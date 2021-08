Les meilleurs supports de charge Apple Watch 2021: comment connecter et charger votre smartwatch

Vous cherchez le meilleur support de charge pour Apple Watch ? Nous avons rassemblé le meilleur du groupe disponible en ce moment. Nous avons proposé quelques types différents car il n’y a pas de solution pour toutes les tailles. Le bon pour vous dépend de votre style à la maison ainsi que de la façon dont vous aimez que votre technologie soit disposée. Cela signifie que nous avons inclus des supports de charge sur lesquels votre station d’accueil Apple Watch repose sur le côté et agit comme un réveil de chevet, ainsi que des supports qui servent également de concentrateur de charge pour votre iPhone ainsi que pour Apple Watch.

Bien sûr, vous pouvez toujours vous en tenir au câble de chargeur magnétique de l’Apple Watch fourni dans la boîte, mais un support de charge ajoute souvent plus de fonctionnalités et de style, ce qui le rend plus utile. Cela peut également vous éviter de vous soucier des câbles qui traînent maladroitement dans votre espace de vie. Apple propose deux produits de station de chargement, mais il y en a beaucoup d’autres parmi lesquels choisir, couvrant toutes les formes et toutes les tailles, ainsi que tous les budgets.

Tous ces supports de charge sont compatibles avec toutes les générations d’Apple Watch jusqu’aux dernières Apple Watch 6 et Apple Watch SE, car Apple a toujours utilisé le même connecteur de charge magnétique pratique. Que vous aimiez l’idée d’une tour haute à côté de votre lit, de motifs subtils à effet bois ou de styles métalliques de l’ère spatiale, ce sont les meilleures options pour charger votre Apple Watch.

Avant d’acheter, n’oubliez pas que tous ces supports ne sont pas livrés avec un câble de charge. Beaucoup d’entre eux nécessitent que vous utilisiez le câble de charge fourni avec votre Apple Watch. Il convient également de garder à l’esprit que l’Apple Watch 6 et l’Apple Watch SE ne sont livrées qu’avec un câble et n’ont pas de brique de charge, vous devrez donc en avoir une prête – ou en acheter une autre.

Ce sont des produits que nous n’avons pas eu dans nos laboratoires de test, mais sur la base de l’opinion de nos experts et de la connaissance des marques les plus réputées, nous pensons qu’ils valent la peine d’être examinés.

Nos sélections tiennent compte des avis en ligne, de la réputation de la marque, de la capacité du produit ou des caractéristiques uniques, pour vous aider à choisir parmi le labyrinthe de choix qui s’offrent à vous.

(Crédit image : Apple)

1. Chargeur Apple Watch

Le câble de charge peu excitant de la marque Apple

LES MEILLEURES OFFRES DU JOUR

Raisons d’acheter

+Pas cher+Livré dans la boîte

Raisons à éviter

-Ne supporte pas la montre-Facile pour que la montre glisse

L’option de contrôle, la norme sur laquelle sont basés tous les autres chargeurs de cette gamme, est le câble de charge magnétique Apple Watch d’Apple fourni dans la boîte. C’est un peu plus que cela – un tampon sur lequel la montre s’enclenche et un câble d’un mètre de long se terminant par un port USB-A.

Le câble est fonctionnel et peu coûteux, mais il ne permet pas à la montre de doubler comme une horloge visible la nuit – de plus, il a tendance à se séparer des montres Apple lors d’une légère bousculade. Mais à la rigueur ou si vous n’avez pas beaucoup de place, cela pourrait être le bon choix – du moins jusqu’à ce que vous voyiez ce que nous avons d’autre en magasin.

Notez que le câble est également disponible en option USB-C, ainsi que des options de longueurs de 0,3 m, 1 m et 2 m.

(Crédit image : OLEBR)

2. Support de charge OLEBR 3 en 1

Un chargeur pour tous vos appareils Apple

Caractéristiques

Couleurs : noir, or rose, gris sidéral, argent

Matériau : aluminium et plastique

Raisons d’acheter

+Prend également en charge l’iPhone et les AirPods+Une sélection de couleurs

Raisons à éviter

-Plus grand que certains supports de charge-Un peu simple

Si vous avez une Apple Watch, vous avez presque certainement aussi un iPhone et il y a de fortes chances que vous ayez également des AirPod, et si vous les avez tous, vous devriez certainement considérer le support de charge OLEBR 3 en 1, car il peut charger ces trois appareils à la fois.

Il maintient votre Apple Watch à un angle qui vous permet de voir l’écran, vous pouvez donc l’utiliser en mode Table de nuit, et il prend en charge toutes les tailles d’Apple Watch, donc que vous ayez un 38 mm, 40 mm, 42 mm ou 44 mm, vous sont couverts.

Le support de charge OLEBR 3 en 1 a également un design assez élégant, dans un choix de couleurs noir, or rose, gris sidéral ou argent, vous devriez donc pouvoir en obtenir un qui correspond à vos iDevices.

3. Station de chargement magnétique Apple Watch

Élégant et officiel

Caractéristiques

Couleurs : Blanc

Matériel: Polyuréthane

Raisons d’acheter

+Design élégant+Peut charger la montre à plat ou sur le côté

Raisons à éviter

-Cher-seulement vient en blanc

Si vous voulez une solution de recharge élégante pour votre Apple Watch, à qui mieux s’adresser qu’Apple lui-même ? Ce dock officiel est tout aussi simple et élégant que ce que vous attendez d’une entreprise avec l’œil d’Apple pour le design, et c’est un compagnon parfait pour l’Apple Watch.

La conception vous permet de charger la montre à plat ou sur le côté, ce dernier la mettant en mode Table de nuit, vous pouvez donc l’utiliser comme réveil.

Le seul vrai inconvénient de ce dock est que – à la manière typique d’Apple – c’est cher, mais si vous investissez dans l’écosystème Apple, c’est quelque chose auquel vous êtes probablement habitué.

4. Centrale électrique de Belkin

Une option coûteuse qui fonctionne avec les étuis

Caractéristiques

Couleurs : Blanc, Noir

Matériel : à confirmer

LES MEILLEURES OFFRES DU JOUR

Raisons d’acheter

+Fonctionne même si votre téléphone est dans un étui+Robuste

Raisons à éviter

-Le mode table de chevet ne fonctionnera pas avec-la grande prise pourrait bloquer d’autres prises

Le Belkin Powerhouse n’est pas bon marché, mais il est bien pensé, vous permettant de recharger à la fois votre Apple Watch et votre iPhone, ce dernier fonctionnant même si le téléphone est dans un étui grâce à un connecteur Lightning réglable qui peut être déplacé vers l’avant, en arrière, en haut et en bas.

Le PowerHouse a également l’air robuste, mais il ne devrait pas prendre trop de place, et il est conçu pour charger rapidement la montre et le téléphone.

Malheureusement, la position dans laquelle il tient votre Apple Watch signifie que le mode Table de nuit ne fonctionnera pas lors de l’utilisation de cette station d’accueil, mais si vous pouvez vivre sans cela – et vivre avec le prix – c’est une excellente option deux-en-un qui ne forcera pas vous de sortir votre téléphone de son étui.

(Crédit image : AICase)

5. Support de charge en bois de bambou AIcase

Une fusion de technologie et de nature

Caractéristiques

Couleurs : Bambou

Matériel: Bois

Raisons d’acheter

+Bois véritable+Design élégant et robuste

Raisons à éviter

-L’écran de la montre n’est pas facilement visible-N’est disponible qu’en bambou

Nous sommes toujours de grands fans de bois ici chez TechRadar, et les supports de charge sont un endroit idéal pour l’utiliser, comme le montre ici le support de charge en bois de bambou AICase. Ce dock abrite à la fois votre Apple Watch et votre iPhone, et il a l’air génial de le faire.

C’est principalement grâce au bois susmentionné – le bambou dans ce cas. En plus d’offrir une belle apparence, l’utilisation du bois rend également ce chargeur robuste, de sorte qu’il ne glissera pas sur votre bureau au moindre coup de pouce.

Il est également assez compact, du moins pour une station d’accueil qui charge plusieurs appareils. L’angle horizontal auquel il positionne l’écran de votre montre n’est peut-être pas idéal, mais comme vous pouvez ancrer votre iPhone à un angle facilement visible, ce n’est pas un gros problème.

6. Horloge juste mobile

Une option astucieuse avec une sensation de poids

Caractéristiques

Couleurs : Noir, Argent

Matériel: Aluminium

Raisons d’acheter

+Élégant+Prix raisonnable

Raisons à éviter

-L’angle n’est pas idéal pour l’utilisation de la table de chevet-Le canal du câble est un peu moche

Si vous n’êtes pas tellement séduit par l’idée de jumeler votre montre tout en métal avec un support en plastique, jetez un œil à cette option astucieuse de Just Mobile. Usinée à partir d’un seul bloc d’aluminium, la barre cylindrique est agréable et lourde dans la main, mais reste douce pour les surfaces des tables de chevet grâce à sa base protectrice doublée de caoutchouc.

Le chargeur Apple Watch s’insère dans un évidement incliné sur le dessus, qui a un canal partant du côté et vers la base pour acheminer le câble proprement. Et ce trou cylindrique sculpté n’est pas seulement pour le look – le bracelet à boucle de votre montre se glisse ici lorsque vous le montez sur le support (au moins en orientation portrait). Le prix semble correct aussi.

7. Station d’accueil Mophie

Une façon simple mais élégante de montrer votre montre

Caractéristiques

Couleurs : Argent métallisé

Matériel: Aluminium

Raisons d’acheter

+Protège les surfaces+Facile à utiliser

Raisons à éviter

-Cher-Une seule couleur

Ce support en aluminium simplifie les choses dès l’ouverture de la boîte. Le guide de démarrage rapide inclus explique comment placer le chargeur inductif de votre montre dans la découpe circulaire et faire passer le câble dans un canal en caoutchouc à l’intérieur du bras vertical, à travers la base et à l’arrière.

Le rembourrage en similicuir sur le berceau incliné offre un tampon sûr entre le métal et le dos de votre montre, tandis qu’un tampon en caoutchouc sur la base protège votre bureau/table. À quatre onces, il est assez léger, mais fournit un support stable de taille moyenne pour les deux tailles de montre. Certains pourraient trouver le prix un peu élevé cependant.

8. TwelveSouth HiRise pour Apple Watch

Une finition haut de gamme sans le prix

Caractéristiques

Couleurs : Noir, Blanc

Matériau : aluminium brossé

Raisons d’acheter

+Design haut de gamme+Robuste

Raisons à éviter

-Seulement deux choix de couleurs-Peut être plus compact

TwelveSouth a pris le même aluminium brossé de son appareil principal HiRise pour iPhone et l’a usiné dans un support à base large qui offre une grande stabilité si vous aimez interagir avec votre montre lorsqu’elle n’est pas sur votre poignet.

Le disque de charge s’insère parfaitement dans un évidement en silicone du support inclinable et le câble passe le long d’un canal arrière et sous la plate-forme doublée de cuir adaptée aux bandes de la base, qui se soulève pour faciliter l’acheminement et le stockage.

Le rembourrage en silicone sur les découpes protège de tout incident lors du placement et du retrait de votre montre, ce qui en fait un support solide, mais étonnamment léger, tout autour.

9. Griffin WatchStand

Un support pour montre et iPhone tout en un

Caractéristiques

Couleurs : Noir, Blanc

Matériel: Plastique

Raisons d’acheter

+Espace pour votre iPhone+Abordable

Raisons à éviter

-Construction en plastique-Uni

Votre Apple Watch est une chose magnifique à voir, il n’est donc pas surprenant que Griffin ait conçu ce support totémique pour vous aider à le montrer lorsqu’il n’est pas sur votre poignet.

Au sommet du support en plastique se trouve un berceau incliné pour le connecteur de charge de votre montre et un trou pour que le câble s’enroule autour du noyau interne en caoutchouc détachable et glisse à l’arrière de la base. La montre repose solidement sur le dessus avec le bracelet soit bouclé à l’arrière, soit ouvert et suspendu à l’avant (indice : pas le meilleur look).

La base lestée et antidérapante offre une assise sûre à l’écran et a une lèvre réfléchie à l’avant pour reposer votre iPhone contre la longueur ; il n’y a pas de prise de courant pour cela, mais c’est là qu’intervient la station de charge Griffin’s WatchStand (41 £ / 60 $ US / 84 $ AU) – elle prend également en charge les besoins en énergie de votre iPhone.

10. Support de montre Apple Mercase

Pas cher, petit et élégant

Caractéristiques

Couleurs : gris sidéral, or rose

Matériel: Aluminium et TPU

Raisons d’acheter

+Prix bas+Design compact

Raisons à éviter

-Ne fonctionne pas avec la plupart des cas-Peut tomber s’il est utilisé avec des bandes lourdes

Le support Mercase Apple Watch est une option bon marché, mais vous en avez pour votre argent. D’une part, il est partiellement recouvert d’aluminium, ce qui lui donne une finition plus haut de gamme que même certains quais plus chers.

Il a également un design compact, il ne prendra donc pas toute votre table de chevet, et il peut charger à la fois votre iPhone et votre Apple Watch.

Il y a des rapports selon lesquels il bascule lors du chargement d’une montre avec un bracelet lourd, c’est donc quelque chose dont il faut être conscient, bien que si vous chargez votre iPhone en même temps, cela devrait aider à alourdir le support. Et si vous avez un bracelet de montre léger, il n’y a pas de quoi s’inquiéter.

(Crédit image : Geekera)

11. Chargeur sans fil Geekera

Un design soigné pour tous vos appareils Apple

Caractéristiques

Couleurs : Noir

Matériel: Plastique

Raisons d’acheter

+Design relativement compact+Prend également en charge les iPhones et les AirPods

Raisons à éviter

-Overkill pour certains utilisateurs

Capable de charger tous vos appareils Apple, y compris votre iPhone et vos AirPod (ainsi que d’autres téléphones et écouteurs Android), le support de charge sans fil Geekera fait tout. Il est facile d’insérer votre Apple Watch sur le dessus, ce qui vous permet de vérifier les notifications pendant qu’elle se recharge, avant d’ajouter vos autres appareils.

Relativement compact en termes de taille, il a également fière allure sur votre bureau, ne prend pas trop de place et vous permet d’accéder facilement à tous vos éléments essentiels. Une lumière LED vous permet de savoir quand il est en charge.

Récapitulatif des meilleures offres du jour