Les meilleurs supports de charge sans fil MagSafe et Qi pour iPhone

Depuis l’époque de l’iPhone 8 et de l’iPhone X, les modèles d’iPhone ont adopté la charge sans fil avec prise en charge de la norme Qi. En prenant en charge les chargeurs Qi, l’iPhone peut être chargé avec une multitude de chargeurs sans fil sur le marché, y compris des supports de charge sans fil. Voici quelques-uns des meilleurs supports de chargement sans fil pour charger votre iPhone.

Pourquoi choisir un support de charge sans fil?

Les supports verticaux constituent un créneau sur le marché des accessoires de chargement sans fil. Alors que beaucoup de gens considèrent les chargeurs Qi comme des tapis ou des coussinets, les chargeurs verticaux sont en fait l’une des meilleures options car ils prennent moins de place et rendent Face ID beaucoup plus pratique.

Pour les propriétaires d’un iPhone avec Face ID, un support de charge compatible Qi rend Face ID beaucoup plus facile à utiliser. J’opte pour un support de chargement sans fil sur mon bureau, ce qui signifie que je peux essentiellement appuyer sur l’écran de mon iPhone 12 Pro pour l’allumer. Ensuite, comme l’appareil est incliné vers le haut, Face ID se déverrouille automatiquement, affichant mes notifications et plus encore.

Les meilleurs supports de charge sans fil Qi

L’une des meilleures options sur le marché, et le best-seller d’Amazon, est le chargeur Seneo 10W. Le support de chargement sans fil 10 W de Seneo présente une conception sécurisée avec une base d’histoire et un support large pour votre appareil. Il est alimenté via microUSB, ce qui signifie que vous pouvez l’utiliser avec un adaptateur mural traditionnel ou le brancher directement sur votre Mac.

Curieusement, un autre des meilleurs supports de chargement sans fil provient en fait de Samsung. Ce qu’il y a de mieux avec le chargeur de Samsung, c’est qu’il présente un dos large qui garantit que votre iPhone ne sera pas renversé du support aussi facilement, et qu’il se connecte via USB-C.

Nomad est l’un de nos fabricants d’accessoires Apple préférés ici chez ., et son socle de station de base est une solution de support de charge sans fil polyvalente – mais légèrement coûteuse. Le support de la station de base Nomad coûte 99,95 $ et prend en charge la charge sans fil de 10 W.

L’une des options les plus abordables vient d’Anker, qui vend son support PowerWave pour moins de 20 $. Ce chargeur offre une puissance de 5 W pour les utilisateurs d’iPhone avec une conception robuste qui prend en charge le placement de votre iPhone en orientation paysage ou portrait.

Les meilleures options MagSafe

Avec l’iPhone 12 et l’iPhone 12 Pro, Apple a introduit une nouvelle technologie de charge magnétique sans fil MagSafe. Comme vous vous en doutez, plusieurs fabricants d’accessoires ont créé des supports de charge compatibles MagSafe. Une chose clé à surveiller ici: les accessoires certifiés MagSafe peuvent charger à des vitesses MagSafe complètes de 15W. Les supports compatibles MagSafe se connectent simplement aux aimants MagSafe et ne peuvent se recharger qu’à 5W ou 7,5W.

L’une des options les plus populaires ici est le support Anker PowerWave Magnetic 2-en-1, qui est compatible MagSafe à des vitesses de 7,5 W. Ce support comprend en fait une autre surface de chargement Qi dans sa base, vous pouvez donc charger votre iPhone 12 et un autre appareil en même temps.

Une version plus haut de gamme de cet accessoire est le chargeur sans fil Belkin MagSafe 2-en-1, vu dans l’image en vedette de cet article. Cet accessoire est certifié MagSafe, il peut donc charger votre iPhone 12 jusqu’à 15W. Il comprend également un deuxième chargeur Qi dans la base pour charger sans fil deux appareils en même temps.

Une troisième option MagSafe est le support Grovemade MagSafe. C’est le support de chargement sans fil que j’utilise, et vous l’avez probablement vu dans les images que j’ai partagées de mon bureau. L’avantage du support Grovemade MagSafe est que vous insérez votre propre rondelle MagSafe, ce qui signifie qu’elle est certifiée MagSafe pour une charge allant jusqu’à 15W.

L’inconvénient ici, cependant, est le prix. Comme mon collègue Ben Lovejoy l’a noté dans son examen complet, une fois que vous avez pris en compte la rondelle MagSafe, le support Grovemade MagSafe vous coûtera plus de 150 $. Cela étant dit, c’est une magnifique pièce d’artisanat qui complètera parfaitement la configuration de votre bureau ou de votre table de chevet.

Le support de charge magnétique sans fil ESR HaloLock complète nos recommandations MagSafe. Le point de vente unique ici est la conception réglable du bras, qui maintient l’iPhone en place. Ceci est une autre option compatible MagSafe qui prend en charge la charge à 7,5 W.

Emballer

Voici quelques-uns de mes supports de chargement sans fil préférés pour les utilisateurs d’iPhone de nos jours. Comme je l’ai dit au début de cette histoire, l’utilisation d’un support de charge vertical pour votre iPhone présente de nombreux avantages, en particulier à votre bureau.

Quelle est votre configuration de charge sans fil de nos jours? Faites-nous savoir dans les commentaires!

