup ou si vos besoins ne nécessitent pas de télécharger beaucoup de données depuis Internet, ces routeurs sont parfaits.

Tous ces routeurs sont gratuits et fonctionnent avec n’importe quel opérateur. Il suffit de les configurer avec les points d’accès fournis par les opérateurs et de se connecter à leur réseau WiFi.

Le plus polyvalent : Huawei E5576

Point d’accès WiFi avec modem 4G pour connecter jusqu’à 16 appareils différents. Il dispose d’une batterie de 1 500 mAh et est compatible avec les réseaux 4G jusqu’à 150 Mbps.

Ce petit routeur WiFi avec 4G de Huawei est le modèle Huawei E5576 et c’est l’une des bases. Il n’a pas d’écran, seulement deux indicateurs de couverture et de batterie, de quoi un produit que vous allez garder dans votre sac à dos ou dans une poche et qui est désormais réduit à seulement 45 euros.

C’est compatible avec Réseaux 4G jusqu’à 150 Mbps en téléchargement, largement suffisant pour la navigation normale et l’utilisation des réseaux sociaux. Il prend en charge jusqu’à 10 appareils connectés en même temps et dispose d’un port USB pour le chargement ou pour se connecter directement à Internet via USB, pas WiFi.

Ce petit routeur WiFi avec 4G de Huawei a une faible consommation de batterie et fonctionnera pendant 6 heures sans s’arrêter et va jusqu’à 600 heures en veille.

Pour le configurer et voir la consommation de données ou d’appareils connectés, il vous suffit de vous connecter à votre réseau WiFi et d’ouvrir la page web d’aide, ou d’utiliser l’application Huawei HiLink.

Jusqu’à 14 appareils connectés : Alcatel Linkzone

Obtenez le modem Alcatel Linkzone 4G pour 28 euros

La marque française Alcatel compte également un routeur WiFi 4G assez bon marché parmi ses produits de connectivité.

est Alcatel Linkzone (MW40V) est un routeur compatible avec les réseaux 4G Cat4 qui atteint une vitesse de jusqu’à 150 Mpbs connexion Internet. Il est compatible avec n’importe quel appareil disposant du Wifi dont vous disposez, depuis les mobiles, tablettes, ordinateurs portables, lecteurs…

Vous pouvez connecter jusqu’à 14 appareils différents, largement suffisant pour voyager ou dans une maison où vous n’avez pas de WiFi normalement et que tout le monde se connecte à internet.

Ce routeur 4G coûte désormais un peu plus de 50 euros sur Amazon.

Meilleur rapport qualité/prix : TP-Link M7200

Modem 4G de voyage compact et routeur WiFi avec une batterie de 2000 mAh et compatible avec les réseaux 4G 150 Mbps.Vous pouvez connecter jusqu’à 10 appareils pour vos voyages ou vos vacances.

Non seulement ce routeur est joli TP-Link M7200 Il a une grande batterie pour vous donner plus d’heures d’utilisation d’Internet. Il est actuellement en vente sur Amazon et coûte déjà environ 45 euros.

Cette poche WiFi a une compatibilité avec des réseaux 4G de 150 Mbps en téléchargement et une batterie de 2 000 mAh qui lui donne environ 8 heures d’utilisation.

Vous pouvez connecter jusqu’à 10 appareils en même temps et si vous ne l’utilisez pas et l’éteignez, la batterie dure environ 600 heures en veille. Depuis son application ou sa configuration Web, vous pouvez voir des rapports détaillés sur les personnes connectées ou la consommation du réseau WiFi.

Étonnamment, il a une batterie que vous pouvez changer et sur le devant il a des indicateurs LED sur l’état du réseau WiFi, de la batterie et de la connectivité 4G.

Routeur le plus rapide : Netgear Nighthawk

Routeur WiFi portable avec connexion 4G capable d’atteindre jusqu’à 1 000 Mbps en téléchargement et d’accepter jusqu’à 20 appareils différents connectés en même temps.

Si vous recherchez un routeur 4G capable d’absorber absolument tout le jus d’une connexion 4G avec une bonne couverture, ce Netgear Nighthawk M1 est le produit que vous recherchez. Ce serait dans la gamme premium des routeurs WiFi 4G et nous vous dirons pourquoi.

est capable d’atteindre une vitesse de 1 000 Mbps et vous pouvez même connecter deux antennes externes pour étendre votre réception du réseau de données. Il dispose d’une batterie pour une journée entière et jusqu’à 20 appareils différents peuvent être connectés.

L’écran avant affiche des informations de base sur votre connexion, telles que les données utilisées, les jours restants pour votre changement de tarif ou les appareils connectés. Il diffuse deux réseaux WiFi, 2,4 GHz et 5 GHz MIMO 4×4.

C’est l’un des routeurs 4G les plus complets que vous puissiez obtenir en ce moment et cela se reflète dans son prix, 324 euros chez Amazon.

Facile à utiliser : D-Link DWR-932

Pocket WiFi avec modem 4G compatible avec les réseaux jusqu’à 150 Mbps et avec une batterie de 2 000 mAh qui dure jusqu’à 5 heures sans interruption pour connecter jusqu’à 10 appareils en même temps.

Un autre routeur WiFi de poche ou WiFi avec 4G très fiable est celui-ci D-Link DWR-932, un petit routeur avec une bonne batterie et qui crée un réseau de 150 Mbps à partager avec 10 appareils. Il ne coûte que 49 euros sur Amazon.

Il a un Batterie de 2 000 mAh cela leur donne environ 5 heures d’utilisation et jusqu’à 600 heures en veille. Il comprend des indicateurs LED qui indiquent l’état de la batterie, la couverture 4G, l’état du réseau ou si vous avez des SMS dans la boîte de réception.

Il dispose de deux boutons externes, l’un pour l’alimentation et l’autre WPS, qui permettent aux appareils de se connecter automatiquement sans avoir besoin de mot de passe tant qu’ils sont compatibles.

Il prend en charge les cartes SIM pleine taille, vous devrez donc utiliser un adaptateur nano SIM ou micro SIM.

Pour le laisser à la maison : TP-Link TL-MR6400

Routeur de conception classique avec des antennes omnidirectionnelles mais avec un modem 4G intégré. Il accepte les connexions 4G jusqu’à 300 Mbps et 32 ​​appareils tels que les téléphones portables, ordinateurs portables, consoles ou tablettes.

Ce routeur TP-Link TL-MR6400 Ce n’est pas le routeur typique à mettre dans votre poche, mais l’une des meilleures options si ce que vous recherchez est de créer un réseau WiFi basé sur un tarif 4G dans une maison. Il a une conception de routeur traditionnelle mais comprend un emplacement pour carte SIM pour créer un réseau WiFi avec des données mobiles. Vous pouvez l’obtenir dès maintenant pour environ 74 euros sur Amazon et avec la livraison gratuite.

C’est la meilleure alternative à l’ADSL si à l’endroit où vous habitez vous avez un meilleur débit 4G que la ligne fixe. Atteignez des vitesses Wi-Fi de jusqu’à 300 Mbps Oui est compatible avec les principaux opérateurs en Espagne tels que Movistar, Vodafone, Orange, PepePhone, Amena, MasMóvil, Euskaltel, Telecable, Lowi, etc.

Il n’a pas besoin de configuration, bien qu’il dispose d’un site Web interne auquel vous accédez pour configurer le nom et le mot de passe WiFi, les limites de données ou afficher les appareils connectés. Pour l’utiliser, il vous suffit de le connecter à la prise électrique, d’insérer la carte SIM et de vous connecter au réseau WiFi avec le mot de passe qui est indiqué en bas.

Il fonctionne également comme un routeur traditionnel et dispose de 4 ports Ethernet pour les ordinateurs ou les périphériques réseau.

Pour ajouter un dongle 4G : TP-Link TL-MR3420

Routeur compatible avec les réseaux 4G qui distribue un réseau WiFI jusqu’à 300 Mbit/s. Un accessoire parfait pour les maisons de vacances où il n’y a pas d’ADSL ou de fibre optique.

Un autre routeur d’aspect traditionnel que vous pouvez installer dans n’importe quelle maison, même dans une camionnette ou un camion, est celui-ci Routeur TP-Link TL-MR3420. C’est un routeur WiFi traditionnel mais très compact, avec deux antennes pour améliorer la couverture sans fil. Son prix est dérisoire, seulement 29 euros sur Amazon.

Il vous suffit de connecter un modem USB compatible avec les réseaux 3G ou 4G, comme celui ci-dessous, pour utiliser ce réseau et se connecter à Internet. Il ne diffuse qu’un réseau WiFi 2,4 GHz jusqu’à 300 Mbps, parfait car les routeurs USB n’atteignent généralement pas plus de 150 Mbps.

Si à tout moment vous disposez d’une connexion fibre ou ADSL, vous pouvez toujours vous connecter par câble réseau au routeur qu’ils installent. De plus, il dispose de 4 ports Ethernet 1 Gigabit pour connecter d’autres produits.

Option USB : Routeur WiFi USB 4G TXYFYP

Modem 4G avec USB pour se connecter directement aux ordinateurs portables ou routeurs avec des ports USB qui acceptent ce type d’adaptateurs. Compatible avec les réseaux 4G jusqu’à 150 Mbps.

L’une des solutions les moins chères que vous pouvez obtenir pour avoir une connectivité WiFi via un réseau 4G est ce petit Adaptateur USB de marque TXYFYP Et qui est disponible sur Aliexpress réduit à seulement 10 €.

Vous pouvez le connecter à un ordinateur portable pour avoir une connexion 4G, mais il est aussi plus pratique de le connecter directement à une batterie externe pour créer un réseau WiFi en profitant d’une SIM avec 4G.

Il est facile à configurer depuis son site Internet interne et à modifier des éléments tels que le nom ou le mot de passe du réseau WiFi. Il est compatible avec les réseaux 4G jusqu’à 150 Mbps en téléchargement.

Si vous souhaitez rester au courant des dernières offres et recommandations de produits, vous pouvez les suivre en temps réel sur le canal Computerhoy.com sur Telegram, où nous vous tiendrons informés des dernières remises technologiques.

Dans cet article, ComputerHoy reçoit une commission de ses partenaires affiliés pour chaque achat que vous effectuez via les liens de produits que nous avons inclus, ce qui ne représente en aucun cas un coût supplémentaire pour vous. Cependant, nos recommandations sont toujours indépendantes et objectives. Vous pouvez consulter notre politique d’affiliation ici.