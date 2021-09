les meilleurs services Auto-DCA en Bitcoin

Source : Adobe / Andrey Popov

Quiconque est impliqué dans l’espace bitcoin (BTC) depuis un certain temps a probablement entendu dire que la voie à suivre est d’oublier le trading à court terme et d’opter plutôt pour la stratégie du coût moyen en dollars (DCA). Mais qu’est-ce que DCA exactement et quels services sont là pour vous aider à automatiser le processus pour libérer tout le potentiel de la puissante stratégie Bitcoin DCA ?

La stratégie de coût moyen en dollars

En termes simples, la moyenne des coûts en dollars, ou DCA en abrégé, est le processus consistant à diviser un investissement en une série d’achats plus petits répartis dans le temps, plutôt que de faire un investissement avec un montant plus important à la fois. .

Valeur du portefeuille au fil du temps de 200 $ investi toutes les 2 semaines, depuis 3 ans. Chaque point représente un achat. La valeur actuelle du portefeuille est de 89 800 $. Source : dcaBTC.com

L’idée simple derrière ce concept est que le timing du marché est, en toute honnêteté, presque impossible pour la plupart des investisseurs. En conséquence, étaler les achats sur une période de temps avec des intervalles fixes signifie qu’un investisseur peut canaliser la volatilité d’un actif à son profit.

Parfois, l’investisseur achète lorsque le prix est élevé, mais achète également lorsque le prix est bas et la plupart des autres acheteurs ont trop peur d’acheter. Pour un actif volatil comme le bitcoin, cela devient particulièrement important.

Et puisque l’objectif de la stratégie DCA est de continuer à acheter quand il y a de la peur sur le marché, le meilleur moyen de surmonter cet obstacle mental est d’automatiser les achats afin qu’aucune action manuelle ne soit nécessaire.

Donc, pour vous aider à démarrer votre propre voyage avec DCA, nous avons fait la recherche pour vous et répertorié certains des services auto-DCA dédiés les plus populaires pour BTC dans différentes régions du monde :

Ambre (États-Unis et Australie)

Source : play.google.com

Une société fintech australienne qui a débuté en 2017, Amber est un service DCA dédié uniquement au bitcoin. Pour l’instant, le service n’est disponible que pour les résidents des États-Unis et de l’Australie, mais la société indique qu’elle prévoit d’ajouter la prise en charge d’autres pays à l’avenir.

Le principal avantage d’utiliser Amber est sa simplicité et sa structure tarifaire simple. L’entreprise dispose d’une application mobile qui propose des achats récurrents de bitcoins, et uniquement cela.

L’inconvénient d’Amber est les frais assez élevés de 2% sur les achats de bitcoins pour les membres « Basic » non payants. D’autre part, les clients qui choisissent de payer un forfait de 18 USD par mois et qui sont ainsi éligibles à l’adhésion “Amber Black” ne se verront facturer aucun frais pour les achats de bitcoins.

En outre, il existe également des frais compris entre 1,2% et 1,8% pour le financement d’un compte avec des cartes de crédit, mais cela peut être évité en optant pour le financement du compte via l’option de financement EFT (Electronic EE Funds Transfer).

Swan Bitcoin (États-Unis / International)

Source : swanbitcoin.com

Basé à Los Angeles, Bitcoin de cygne Il sert principalement le marché américain pour les achats récurrents de bitcoins, bien qu’il dise qu’il est également pris en charge par la plupart des autres pays.

Cependant, l’inconvénient pour les utilisateurs non américains est que les fonds doivent être transférés à Swan Bitcoin via des virements bancaires internationaux, car la société n’accepte pas les cartes de crédit ou les services de transfert d’argent en ligne populaires tels que Pay Pal et Sage . Sans surprise, cela peut être coûteux pour de nombreux utilisateurs internationaux.

Pour les investisseurs américains, en revanche, les frais d’utilisation de Swan Bitcoin sont plus raisonnables, allant de 1,19 % à 2,29 %, selon le montant de l’achat récurrent. En outre, cependant, la société facture également des frais compris entre 0,99% et 1,49 % pour le dépôt de fonds sur la plateforme, ce qui peut porter le total des frais à 3,78 %.

River Financial (États-Unis uniquement)

Source : river.com

River Financial, basé à San Francisco, est un autre service DCA uniquement en bitcoin desservant le marché américain. Le service fonctionne en demandant à l’utilisateur de lier son compte bancaire, puis de configurer des achats récurrents.

La meilleure chose à propos de River Financial est peut-être les frais simples et bas pour les achats récurrents. Pour les achats inférieurs à 200 USD, la société facture un montant fixe compris entre 1,19 USD et 2,39 USD. Pendant ce temps, les achats de plus de 200 $ ont un taux de pourcentage qui varie de 1,20 % pour les plus petites quantités à 0,64 % pour les plus grandes quantités.

River Financial dispose également d’une application iPhone, mais pas d’une application Android, qui permet aux utilisateurs de suivre leurs achats de bitcoins depuis leur téléphone.

Bittr (Europe)

Source : getbittr.com

Disponible uniquement dans les pays européens qui prennent en charge SEPA (Single Euro Payment Zone), Bittr est une société bitcoin basée en Suisse. La particularité de Bittr est qu’au lieu d’accumuler des bitcoins sur sa plateforme, il envoie automatiquement les pièces qu’il a achetées pour le compte d’un client à l’adresse de portefeuille choisie par le client.

Étant donné que le processus d’achat de bitcoins se produit automatiquement chaque fois que Bittr reçoit des fonds d’un utilisateur, une stratégie DCA peut être mise en œuvre en mettant en place un paiement SEPA récurrent à partir du compte bancaire de l’utilisateur.

Le meilleur de tous avec Bittr est que le processus d’intégration est facile avec des contrôles KYC très limités. Les frais sont également raisonnables avec un forfait de 1,5% sur chaque dépôt effectué à l’entreprise.

Contrairement aux autres services DCA, Bittr ne prend pas en charge la vente de bitcoins à l’entreprise. Cependant, étant donné que les pièces sont conservées dans le portefeuille de l’utilisateur, elles peuvent être relativement facilement transférées et vendues ailleurs.

Relais (Europe)

Source : play.google.com

Comme Bittr, Relais est une autre société suisse de bitcoins qui permet aux utilisateurs de configurer des virements bancaires récurrents pour que la société puisse acheter des bitcoins. Les bitcoins peuvent être envoyés automatiquement à n’importe quelle adresse de portefeuille, ce qui signifie que l’utilisateur conserve la garde complète de ses pièces.

Encore une fois, le principal avantage de l’utilisation de Relai est que l’application ne demande aucune information personnelle, autre que le numéro de compte à partir duquel les fonds seront envoyés. Les frais d’utilisation du service sont fixés à 3%. Cependant, contrairement à Bittr, ces frais comprennent à la fois des frais de service pour l’entreprise et des frais de transaction bitcoin.

Un bon avantage de l’utilisation de Relai est également qu’il permet à ses utilisateurs de revendre BTC s’ils le souhaitent, leur évitant ainsi de trouver d’autres endroits pour leurs ventes de bitcoins.

Source : fastbitcoins.com

Le marché mondial des bitcoins FastBitcoins.com Il prend également en charge les achats récurrents de bitcoins grâce à sa fonction d’achat automatique, en plus des achats forfaitaires traditionnels.

Les avantages de l’utilisation de FastBitcoins.com incluent la portée mondiale de ce service et le fait que les achats physiques en espèces sont possibles dans certains endroits (principalement au Canada, en Europe et en Australie), ainsi que les virements électroniques.

Les frais varient en fonction de la méthode de dépôt utilisée, les paiements bancaires étant de 2% et les dépôts en espèces de 4%.

Bien que la société ait déclaré qu’elle pensait que “la confidentialité financière est un droit humain fondamental”, FastBitcoins.com demandera toujours à ses utilisateurs de télécharger des copies de documents d’identité tels que des passeports ou des permis de conduire.

Autres options

Enfin, il convient également de mentionner qu’il existe plusieurs échanges cryptographiques traditionnels qui permettent également aux utilisateurs de configurer des achats récurrents non seulement de bitcoins, mais de tout actif cryptographique qu’ils souhaitent. Bien qu’il ne s’agisse pas de services DCA dédiés, ils peuvent être des options pratiques pour les personnes qui sont déjà utilisateurs de ces échanges. Parmi ceux-ci se trouvent Binance, Binance.US , Gémeaux, Coinbase et autres.

Cependant, veuillez noter que les frais peuvent différer du trading au comptant régulier lors de l’utilisation des échanges DCA utilisant les fonctionnalités d’« achat instantané ». Pour aggraver les choses, les échanges rendent souvent difficile la compréhension des coûts réels associés aux achats récurrents via l’achat instantané, faisant peut-être des services DCA dédiés énumérés ci-dessus une méthode plus rationalisée pour la plupart des investisseurs. .

Avis de non-responsabilité : Cryptonews.com n’approuve aucun des services répertoriés dans cet article. Nous n’assumons aucune responsabilité quant à l’utilisation de ces services. Faites toujours vos propres recherches avant de déposer des fonds.

