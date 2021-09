Les meilleurs spectacles à diffuser en ce moment, y compris Dexter et Shameless

in

Ray Donovan (2013 – 2020)

Dans ce drame de Showtime, Ray Donovan met en vedette le personnage principal, qui est un “réparateur professionnel”. Il organise des pots-de-vin, des récompenses, des menaces, le nettoyage des scènes de crime et toute autre activité illégale pour protéger ses clients célèbres – eh bien, ce sont généralement des clients célèbres. Parfois, ce sont plus des criminels qu’autre chose.

Ray Donovan a duré de nombreuses années parce que c’est devenu une émission si populaire. Le drame mettait en vedette Liev Schreiber, aux côtés d’un casting phénoménal. Son histoire est captivante et intéressante, mais je pense que ce que j’aime le plus dans cette série, c’est le cadre. Alors que les cinq premières saisons se déroulent sur la côte ouest, à Los Angeles, les deux dernières se concentrent principalement sur New York, donnant une toute nouvelle ambiance à la série. Il y a aussi un film de Ray Donovan en préparation pour 2022, c’est donc le moment idéal pour se rattraper.

Diffusez Ray Donavan sur Showtime.