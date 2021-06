Les meilleurs téléphones 2020 qui valent encore la peine d’être achetés en 2021

Qui a dit que vous deviez absolument acheter le dernier et le meilleur smartphone ? Certainement pas nous. Bien sûr, c’est toujours amusant d’avoir la technologie la plus récente et la plus performante, mais vous pouvez également économiser beaucoup d’argent en optant pour les appareils de l’année dernière.

Maintenant que nous sommes au milieu de l’année, nous avons pensé que ce serait le bon moment pour regarder en arrière et choisir les meilleurs téléphones 2020 qui sont encore fortement recommandés en 2021.

Les meilleurs téléphones 2020 qui valent la peine d’être achetés en 2021 :

1. Samsung Galaxy S20 FE

Samsung a lancé la série Galaxy S21 plus tôt cette année, et cela semble être une solide mise à niveau sur papier par rapport au S20 FE à première vue. Pour 100 $ de plus, vous obtenez un meilleur processeur, plus de RAM et des capacités d’enregistrement 8K. Mais le S20 FE est en fait meilleur à certains égards, et c’est certainement l’un des meilleurs téléphones 2020 qui vaut encore la peine d’être acheté aujourd’hui.

En plus d’être moins cher à 600 $ en ce moment (ou 700 $ au lancement), le S20 FE apporte également un appareil photo téléobjectif approprié, un stockage microSD (manquant sur le S21), un chargeur intégré (manquant sur le nouveau téléphone) et un plus grand la batterie. Samsung a également depuis abandonné le chipset Exynos 990 sous-performant dans la version 4G au profit du Snapdragon 865.

Ce téléphone recevra également trois ans de mises à jour de la version Android et quatre ans de correctifs de sécurité, ce qui en vaut la peine si vous souhaitez conserver l’appareil pendant longtemps.

Spécifications du Samsung Galaxy S20 FE :

Affichage: 6,5 pouces, FHD+

Jeu de puces : Snapdragon 865 ou Exynos 990

RAM: 6/8 Go

Stockage: 128/256 Go

Appareils photo: 12, 12 et 8MP

Caméras frontales : 32MP

La batterie: 4 500 mAh

Logiciel: Android 11

2. LG V60

Hadlee Simons / Autorité Android

LG n’est plus dans le jeu des smartphones, car il a choisi de quitter le marché plus tôt cette année. C’est vraiment la fin d’une époque, mais vous pouvez toujours trouver d’excellents téléphones LG. Et le V60 de l’année dernière pourrait être la meilleure offre du groupe.

Le produit phare 2020 est équipé de certaines spécifications de base, notamment un chipset Snapdragon 865, 8 Go de RAM, 128 Go à 256 Go de stockage extensible, un panneau OLED de 6,8 pouces et une batterie de 5 000 mAh qui dure un certain temps. Il est également livré avec quelques fonctionnalités auxquelles vous ne vous attendez peut-être pas, telles que la résistance à l’eau et à la poussière IP68, une prise casque 3,5 mm, une charge sans fil et un matériel audio quad DAC.

Le téléphone de LG n’est cependant pas parfait, car il manque d’un panneau à taux de rafraîchissement élevé, la charge est lente par rapport aux appareils concurrents et il est étrangement grand. La qualité de l’appareil photo est également toujours en retard sur les grandes marques, bien que LG ait réduit l’écart. Néanmoins, l’appareil peut être acheté pour bien moins de 500 $ ces jours-ci, ce qui en fait une bonne affaire.

Spécifications du LG V60 :

Affichage: 6,8 pouces, FHD+

Jeu de puces : Muflier 865

RAM: 8 Go

Stockage: 128/256 Go

Appareils photo: 64 et 13MP

Caméras frontales : 10MP

La batterie: 5 000 mAh

Logiciel: Android 11

3. Sony Xperia 5 II

Eric Zeman / Autorité Android

Sony a lancé les Xperia 1 III et 5 III il y a quelques mois, et ils ressemblent tous les deux à des téléphones phares assez pratiques pour le fabricant japonais. Mais le Xperia 5 II est toujours un excellent appareil phare, et il est également devenu moins cher.

La version fin 2020 de Sony contient une fiche technique assez impressionnante, notamment un SoC Snapdragon 865, un écran OLED de 6,1 pouces à 120 Hz, une configuration flexible de triple caméra arrière (trois caméras de 12 MP) et une batterie de 4 000 mAh qui dure un certain temps.

Ajoutez un port de 3,5 mm, un support microSD et une résistance à l’eau et à la poussière IP65/68 et vous obtenez un bon package en général. Il manque quelques fonctionnalités telles que la charge sans fil et la charge filaire plus rapide, mais il est plus facile d’excuser ces omissions au prix actuel d’environ 710 $ sur Amazon.

Spécifications du Sony Xperia 5 II :

Affichage: 6,1 pouces, FHD+

Jeu de puces : Muflier 865

RAM: 8 Go

Stockage: 128/256 Go

Appareils photo: 12, 12 et 12MP

Caméras frontales : 8MP

La batterie: 4 000 mAh

Logiciel: Android 11

4. OnePlus 8 Pro

Le OnePlus 8 Pro représentait un nouveau sommet pour OnePlus, car il s’agissait du premier produit phare premium du fabricant. Ce n’était pas bon marché à un prix de lancement de 899 $, mais il contenait toujours une multitude d’extras premium. Cela comprenait une charge sans fil de 30 W, un indice IP68 et un écran OLED QHD + 120 Hz.

Parmi les autres caractéristiques qui méritent d’être mentionnées, citons une batterie de 4 510 mAh et un système à quatre caméras généralement bien équilibré (comprenant un capteur principal IMX689 48MP et une caméra ultra-large IMX586 48MP). Nous étions vraiment satisfaits de la qualité d’image ici et c’est peut-être le premier appareil OnePlus qui l’a véritablement amené à des marques de premier plan comme Samsung, Apple et Google.

Le OnePlus 8 Pro n’est cependant pas parfait, car l’appareil photo à filtre couleur 5MP était définitivement un gadget. Mais le téléphone vaut certainement la peine d’être considéré à son prix actuel de 699 $ pour la variante 12 Go/256 Go. En conséquence, il est également moins cher que le OnePlus 9 sur certains marchés, perdant une charge plus rapide et le SoC Snapdragon 888 mais gagnant une résistance à l’eau, un écran QHD+ et une caméra focalisée sur le zoom.

Spécifications du OnePlus 8 Pro :

Affichage: 6,78 pouces, QHD+

Jeu de puces : Muflier 865

RAM: 8/12 Go

Stockage: 128/256 Go

Appareils photo: 48, 48, 8 et 5MP

Caméras frontales : 16MP

La batterie: 4 510 mAh

Logiciel: Android 11

5. Google Pixel 4a

David Imel / Autorité Android

Le Pixel 4a n’a pas encore vu de successeur, mais Google a confirmé qu’un Pixel 5a était en préparation il y a quelques mois. Malheureusement, le prochain téléphone pourrait être limité au Japon et aux États-Unis. Cela vaut également la peine d’être considéré si vous voulez simplement un Pixel bon marché en général, car c’est l’un des meilleurs téléphones bon marché de 2020.

Le milieu de gamme de Google n’offre pas une tonne de spécifications pour le prix, mais vous obtenez un chipset Snapdragon 730, 128 Go de stockage, une seule caméra arrière de 12 MP avec une excellente qualité d’image et trois ans de mises à jour de la version Android. Nous sommes également heureux de voir ici une version nette d’Android, des inclusions spécifiques à Pixel de Google (par exemple, l’application Google Camera, le filtrage des appels) et un scanner d’empreintes digitales arrière.

Il y a cependant quelques inconvénients, à savoir la batterie de 3 080 mAh et l’absence de configuration multi-caméras à l’arrière. Dans le cas du premier, nous pensions que l’endurance était assez bonne, mais nous avons des réserves sur la durée de vie de la batterie sur toute la ligne. Pourtant, c’est une assez bonne affaire pour la plupart des gens à 349 $.

Spécifications du Google Pixel 4a :

Affichage: 5,81 pouces, FHD+

Jeu de puces : Muflier 730

RAM: 6 Go

Stockage: 128 Go

Appareils photo: 12MP

Caméras frontales : 8MP

La batterie: 3 080 mAh

Logiciel: Android 11

Asus Zenfone 7

Ryan-Thomas Shaw / Autorité Android

Asus a lancé deux Zenfone radicalement différents en 2021, à savoir le Zenfone 8 et le Zenfone 8 Flip. Le premier est un produit phare compact avec un facteur de forme traditionnel, tandis que le second conserve la configuration de caméra inversée vue sur les modèles Zenfone précédents. Mais nous pensons que le Zenfone 7 de l’année dernière est un meilleur achat que le Zenfone 8 Flip.

Vous ne manquez qu’un nouveau chipset et un moteur de caméra légèrement plus durable en optant pour l’ancien téléphone plutôt que pour le nouveau. Sinon, les deux appareils partagent une tonne de fonctionnalités, notamment une batterie de 5 000 mAh avec une charge de 30 W, un écran OLED à affichage complet à 90 Hz et un système de caméra à bascule contenant la même configuration flexible à triple capteur (64MP principal, 12MP ultra-large, 8MP téléobjectif 3X).

La meilleure partie est que le Zenfone 7 coûte environ 650 $ ces jours-ci, par rapport au prix de 800 € (~ 973 $) du Zenfone 8 Flip. Vous payez donc environ 300 $ de plus pour le chipset.

Spécifications de l’Asus Zenfone 7 :

Affichage: 6,67 pouces, FHD+

Jeu de puces : Muflier 865

RAM: 6/8 Go

Stockage: 128 Go

Appareils photo: 64, 12 et 8MP

Caméras frontales : Identique aux caméras arrière

La batterie: 5 000 mAh

Logiciel: Android 11

C’est tout pour notre guide des meilleurs téléphones 2020 qui valent encore la peine d’être achetés en 2021. Y a-t-il d’autres appareils que vous recommanderiez ? Faites-nous savoir ci-dessous!