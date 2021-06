Les meilleurs sites de camping et de glamping au Royaume-Uni qui sont encore disponibles cet été

Oui

Vous vous êtes engagé à passer l’été au Royaume-Uni (pour l’instant), mais vous ne pouvez pas obtenir une chambre d’hôtel décente pour l’amour ou l’argent pour le moment.

La réponse? Il est temps de se familiariser avec la nature et de camper (ou glamp) dans la nature. Des cabanes de bergers douillettes dans la campagne du Kent aux tentes cloches de luxe à Bude et au camping rural dans les Cotswolds, il y en a vraiment pour tous les types de campeurs heureux.

Ci-dessous, les experts en voyages de séjour Cool Camping ont sélectionné 10 de leurs meilleurs sites de camping et de glamping qui, miraculeusement, sont encore disponibles cet été. Vous êtes les bienvenus.

Vallée de la Wylde, Bude, Cornouailles

Vallée de la Wylde

Les quatorze acres de prairie qui abritaient autrefois exclusivement le festival Leopallooza à Wylde Valley, près de Bude dans le nord des Cornouailles, ouvrent au public en tant que camping pour la première fois cette année. Offrant aux campeurs heureux de petits luxes comme des toilettes à chasse d’eau appropriées, des douches chaudes, des tentes de charme avec matelas en mousse à mémoire et des patios en bois parfaits pour le café du matin ou pour admirer les couchers de soleil spectaculaires et le ciel étoilé. À une courte distance de certaines des plus belles plages de Cornouailles, c’est un endroit épique pour un séjour d’été.

Prix ​​& disponibilité: tentes bell à partir de 420 £ pour trois nuits en août.

Camping Elmwicke, Gloucestershire

Camping Elmwicke

Juste au nord de Cheltenham, ce camping rural est parfaitement situé pour explorer les Cotswolds dans un sens ou la forêt de Dean dans l’autre. Elmwicke est un terrain de camping familial sur la ferme de Severn Valley avec sept acres à apprécier, des animaux à rencontrer et des promenades en tracteur et en remorque pour les enfants.

Prix ​​& disponibilité: Emplacements disponibles jusqu’en août (prenez votre propre tente) – à partir de 25 £ la nuit pour un emplacement jusqu’à 5.

Damson View, Cumbria

Damson View, Cumbria

Damson View est un glampsite situé dans un parc national des lacs avec des cosses de luxe équipées de lits king size, d’espaces de vie et de cuisines compactes. Située paisiblement entre Kendal et Windermere, entourée de collines, de champs parsemés de moutons et d’arbres fruitiers, la vallée méconnue de la Lyth est un joyau caché qui ne manque pas de paysages spectaculaires.

Prix ​​& disponibilité: Beaucoup d’espace tout l’été, pods à partir de 100 £ la nuit pour 2.

Glamstreams, Frome, Somerset

Glamstreams

Glamstreams propose deux airstreams américains vintage situés sur un domaine privé juste à l’extérieur de la ville animée de Frome dans le Somerset. Le site paisible au bord de la rivière est parfait pour les journées passées à pêcher ou à jouer sur le terrain de golf voisin. Promenez-vous dans Frome pour faire le plein de pains et de pâtisseries Rye Bakery ou flânez dans les magasins indépendants avant de retourner dans les camionnettes qui sont dotées d’une kitchenette bien équipée, d’une douche et de toilettes écologiques.

Prix ​​& disponibilité: Semaines à réserver en juillet et août à partir de 1 150 £ pour un van jusqu’à 5.

Cae Nant, Pays de Galles

Glamping à Cae Nant

À seulement quelques pas de Snowdonia, ce glampsite est situé sur une petite propriété avec des chevaux, des moutons et deux dômes spacieux et bien meublés, le long du sentier national de Glyndŵr’s Way. Les bulles rétro-futuristes reposent sur une terrasse avec des tables de pique-nique, un foyer, des hamacs et un four à pizza au feu de bois. A l’intérieur, elles sont bien équipées avec une douche chaude et des toilettes, mais permettent toujours aux clients de se sentir immergés dans la nature grâce aux immenses fenêtres.

Prix: A partir de 145 £ la nuit dans une bulle pouvant accueillir jusqu’à 6 personnes.

Ellenden Farm Glamping, Kent

Glamping à la ferme Ellenden

Abritant un projet de réensauvagement en association avec le Bumblebee Conservation Trust et Natural England qui se concentre sur le retour des champs dans les prairies anglaises, Ellenden Farm est également un glampsite réservé aux adultes qui comprend trois cabanes de bergers et deux tentes cloches qui partagent une vue sur la campagne du Kent et côte. Promenez-vous dans les plus de 200 acres de forêt merveilleuse ou faites de la randonnée ou du vélo jusqu’à Whitstable, à proximité, pour un fish & chips sur la plage.

Prix ​​& disponibilité: Tentes Bell à partir de 105 £ la nuit et huttes à partir de 110 £ la nuit avec beaucoup d’espace encore en août.

Camping de blaireau violet, Leicester

Camping du blaireau violet

Situé près de deux lacs de pêche à la frontière du Rutland et du Leicestershire, le Purple Badger Camping propose à la fois un hébergement de style glamping et un camping adapté aux feux de camp. Entouré de bois et d’animaux sauvages – et utilement à seulement 10 miles de Leicester – c’est un endroit fantastique pour la pêche, avec beaucoup de gardons, perches, tanches et carpes. Emballez votre canne et la paix dehors.

Prix ​​& disponibilité: Emplacements, cloches (à partir de 60 £ la nuit) et cabanes de bergers (à partir de 95 £ la nuit) disponibles en août.

Glamping à la ferme Hillview, Wiltshire

Glamping à la ferme Hillview

Hillview Farm dispose de cinq tentes cloches pré-montées perchées au sommet d’une colline offrant une vue panoramique sur la campagne du Wiltshire. Pour ceux qui après une pause active, le sentier pédestre de 54 milles Monarch’s Way traverse directement la ferme, tout comme la boucle cyclable King Alfred’s Way de 217 milles. Après une longue journée d’exploration, il y a des douches chaudes (et des toilettes à compost) sur place, tandis que la nourriture peut être cuite sur des foyers entourés de sièges à l’extérieur.

Prix ​​& disponibilité: Les tentes Bell peuvent accueillir jusqu’à quatre personnes (à partir de 130 £ la nuit), avec encore beaucoup d’espace en août.

L’ancien aérodrome, New Forest

L’ancien aérodrome

Situé sur une ancienne base de la RAF qui est maintenant nettoyée dans un espace plat et intrigant, ce tout nouveau camping offre un accès immédiat aux pistes cyclables de la New Forest et se trouve à seulement 10 minutes en voiture de la plage de Highcliffe. Les installations temporaires comprennent des douches chaudes, des toilettes de compostage et une camionnette à pizza qui se rend le week-end.

Prix ​​& disponibilité: 40 £ la nuit pour un emplacement jusqu’à 4 personnes et des tentes Bell à partir de 140 £ la nuit, avec disponibilité en août.

Camping de Wardley Hill, Norfolk

Tente dans les arbres Wardley Hill

Wardley est un camping simple et basique à la frontière Norfolk-Suffolk. C’est une simple prairie pour les campeurs sauvages avec des options de glamping pour ceux qui recherchent quelque chose de plus confortable, y compris des cabanes de berger robustes, des cloches et quelques autres innovations originales, telles qu’une tente dans les arbres et la cabane Hamac, une structure de style maison Wendy avec deux hamacs à l’intérieur. Chacun est doté d’un foyer pour les feux de camp en soirée, tandis que les campeurs réguliers peuvent également emprunter des foyers pour participer à l’action de la guimauve.

Prix ​​& disponibilité: Tentes dans les arbres à partir de 63 £ la nuit et le Hamac Hut à partir de 68 £ la nuit.