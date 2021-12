Les meilleurs tapis de course pas chers pour se mettre en forme en 2022 | Vie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Commencer l’année en force et vouloir se remettre en forme est toujours une bonne idée. Nous avons rassemblé certains des meilleurs tapis roulants et tapis roulants bon marché que vous pouvez acheter dès maintenant.

Même si cela peut sembler un cliché, commencer l’année en voulant faire plus de sport est toujours positif. Perdez du poids, ou peut-être en gagnez-vous. Peu importe, commencer l’année avec une résolution comme avoir une vie plus saine est toujours louable.

Pour vous aider à vous mettre en forme, nous avons compilé quelques les meilleurs tapis roulants et tapis roulants bon marché que vous pouvez acheter dès maintenant. Des modèles que vous pouvez installer dans votre maison et qui peuvent être pliés pour occuper moins.

Ces tapis roulants peuvent être utilisés pour marcher si vous n’êtes pas habitué au jogging. La marche est importante car vos articulations auront moins d’impact et vous ne vous blesserez pas. Lorsque vous vous sentez prêt à courir, vous pouvez le faire avec ces bandes.

Compact et professionnel : Reebok I-Run 3.0

Reebok I-Run 3.0 sur Amazon

Tapis roulant Reebok I-Run 3.0 Il provient de l’une des marques de fitness les plus connues au monde et depuis plusieurs années, il est pratiquement synonyme de sports de haute performance tels que le CrossFit et le fitness en général.

Ce tapis de course est spécialement conçu pour les personnes qui souhaitent s’entraîner plusieurs jours par semaine et peut être rangé n’importe où lorsque vous ne l’utilisez pas. Il est facile à plier et peut être rangé, par exemple, sous un lit ou un canapé.

Il atteint une vitesse maximale de 13 km/h et dispose de 2 niveaux d’inclinaison pour améliorer vos runs. Son système d’amorti en 8 pièces atténue les coups lors de la marche et de la course.

Vous pouvez le trouver sur Amazon pour moins de 700 euros.

Le moins cher : FITFIU Fitness MC-100

FITFIU Fitness MC-100 sur Amazon

Si vous cherchez un tapis roulant pour commencer, surtout si vous voulez marcher ou marcher vite dans le confort de votre maison, ce FITFIU Fitness MC-100 vous offre un rapport qualité/prix parfait pour vous remettre en forme.

C’est un tapis roulant d’entrée de gamme qui coûte moins de 290 $ sur Amazon. Il est pliable de sorte qu’il occupe moins, atteint une vitesse allant jusqu’à 10 km/h et a une surface de 31 x 102 centimètres.

Il est doté de roues pour que vous puissiez le déplacer confortablement lorsque vous n’en avez pas besoin pour le plier, ainsi que d’un écran de contrôle LCD, d’un panneau de boutons pour choisir des vitesses rapides et de différents modèles de course, tels que des brûleurs de graisse.

Pour les coureurs : FITFIU Fitness MC-500

FITFIU Fitness MC-500 sur Amazon

Le tapis roulant FITFIU Fitness MC-500 C’est un modèle plus avancé, plus grand et plus stable. Il est conçu pour les coureurs pesant jusqu’à 120 kilogrammes et qui souhaitent également atteindre une bonne vitesse.

Sa vitesse maximale est de 18 km/h et il dispose d’un moniteur de fréquence cardiaque, d’un écran LCD qui indique diverses caractéristiques comme la vitesse ou l’un des programmes choisis. Ce modèle peut changer d’inclinaison pour marcher et courir comme si vous escaladiez des collines.

Il a une surface de 41 x 123 centimètres pour courir ou marcher et comprend également une ceinture vibrante anti-cellulite sur le devant, 2 haltères et 1 disque rotatif.

Il coûte moins de 450 euros sur Amazon en solde.

Pour s’entraîner au quotidien : BH Fitness Evo T1200

BH Fitness Evo T1200 sur Amazon

Tapis roulant BH Fitness Evo T1200 C’est un modèle bon marché, mais adapté aux personnes qui souhaitent économiser de l’argent et l’utiliser encore beaucoup pendant la semaine.

Il dispose de 12 programmes d’entraînement prédéterminés, accepte un poids maximum de 100 kilogrammes, un système de sécurité qui se clipse sur votre maillot et surtout, il atteint une vitesse maximale de 16 km/h.

Il est pliable pour prendre moins de place et possède des roues pour le déplacer dans votre maison si vous en avez besoin.

Son prix dépasse légèrement les 585 euros sur Amazon.

Idéal pour la marche : Cecotec RunnerFit Sprint

Cecotec RunnerFit Sprint chez AmazonCecotec RunnerFit Sprint chez Cecotec

Le tapis roulant et le tapis roulant RunnerFit Sprint par Cecotec C’est un modèle de base parfait pour commencer à faire de l’exercice au quotidien.

Il accepte un poids maximum de 120 kilogrammes et dispose de 12 programmes préconfigurés pour vous aider à améliorer vos objectifs. Sa vitesse maximale est de 14 km/h et a une superficie de 123 x 40 cm.

Vous pouvez le trouver en vente pour 329 euros dans la boutique en ligne Cecotec avec la livraison gratuite depuis l’Espagne. Il est également disponible sur Amazon pour 349 euros avec 7 euros de frais de port.

