Les meilleurs stocks de fournisseurs de véhicules électriques à acheter et à vendre cette semaine

Je suis un investisseur vert, des voitures à la crypto, en passant par les piles à combustible et même le cannabis. Mais vous voulez savoir la vraie raison pour laquelle je craque pour les stocks de véhicules électriques (VE) ces derniers temps ? Ce ne sont pas les designs sympas (surtout si nous parlons des espaces entre les panneaux du Lucid Air, qui sont beaucoup trop larges).

La plupart du temps, les actions EV sont l’endroit où il faut être en ce moment, car ce sont les meilleures transactions d’argent rapide. D’un point de vue métaphorique, le trading dans le secteur des VE est l’équivalent de la chasse au gros gibier : viser une cible lente à longue distance.

Des OEM aux technologies de charge et de batterie, en passant par les sous-systèmes comme le lidar (détection et télémétrie de la lumière) et l’intelligence artificielle (IA), le secteur des véhicules électriques possède trois propriétés qui le rendent idéal pour le trading long/short :

Récit prévisible. L’investissement thématique raconte une histoire simple et anticipe une croissance en bâton de hockey avec peu ou pas de concurrence.

Mentalité de troupeau. Les comportements de commerce de détail sont bien compris. Les points de vue haussiers et baissiers communiquent largement sur les plateformes de réseaux sociaux dans le but de former de grands blocs de négociation.

Élan. Lorsque beaucoup d’argent de détail court après un secteur, les actions déraillent de leurs fondamentaux et les évaluations ne reflètent plus leur valeur intrinsèque. C’est une bulle.

À court terme, les investisseurs informés peuvent négocier autour de l’élan et du profit tirés par le commerce de détail. Mais il existe également une bonne opportunité d’investissement à long terme dans cet espace – des entreprises solides et à long terme avec une croissance des bénéfices et des revenus. Comprendre ces caractéristiques (et séparer l’histoire de l’action) est le point de départ pour des trades long/short plus informés. Voici un début.

Aujourd’hui, je vais plonger dans les fournisseurs de véhicules électriques – les sociétés de « pièces détachées » qui constituent un segment moins fréquenté de l’écosystème des véhicules électriques. Tout d’abord, je vais vous expliquer pourquoi vous devriez acheter Autoliv (NYSE :ALV) Stock. Après, je vais plonger encore plus profondément dans l’un des stocks de composants automobiles que vous devriez vraiment envisager de vendre maintenant.

Stocks des fournisseurs de véhicules électriques à acheter : Stock Autoliv (ALV)

Une bonne maison dans une mauvaise rue

Avec une capitalisation boursière d’un peu moins de 8 milliards de dollars, Autoliv, dont le siège est à Stockholm, en Suède, est spécialisé dans les composants de sécurité passive automobile – systèmes de protection des airbags, ceintures de sécurité et produits de volant. En 2018, ALV s’est séparé de son segment de l’électronique en croissance, Veoneer (NYSE :VNE), ce qui rend les systèmes de sécurité actifs (par exemple, les lasers, les caméras et l’intelligence artificielle pour la conduite autonome). Autoliv a consolidé sa part de marché après un rappel massif de produit chez le fabricant japonais d’airbags Takata, qui a été contraint en 2015 de rappeler des millions de voitures dans le monde. Malgré les gains de parts de marché, l’industrie automobile s’est toutefois effondrée (baisse de la demande des consommateurs, problèmes commerciaux et tarifaires et augmentation des véhicules électriques), avec une baisse de 2 à 3 % de la production mondiale de véhicules légers attendue cette année.

Les problèmes de puces sont une perturbation à court terme, mais cela aussi passera

Plus récemment, Autoliv a été négativement touchée par les pénuries de puces semi-conductrices, qui ont été encore plus perturbatrices pour les fournisseurs de composants que pour les équipementiers. En conséquence, les actions d’Autoliv ont souffert de la hausse des coûts des matières premières, ce qui a pesé sur les revenus et les bénéfices. Sans surprise, la société a annoncé un faible trimestre au deuxième trimestre (juin) et a abaissé ses prévisions pour l’année entière. Les prévisions de ventes F2021 prévoient une croissance de 20 à 22 % d’une année sur l’autre (contre un précédent guide de 23 %).

Autoliv n’est pas encore sorti d’affaire. Mais, la chose importante sur laquelle les investisseurs doivent se concentrer est que tout cela est temporaire. L’image globale de la pénurie de puces s’améliore. Même si Autoliv connaît une certaine perturbation des coûts au troisième trimestre, des preuves suggèrent que le tournant arrive au cours du second semestre de cette année. En attendant, il s’agit d’une entreprise fondamentalement saine avec un réel potentiel de gains.

Jeu dérivé sur la récupération automobile mondiale… et Tesla

Les actions ALV ont reculé depuis le rapport sur les résultats de la société et se négocient actuellement à un EBITDA très raisonnable de 7,5x. Cela correspond à leur moyenne historique sur cinq ans. Du point de vue de la valorisation, l’action est un excellent moyen de jouer la reprise automobile mondiale. C’est aussi un jeu dérivé sur Tesla (NASDAQ :TSLA), qui est un client important (et en croissance). De plus, contrairement à d’autres stocks de véhicules électriques, dont le prix est parfait, un trimestre terne est déjà «cuit» ici. Cela en fait maintenant un excellent point d’entrée avant l’amélioration de sa chaîne d’approvisionnement au cours des prochains mois.

Stocks des fournisseurs de véhicules électriques à vendre : Stock de Romeo Power (RMO)

L’avenir s’annonce radieux…

Fondée en 2016 et basée à Los Angeles, Californie, Roméo Puissance (NYSE :RMO) fabrique des modules et des packs de batteries lithium-ion (Li-ion) à haute densité énergétique pour les véhicules électriques commerciaux (VE) à grande échelle. L’entreprise cible les marchés du camionnage à courte distance et à longue distance.

Du point de vue de la technologie et du marché adressable, il y a beaucoup à aimer chez Romeo. La société affirme que son modèle phare Hermes Li-ion a la densité énergétique la plus élevée du marché, au moins 30% supérieure à celle de ses concurrents. Si c’est légitime, c’est un gros problème : cela implique une plus grande autonomie de transport et une meilleure accélération que ses concurrents.

Vous vous souvenez de la caractéristique n ° 2 des actions de véhicules électriques dont j’ai parlé plus tôt – un récit prévisible ?

Eh bien, l’espace de la batterie EV promet une croissance en bâton de hockey. Le marché adressable de l’électrification des véhicules utilitaires est estimé à environ 665 milliards de dollars. Diverses prévisions suggèrent que la demande devrait augmenter de 80x à 100x d’ici la fin de 2030. Cela offre un marché énorme pour les fabricants de véhicules électriques et les fournisseurs de solutions d’alimentation. Et il y a le géant des véhicules électriques Tesla, dont le PDG Elon Musk note que le marché a besoin d’une capacité de batterie de 10 TWh pour les véhicules électriques et de 10 TWh supplémentaires pour le stockage d’énergie d’ici 2030.

C’est beaucoup. Pour quiconque fait le calcul, ces chiffres suggèrent que la production mondiale de batteries pour le transport électrique à elle seule devrait croître de 100 fois par rapport aux niveaux actuels.

Des partenariats impressionnants… mais peu de revenus

Maintenant pour les mauvaises nouvelles. Comme de nombreuses entreprises dans l’espace des composants EV, les revenus de RMO ne sont pas de quoi se vanter en ce moment. Alors que la société revendique plus de 500 millions de dollars de revenus contractuels, les leçons tirées de la saga à Moteurs de Lordstown (NASDAQ :BALADE) mérite la prudence. À son crédit, Romeo a annoncé des partenariats avec des noms de renom comme le fournisseur de pièces automobiles BorgWarner (NYSE :BWA) et groupe industriel Services de la République (NYSE :RSG). RSG explore la modernisation des camions à ordures électriques avec la technologie de batterie de RMO. Le problème, c’est qu’aucune de ces relations ne s’est traduite par des revenus.

Comme de nombreuses entreprises de véhicules électriques, les projections de croissance de Romeo ressemblent également à un bâton de hockey. Ils vont d’un modeste 9 millions de dollars l’année dernière à environ 1,65 milliard de dollars d’ici 2025. Remarque : il s’agit d’un TCAC de 1 063 % au cours des 5 prochaines années. En théorie, l’accent mis par Romeo sur le camionnage commercial serait idéal pour des clients cibles tels que les constructeurs de semi-remorques électriques Nicolas (NASDAQ :NKLA), Bourreau de travail (NASDAQ :WKHS) et Hyliion (NYSE :HYLN), entre autres. Malheureusement, aucun de ces fabricants de camions électriques n’a obtenu une traction significative.

L’évaluation fortement actualisée reflète des questions légitimes

À environ 7 $, RMO se négocie avec une remise de 30 % sur son prix d’introduction en bourse de 10 $ pour la société d’acquisition à vocation spéciale (SPAC). À 1x les ventes de 2023, RMO se négocie également avec une forte décote par rapport à ses pairs EV, mais il est important de réaliser que les valorisations sectorielles sont actuellement très faussées. (Reportez-vous à la caractéristique EV n° 3).

La plupart des acteurs du secteur des véhicules électriques génèrent toujours un EBITDA minimal ou majoritairement négatif. Ils le font alors qu’ils se négocient à des multiples prix/ventes injustifiables. Par example, Point de charge (NYSE :CHPT), qui offre des services de bornes de recharge pour véhicules électriques, se négocie à 11 fois les ventes à terme. (Remarque : CHPT figure sur ma liste d’actions à vendre ; les actions sont en baisse de 18% depuis ma recommandation de vente, contre un gain de 5% pour le S&P 500 au cours de la même période). Malgré l’évaluation apparemment décotée, les résultats décevants de Romeo et les inquiétudes légitimes concernant le potentiel de marché de l’entreprise sont de bonnes raisons de rester sur la touche pour le moment.

J’envisagerais de devenir plus constructif sur le nom (en tant qu’histoire de redressement à long terme) lors d’un nouveau recul.

Question lecteur de la semaine : Lidar : Qu’est-ce que le thé ?

De l’article “Discussion au coin du feu : il est temps de rencontrer le plus grand briseur de règles de Lidar”

« Je continue de voir des entreprises de lidar prétendre qu’elles sont les plus petites et les moins chères et qu’elles ont les meilleures spécifications. Mais pourquoi personne ne parle de Microvision (NASDAQ :MVIS) Un échantillon Lidar actuellement testé ? Leur Lidar à semi-conducteurs est censé être le meilleur de sa catégorie et basé sur leur technologie pionnière basée sur les MEMS. Qu’en penses-tu?”

En effet, Microvision (NASDAQ :MVIS) est à nouveau brûlant, le titre ayant augmenté de 163 % depuis le début de l’année. J’admets qu’ayant été un adepte de longue date (et encore et encore actionnaire), la course a été cahoteuse. Depuis que j’ai écrit pour la dernière fois sur Microvision en avril, la société a terminé son matériel d’échantillon A de capteur Lidar à longue portée. Sumit Sharma, PDG de Microvision, a indiqué que la société est potentiellement à vendre. Et avec un taux de combustion de 20 à 23 millions de dollars qui ronge les liquidités, il est difficile de dire si Microvision a suffisamment de fonds en banque pour mettre son échantillon A en mode de production complète. L’entreprise devra également trouver un partenaire stratégique légitime. Cela dit, cela vaut vraiment la peine d’être revisité afin d’avoir plus d’informations sur ce qui se passe ici.

Sumit, parlons-en. Restez à l’écoute.

