Les meilleurs sites Web pour vérifier primitiva, bonoloto, euromillions, coupon, onze triplex et plus en 2021 | Vie

Si, il y a une vingtaine d’années, ils avaient expliqué à nos grands-parents et grands-mères les possibilités que nous aurions de consulter n’importe quelle loterie et d’acheter un nouveau dixième sans quitter le canapé, ils ne l’auraient peut-être pas cru. Ces promenades et conversations avec la loterie du quartier sont toujours là pour ceux qui la préfèrent, même si nous pouvons également utiliser Internet.

Dans le réseau, il y a toutes sortes de pages Web et d’applications qui nous offrent tous les tirages au sort disponibles avec la facilité de cliquer. Ceci, comme tout, a ses avantages et ses inconvénients, il ne faut pas oublier que ces jeux de hasard peuvent être très addictifs et doivent être pratiqués avec prudence.

Être responsable, nous pouvons continuer le téléphone mobile vDiverses applications pour consulter la piscine et jouer avec des amis comme cela a été fait toute la vie. Bien que le dixième ne soit plus sur papier, les mesures de sécurité ont été maintenues avec des factures et d’autres modes de partage d’un prix entre plusieurs personnes.

Les jeux de société n’échouent jamais et dans ces moments-là, ils peuvent être très nécessaires. Nous avons sélectionné certains des meilleurs jeux de société multijoueurs en ligne, à la fois pour PC, mobile ou console.

La recherche de récompenses de pouvoir a également été facilitée scannez un dixième que nous achetons dans une succursale de notre destination de vacances. Un simple coup d’œil avec le téléphone sur notre site Web de confiance et vous saurez si vous avez eu de la chance ou si vous devez réessayer la prochaine fois.

Voici les meilleurs sites Web et applications pour vérifier vos cadeaux préférés:

Loterie et paris d’État

En dépit d’être le site officiel de la Société d’État des loteries et des jeux de hasard (SELAE), est l’option la plus complète. Grâce au Web ou à l’application mobile, nous pouvons faire des recherches, jouer aux numéros, choisir la combinaison que nous aimons le plus, et tout cela rapidement et facilement.

Vous pouvez y consulter les derniers résultats de la Primitiva, BonoLoto et loterie nationale, ainsi que ceux de la Euromillions, El Gordo, La Quiniela, Quinigol, El Niño ou le tirage au sort de Noël. Comme si cela ne suffisait pas, vous pouvez également jouer aux loteries hippiques de la Lototurf ou le Quintuple Plus.

Pour voir si vous avez eu de la chance, vous pouvez entrer le numéro ou scanner le dixième pour aller plus vite. Alors que si vous voulez jouer à nouveau, ce service prend en compte si vous avez une combinaison préférée, si vous préférez des numéros capicúa ou des chiffres consécutifs non répétitifs.

Tulotero

Ce serveur est beaucoup plus axé sur votre application mobile. Il a un design très intuitif pour consulter et jouer aux principales loteries: Loterie nationale, Euromillions, Primitiva, Bonoloto, El Gordo et La Quiniela.

C’est une option très populaire pour les joueurs qui partagent souvent des numéros avec d’autres personnes. Vous permet de sauvegarder les préférences lors de l’achat de billets pour chaque utilisateur et une autre série de fonctions très utiles.

Quant au web, il est divisé en plusieurs, si vous le souhaitez consulter Euromillions vous redirige vers Euromilloneshoy.net, où il est indiqué qu’il s’agit d’un site Web géré par Tulotero. Donc avec le reste des loteries. Ce n’est pas une option très confortable, son application est beaucoup plus remarquable.

Combinaison gagnante

Ce site Web est l’un des plus populaires. Son design est simple et facile à utiliser depuis un ordinateur ou un mobile, car il n’a pas d’application disponible. Vous y pouvez, d’un simple coup d’œil, consulter tous les derniers résultats de la Primitiva, Euromillions et El Gordo.

Si vous souhaitez voir le résultat d’un jour précis, vous pouvez consulter les différents tirages par calendriers. Il offre également un suivi des Tirage au sort de la Croix-Rouge, Loterie Nationale, Quiniela, Une fois, Quinigol, Bonoloto, etc.

Il y a des années, il ne permettait pas d’acheter ou de jouer en ligne, il se limitait à afficher les résultats. Désormais, il ne gère toujours pas l’achat de billets, mais il conseille d’autres pages telles que Hispaloto, un autre site Web où effectuer l’achat et sélection du dixième selon l’administration officielle de la loterie.

Quinéaliste

Si ce qui vous passionne, ce sont les piscines, vous n’avez pas à y penser beaucoup, c’est votre site Web par excellence. Vous en avez sûrement entendu parler, la page d’Eduardo Losilla est un temple pour de nombreux fans de ce jeu.

En plus des tirages au sort classiques que l’on peut trouver sur tous ces sites et applications, le Quinealista propose les résultats de ONCE, le ONZE par jour, Coupon week-end et Cuponazo, tirage au sort du 6/49 de la ONCE et du 7/49 des Loterías de Catalunya, Trio, Super 10, SuperOnce et Eurojackpot.

A aussi une application très fonctionnelle pour le téléphone, d’où vous pouvez consulter toutes vos pièces et celles de vos amis. Dans ce service, vous pouvez jouer et consulter à parts égales. C’est une plate-forme assez facile à comprendre pour ceux qui débutent dans ce jeu.

RTVE

La télévision publique, en plus de diffuser la loterie et le tirage El Niño chaque Noël, rend compte tous les soirs du résultat de divers tirages tels que le Bonoloto, la Primitiva, les Euromillions, la Loterie nationale, Jóker, etc.

Bien sûr, il n’est pas nécessaire que vous soyez tous les jours à 10 heures du soir en attendant la fin des nouvelles pour savoir si vous avez gagné. Sur le site Web de RTVE, vous pouvez vérifier tous les résultats et voir la diffusion de chacun des jours où vous n’étiez pas là pour le voir en direct.

À travers les dernières vidéos, ou à la recherche du concours et en consultant le calendrier, c’est un site web très simple, où vous ne pouvez pas acheter un nouveau dixième, mais où vous trouverez le résultat de: Euromillions, La Primitiva, Bonoloto, El Gordo de la Primitiva, Loterie Nationale, La Quiniela, Lototurf, Quinigol et Quintuple Plus.

LotusPastón

Ici, vous avez un autre site Web pour consulter et acheter des loteries approuvées par l’État, c’est donc une page sécurisée. Bien qu’il n’ait pas d’application mobile, vous pouvez utilisation depuis n’importe quel appareil, sa conception s’adapte à tous les écrans auxquels nous accédons.

Un autre des aspects les plus intéressants de ce site Web d’achat est que a 0% de commission pour jouer et aucun frais supplémentaire, afin que vous puissiez jouer et vérifier vos prix, le tout en ligne. Il a même un club de supporters qui propose une analyse de chaque pool et fournit des taux de réussite et d’autres mesures intéressantes.

Dans celui-ci, vous avez les principaux tirages à portée de main: Euromillions, La Primitiva, El Gordo, Bonoloto, Quiniela, Quinigol et la loterie nationale.

Conseil de sécurité

Maintenant que vous avez choisi la plateforme ou l’application qui vous plaît le plus pour contrôler vos prix, il est important arrêtez-vous un instant pour vous demander si votre argent et vos coordonnées bancaires sont en sécurité.

Avec ces conseils simples que recommande l’OCU (Organisation des consommateurs et des utilisateurs) et un peu de bon sens, vous pouvez continuer à profiter du jeu sans être en danger. N’oubliez pas qu’Internet peut être un outil très pratique, mais aussi la passerelle vers un grand nombre d’escroqueries et de pirates.

Utilisez toujours les sites Web officiels. Ceux qui commencent par “https” et non par “http” sont plus sécurisés. Regarde ça le web offre des informations claires sur les caractéristiques de l’achat, les frais supplémentaires et les modes de paiement. Recherchez les opinions des autres utilisateurs pour connaître leur expérience avec cette boutique en ligne. Achetez sur des appareils et des réseaux sécurisés. Jamais depuis un réseau WiFi public. Vérifiez que le billet est réel si vous l’avez acheté en ligne. Lors de l’achat en ligne un reçu électronique est reçu du dixième acquis, qui a la même validité juridique que le dixième sur papier et prouve la propriété du dixième. Si la loterie est partagée, il suffit au dépositaire du dixième de le photocopier et de remettre à chaque participant une copie signée (avec le nom et la pièce d’identité du dépositaire) dans laquelle il est indiqué que cette personne joue dans ce numéro, cette série, cette fraction et ce tirage, un montant d’euros déterminé. Jouez avec prudence. Ces types de jeux sont dangereux, ils peuvent créer une dépendance et parier toujours en petites quantités, dans la limite de vos moyens financiers.