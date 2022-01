Les meilleurs RPG de 2022 – les jeux RPG à venir les plus excitants

Qu’est-ce même qu’un RPG en 2022 ? Telle a été la pollinisation croisée des éléments de genre au cours des dernières générations que là où vous auriez autrefois décrit un jeu avec XP, un inventaire et des arbres de mise à niveau comme du matériel RPG classique, maintenant ces marqueurs ne font que le réduire à «un jeu vidéo ‘.

En résumé, le jeu de rôle en 2022 concerne la profondeur de l’expérience. Des jeux qui se lancent dans de vastes récits et vous donnent une certaine autonomie, que cela signifie que votre protagoniste a une nouvelle paire d’épaulettes de charisme +5 pour le prochain grand combat ou que leurs options de dialogue changent réellement le cours des événements dans le monde du jeu. Un grand RPG moderne devrait vous emmener dans un voyage et le plonger dans des systèmes interconnectés. À défaut, à tout le moins, il devrait y avoir une cuirasse occasionnelle ou un coffre dans lequel quelqu’un a inexplicablement laissé une pièce d’or.

Expéditions : Rome (PC, 20 janvier)



Nous avons tous parcouru des milliers de kilomètres dans des univers fantastiques qui semblent très légèrement différents du Seigneur des Anneaux, mais les paramètres historiques sont une pierre relativement peu tournée pour les RPG. Son cadre d’époque antique fait partie de ce qui fait d’Expéditions : Rome une perspective nouvelle et séduisante. En tant que jeune noble romain banni et forcé de rejoindre une légion, vous vous vengez une tuile hexagonale à la fois dans un système de combat au tour par tour qui ressemble un peu à Divinity: Original Sin’s. L’accent est mis sur la gestion et le commandement de votre légion au combat, ainsi que sur la filature mémorable dans son cadre historique réel.

Horizon : Ouest interdit (PS5/PS4, 18 février)



Aloy va vers l’ouest. Dans un monde qui parvient à être à la fois préhistorique et de science-fiction sans vous montrer les coutures disgracieuses de ces éléments, une mystérieuse peste tue des choses et… désolé, nous avons été distraits par un énorme robot dinosaure, là-bas. Que disions-nous ?

Le premier jeu a construit son nom sur une narration sensible, un monde dans lequel il vaut la peine de s’immerger et des combats de boss étonnamment intelligents. Cette suite ne ressemble pas à une roue réinventée de Guerilla Games, mais plutôt à une opportunité d’explorer une zone différente de ce même monde et de vaincre ses ennemis les plus féroces. Ils sont encore plus gros et intelligents cette fois.

Elden Ring (PS5/PS4/XS/XB1/PC, 25 février)



FromSoftware a créé une série de jeux dans les années 2010 qui se sont avérés beaucoup trop difficiles pour l’attention du grand public, mais ont attiré une poignée de fans pour sa narration sans intervention et son défi sévère. Et maintenant, sans le surnom d’Âmes, il revient avec un monde construit autour de nouvelles traditions, ses six zones centrales protégées par des créatures dont les barres de santé nous font déjà des cauchemars préventifs.

Attendez-vous à une narration plus énigmatique, le joueur étant traité avec le plus grand respect – en le tuant honorablement encore et encore et en sachant qu’il relèvera le défi – et des combats astucieusement animés qui vous feront compter les images comme un joueur professionnel de Tekken.

Vampire: The Masquerade – Swansong (PS5/PS4/XS/XB1/Switch/PC, 19 mai)



Ce n’est pas Bloodlines 2, mais cela pourrait tout aussi bien assouvir notre soif de politique clanique et de suceurs de sang urbains. Swansong vient du développeur du Council Big Bad Wolf, qui sait une chose ou deux sur la façon de porter les machinations d’organisations louches à l’écran de manière captivante, et en tant que nouveau patron promulgue un plan pour maintenir un approvisionnement constant en sang pour les clans de LA sans sa population moldue se répand, il y a plus à considérer ici que simplement courir et remplir vos réserves d’hémoglobine. Est-ce que cela correspondra aux Bloodlines originaux pour l’atmosphère et l’intrigue ? Presque certainement pas – mais n’importe quoi, à ce stade ? Nous serions satisfaits d’un titre Masquerade qui se trouve même à mi-chemin de cette marée haute.

Starfield (XS/XB1/PC, 11 novembre)



Bethesda Game Studios n’a pas travaillé sur une nouvelle IP de jeu depuis IHRA Professional Drag Racing 2005. Il est sûr de dire que nos attentes sont un peu plus élevées pour son prochain. Starfield promet un opéra spatial du type de profondeur que les titres Elder Scrolls et Fallout ont offert auparavant, le joueur prenant le contrôle d’un membre personnalisable d’un groupe d’explorateurs de l’espace appelé The Constellation. Y jouerons-nous dix ans après sa sortie, comme Skyrim ? Il a au moins la bonne date de sortie pour imiter son ancêtre fantastique.

Routes brisées (à confirmer en 2022)



Il y a un narrateur dans la bande-annonce de Broken Roads dont la voix ressemble à une muscle car au ralenti. Son accent australien traduit autant l’atmosphère que les paysages poussiéreux d’après la fin des temps dont il parle : comme les Fallouts isométriques originaux dont il s’inspire, c’est un monde difficile à vivre.

Dans sa seule introduction, vous êtes confronté à une femme qui pleure sur le cadavre de son mari et qui vous propose des choix assez sombres sur la façon de réagir, en particulier lorsqu’il s’avère que leur fils était le tireur qui a causé la scène. Les jeux isométriques connaissent une renaissance ces derniers temps grâce à Disco Elysium, Pillars of Eternity II et autres. Nous avons tout franchi pour que celui-ci continue sur la lancée du genre.

L’héritage de Poudlard (à confirmer en 2022)



Oh rien, juste un énorme RPG en monde ouvert se déroulant à Poudlard à la fin des années 1800. Certains jeux se vendent vraiment. JK Rowling n’est pas directement impliqué dans ce nouveau titre, donc le canon Potter reste inchangé par ses événements, mais c’est toujours une occasion irrésistible de faire sa valise et de se rendre à l’école des sorciers. Le développeur de Disney Infinity Avalanche Software est à la barre, nous ne pouvons donc que supposer qu’il y aura des adolescents avec des grappins et des wingsuits partout dans les couloirs sacrés de son internat magique.

Gotham Knights (à confirmer en 2022)



Nightwing, Batgirl, Robin et Red Hood dirigent Gotham City en l’absence de Batman, et ils en héritent à une époque de troubles pour la métropole. Non pas que ce soit toujours un jeu d’enfant de vivre dans cet endroit, mais le réseau criminel Court of Owls a vraiment intensifié ses activités ces derniers temps.

Jouable entièrement en coopération ou en solo, Gotham Knights voit une reprise de ce combat parfaitement rythmé que Rocksteady a rendu célèbre dans les jeux Arkham, mais sous la direction de WB Games Montréal, il y a un nouvel accent sur l’utilisation des capacités spéciales de chaque personnage pour envoyer efficacement le ne ‘ er-do-wells de la ville.

Forspoken (à confirmer en 2022)



La plupart des protagonistes de RPG sont nés avec une cuillère en argent dans la bouche, destinés à devenir des demi-dieux dans l’armure la plus brillante et ne faisant que le travail le plus économiseur du monde pour gagner leur croûte. Frey de Forspoken est un peu différent, ayant grandi dans une famille d’accueil à New York. Le développeur Luminous Productions espère que ce mélange de vulnérabilité et de ténacité la fera briller, de même qu’un penchant rapide pour le parkour et des lancers de sorts impressionnants. Il y a de grands noms attachés à celui-ci, Amy Hennig peut-être le plus grand de tous, alors nous nous attendons à une histoire qui nous met vraiment dans la peau.

La chute de Babylone (à confirmer en 2022)



PlatinumGames est célèbre pour le genre de titre d’action nerveux et excitant dans lequel vous n’appuyez jamais sur le bouton d’attaque. Mais Babylon’s Fall est différent. Pris en considération. Tactique. Toujours clairement déséquilibré, oui, étant donné que vous essayez de récupérer la tour de Babel en utilisant les pouvoirs d’un parasite sur votre dos en tant que quatuor coopératif, mais il semble vraiment intéressé à raconter une histoire tout autant que de faire des vagues d’ennemis reculez à vos attaques à quatre mains.

Écrit par Phil Iwaniuk au nom de GLHF.