Les meilleurs scooters électriques pour la ville et tout ce que vous devez savoir avant d’en acheter un

Les trottinettes électriques ne sont plus une excentricité, mais un moyen durable de parcourir de longues distances urbaines d’une manière confortable et économique. Les trottinettes urbaines sont l’un des objets qui suscitent le plus d’intérêt pour les consommateurs, et la proximité du Black Friday fait grandir l’intérêt pour eux. C’est pourquoi nous avons préparé ce classement des scooters de ville que vous devriez évaluer. Jetez un œil et voyez comment vous pouvez en obtenir un sans dépenser beaucoup. Vous pouvez décider de laisser votre voiture à la maison plus souvent et de voyager avec.

Les meilleurs scooters pour se déplacer en ville

SmartGyro Baggio 10 V4

Grâce à ce modèle, vous pouvez couvrir vos besoins de mobilité. Rien de moins qu’un moteur de 500w, Vitesse de pointe de 25 km/h, double amortisseur arrière et disque de frein avant. Il est également très important de garder à l’esprit que grâce à l’application, vous pouvez bloquer le véhicule jusqu’à voir les kilomètres que vous avez accumulés. Vous l’avez sur Amazon pour 430 euros.

Scooter électrique PRO-I EVO Ducati

La mythique firme italienne nous propose un scooter au caractère urbain avec une moto de 350 w, une vitesse maximale de 25 km/h, une autonomie de 12 kilomètres et un poids de 12 kg. Un véhicule léger avec un guidon haut qui permet une conduite confortable pour les personnes de bonne taille. Le meilleur, la garantie Ducati, vous pouvez le trouver sur Amazon pour 395 euros.

Trottinette électrique Cecotec Bongo Z Series

Pour les personnes exigeantes qui recherchent la plus large autonomie, ils ont ce modèle de Cecotec. Ce n’est pas un scooter très bon marché, il coûte 676 euros, mais il n’est pas du tout fou de ce qu’il propose. 45 km d’autonomie, des motos 1100w qui permettent de gravir des pentes, larges roues anti-éclatement et 3 modes de conduite, Eco, Confort et Sport.

Ce qu’il faut savoir avant d’en acheter un

L’arrivée de ces véhicules a conduit à la législation et à la révision continue de ces réglementations qui nous permettent de les utiliser. Mais vous devez toujours garder à l’esprit les aspects suivants.

Le casque est obligatoire. Vous ne pouvez pas rouler à plus de 25 km/h. Vous ne pouvez pas conduire sur les trottoirs ou les zones piétonnes, comme une place ou un parc. La circulation entre les villes est actuellement interdite. Seulement une personne. Oubliez de l’utiliser pour emmener votre enfant à l’école pendant que vous allez travailler. Pas de conduite avec les écouteurs. La délivrance d’un certificat de circulation permettant son utilisation est prévue. La DGT l’a à l’étude.

Mais vous, ce qui ne fait aucun doute, c’est que scooters de ville Ils peuvent être une alternative totalement fiable et durable pour couvrir les petites distances que nous parcourons habituellement en voiture ou en moto.