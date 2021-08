Les meilleurs supports pour charger à la fois l’iPhone et l’Apple Watch 2021

Meilleur

Si vous lisez ceci, vous utilisez probablement votre iPhone 12 et votre Apple Watch Series 6 tous les jours, ce qui signifie que vous devez constamment recharger votre iPhone et votre Apple Watch pour vous suivre chaque jour. Si vous avez un petit espace de travail ou une petite chambre, faire face à des cordons emmêlés peut être un cauchemar. Si vous chargez votre iPhone et votre Apple Watch ensemble sur un support, non seulement vous économisez de la place, mais vous n’avez pas à vous soucier de laisser vos appareils à deux endroits différents. Il existe même des options sans fil, c’est donc comme charger votre iPhone sur l’un des meilleurs chargeurs sans fil pour iPhone, mais maintenant votre Apple Watch sera juste à côté. Voici nos supports de charge préférés qui vous permettent de charger votre iPhone et votre Apple Watch ensemble.

La simplicité d’un seul câble : Station d’accueil de charge Belkin Powerhouse pour iPhone et Apple Watch — Blanc



Le favori du personnel

Le Belkin Powerhouse Charge Dock est l’une des solutions les plus élégantes pour charger simultanément votre iPhone/iPod et Apple Watch. La meilleure partie est que vous n’avez besoin que d’un seul cordon pour alimenter à la fois le connecteur Lightning de votre iPhone et le chargeur magnétique de l’Apple Watch. De plus, la hauteur du connecteur Lightning peut être ajustée, donc même si vous avez un étui robuste, vous pourrez charger votre iPod sans problème.

90 $ chez Amazon 100 $ chez Best Buy

Idéal pour iPhone 12 : le chargeur MagSafe Duo



La solution d’Apple pour charger deux appareils à la fois, avec son nouveau système MagSafe pour les modèles iPhone 12. Un côté du chargeur MagSafe Duo est destiné à votre iPhone ou à vos AirPod, tandis que l’autre côté convient parfaitement à votre Apple Watch. De plus, si vous branchez le chargeur sur un chargeur de 20 W, vous profiterez de la puissance de charge de 15 W que MagSafe peut fournir à votre iPhone.

129 $ chez Apple 129 $ chez Amazon

Recharge 3-en-1 : la station de base Nomad Apple Watch Edition



Si vous voulez vraiment l’expérience la plus proche possible de ce que le tapis de charge AirPower annulé d’Apple nous promettait, la station de base Nomad Apple Watch Edition est probablement la plus proche que vous obtiendrez. Avec suffisamment d’espace sur le socle de chargement sans fil pour deux appareils (votre iPhone et vos AirPods), la station de base Nomad Apple Watch Edition dispose d’un chargeur intégré pour votre Apple Watch.

140 $ chez Best Buy 150 $ chez Nomad

Idéal pour les AirPod aussi ! : Mophie 3-en-1 Wireless Charge Pad



Avec la possibilité de charger vos AirPods, iPhone et Apple Watch simultanément, le chargeur sans fil 3 en 1 de mophie est une excellente solution pour que tout se charge au même endroit. Il charge votre iPhone jusqu’à 7,5 W, donc il ne faudra pas trop de temps avant que vous soyez prêt à partir, et il a même un petit divet pour les AirPod, vous savez donc exactement où les placer pour avoir une bonne connexion.

À partir de 85 $ chez Amazon 120 $ chez Best Buy

Chargeur 2 en 1 à petit budget : la station de charge Anker PowerWave+ 2 en 1



Anker excelle dans la fabrication d’accessoires économiques qui fonctionnent bien. Sur ce support, votre iPhone pourra profiter de la charge Qi 10W, et le deuxième pad fournit également 10W pour les AirPods. Bien sûr, vous devez fournir votre propre câble de charge et votre propre bloc d’alimentation pour charger votre Apple Watch, mais le deuxième bloc apparaît et maintient le chargeur en place pour que vous puissiez utiliser votre Apple Watch en mode table de chevet pendant qu’elle se charge.

28 $ sur Amazon

Parfait pour le visionnage des médias : la table de chevet Mercase Apple Watch



Il fonctionne comme une station de charge pour votre Apple Watch et vous permet également de reposer votre iPhone en mode paysage. Ainsi, si vous regardez une vidéo YouTube à votre bureau ou regardez un film, votre iPhone se trouve dans une position optimale. Bien que la table de chevet Mercase Apple Watch n’ait pas d’emplacement dédié pour placer le câble Lightning de votre iPhone, vous pouvez toujours charger facilement votre iPhone en le branchant. Cela pourrait ne pas être aussi joli que certaines autres options de la liste.

16 $ sur Amazon

Compatible iPad : support 2 en 1 ZVEdeng



Fabriqué en aluminium, le support ZVE a fière allure et est assez durable. Il dispose même de quelques protections pour éviter d’endommager votre iPhone sous la forme de deux bandes de silicone qui empêchent l’arrière de votre téléphone d’entrer en contact avec le support lui-même. De plus, il a même une lèvre qui vous permet de reposer votre iPhone en orientation portrait ou paysage, et lorsque vous ne chargez aucun appareil, il peut également fonctionner comme un support pour iPad.

17 $ sur Amazon

Apple a annulé AirPower

Le tapis de chargement AirPower d’Apple allait être l’une des meilleures solutions disponibles pour les personnes souhaitant charger leur iPhone et leur Apple Watch simultanément – ​​et il aurait même la possibilité de charger des AirPod en même temps. Malheureusement, Apple a annulé AirPower car AirPower “n’atteindra pas nos normes élevées”, ce qui signifie que les gens ont dû trouver d’autres solutions pour répondre à leurs besoins de charge. Le MagSafe Duo vous permet de charger simultanément votre iPhone et votre Apple Watch, et c’est un chargeur fantastique pour iPhone 12 car il offre une puissance incroyable, ce qui permet à l’iPhone 12 de se charger rapidement.

Pourquoi prendre position ?

Un support qui vous permet de recharger votre iPhone et votre Apple Watch simultanément au même endroit fait des merveilles pour lutter contre le stress. Non seulement cela vous aidera à empêcher les câbles de traîner partout, mais cela gardera également vos appareils au même endroit, afin que vous n’ayez pas à oublier où vous avez posé votre Apple Watch pour la recharger.

Si vous avez l’argent, nous sommes un grand fan de la station de recharge Powerhouse de Belkin. Il charge non seulement votre Apple Watch et votre iPhone, mais a également un encombrement minimal, ce qui le rend facile à installer sur votre bureau, votre table de chevet ou n’importe où ailleurs.

Si vous êtes plus préoccupé par le prix, le support 2 en 1 ZVEdeng est l’endroit idéal pour ranger votre iPhone et votre Apple Watch lorsque vous souhaitez les remplir de jus. De plus, le support est suffisamment grand et solide, même pour contenir un iPad.

