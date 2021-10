Les meilleurs tapis de souris pour les jeux, les voyages et plus encore

in

Un bon tapis de souris peut faire ou défaire une expérience informatique. Que vous soyez un joueur à la recherche d’accessoires à doublure RVB ou un travailleur en déplacement à la recherche de confort dans un café, nous avons ce qu’il vous faut avec nos recommandations pour certains des meilleurs tapis de souris.

Les meilleurs tapis de souris

Dans cette liste, nous avons des recommandations pour les voyageurs, les personnes qui apprécient les fonctionnalités supplémentaires de la recharge sans fil et les joueurs qui recherchent le meilleur de la précision dans les jeux. Sans plus tarder, entrons dans notre liste des meilleurs tapis de souris que vous pouvez acheter !

Meilleur tapis de souris pour voyager

Pour un télétravailleur, un tapis de souris que l’on peut emporter dans un sac est indispensable pour un confort en déplacement. Razer a rendu le Goliathus Speed ​​suffisamment petit pour être facilement jeté dans un sac et apporté dans un café local pour faire du travail.

Alors que les produits Razer sont généralement orientés jeu, ce tapis de souris a une petite surface de 8,47 “x 10,65” idéale pour la navigation et d’autres mouvements de souris plus petits. 8 $ est un prix raisonnable pour un tapis de souris fin et facile à transporter ; consultez-le ci-dessous.

Meilleur tapis de souris de jeu

La série QcK de SteelSeries a été un grand succès au fil du temps pour les joueurs, donc pas étonnant que le QcK large soit le tapis de souris le plus vendu de la société. Ce tapis de souris de jeu a une surface de 17,72 “x 15,75”, parfaite pour les joueurs à faible DPI qui doivent fréquemment effectuer de grands mouvements de balayage.

Comme toujours, ce tapis de souris a également une base en caoutchouc pour l’aider à rester en place pendant que votre souris glisse sur la surface en tissu tissé. Le prix de 15 $ en fait également l’un des meilleurs tapis de souris de jeu bon marché.

Meilleur tapis de souris dur

Bien qu’il y ait certainement un attrait pour les tapis de souris durs, ils ne conviennent pas à tout le monde. Avec une utilisation intensive, ils peuvent s’user relativement rapidement par rapport au tissu en raison de la friction entre les pieds des souris et la surface. Pour ceux qui préfèrent une surface dure, le Logitech G440 est l’un des meilleurs tapis de souris pour sa surface dure mais lisse qui permet aux souris de glisser avec moins d’effort qu’un chiffon.

Conçue pour les jeux à haute résolution, la surface mesure 13,39 “x 11”, ce qui vous laisse amplement d’espace pour les clichés instantanés et autres.

Meilleur tapis de souris de chargement sans fil

Le marketing des tapis de souris avec recharge sans fil peut parfois être trompeur – les fabricants ne mentionnent souvent pas d’emblée que le tapis de charge est une petite zone à un endroit spécifique sur le tapis de souris. Cela conduira les acheteurs potentiels à croire que le pad gardera une souris compatible en vie pendant le jeu.

Selon mes recherches, la solution Powerplay de Logitech est la seule fonctionnalité qui fournira une charge pendant l’utilisation, gardant ainsi la souris en vie. Il n’est compatible qu’avec quelques souris Logitech, mais cela semble bien de ne plus s’inquiéter de la mort d’une souris dans le feu de l’action.

Avec cela à l’écart, Asus fabrique l’un des meilleurs tapis de souris avec un chargeur intégré; le ROG Baltée. En plus du chargeur sans fil en haut à droite, il dispose d’une surface texturée dure, d’un éclairage RVB et d’une connexion USB comme un endroit idéal pour brancher le dongle de votre souris. Son prix est assez élevé à 80 $, mais l’esthétique qu’offre ce tapis de souris en plus de la fonctionnalité en fait un ajout décent à votre configuration.

Meilleur grand tapis de souris

Durer j’usqu’a; un tapis de souris XL peut réunir une configuration de la meilleure façon possible ; Poser votre souris et votre clavier sur un grand tapis de souris donne à un bureau un aspect cohérent. De plus, vous manquerez rarement de place lorsque vous effectuerez des mouvements de souris rapides dans les jeux.

Le Corsair MM300 est l’un des meilleurs tapis de souris pour sa largeur, mesurant 36 pouces de large, vous pouvez y installer un clavier et une souris entiers de 104 touches avec de la place à revendre. À seulement 30 $, celui-ci est une bonne affaire pour tous ceux qui cherchent à étendre leur configuration à bon marché.

C’est tout pour notre liste des meilleurs produits X que vous pouvez acheter, mais ce n’est qu’une fraction de ce qui existe. Faites-nous savoir ce que vous utilisez dans votre configuration ci-dessous et consultez notre liste des meilleures souris de jeu pour compléter votre configuration.