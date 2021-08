Les meilleurs spectacles fantastiques à diffuser en ce moment

Dent sucrée (Netflix)

Le dernier fantasme de Netflix doit figurer sur cette liste. Dans Sweet Tooth, nous suivons Gus, également connu sous le nom de “Sweet Tooth”, un jeune garçon mi-humain, mi-chevreuil, où il sort de chez lui pour essayer de découvrir la vérité sur sa mère disparue, Birdie, et le monde au-delà où il est resté toute sa vie.

Sweet Tooth est absolument merveilleux. Le jeu des acteurs de Sweet Tooth est brillant, les effets sont divertissants et l’histoire vous fera rire, pleurer et tout le reste. Gus est le protagoniste le plus adorable que vous puissiez rencontrer, et Tommy Jepperd, le compagnon réticent de Gus, est un excellent contre-protagoniste pour le jeune garçon, créant une chimie impressionnante. Je ne peux pas en dire plus sur ce spectacle. La saison 2 de Sweet Tooth est déjà en route, alors regardez-la si vous ne l’avez pas encore fait.

Diffusez Sweet Tooth sur Netflix.