Les meilleurs téléphones avec 16 Go de RAM

Robert Triggs / Autorité Android

Certains veulent le meilleur écran, d’autres veulent le meilleur système de caméra. Beaucoup apprécieront la durée de vie de la batterie ou quelque chose comme les performances. Mais ceux qui veulent les performances multitâches ultimes voudront obtenir un téléphone avec le plus de RAM possible. À l’heure actuelle, la course est menée par des téléphones dotés de 16 Go de RAM, et nous avons dressé une liste des meilleurs disponibles. Jetons un coup d’œil pour trouver votre prochaine bête multitâche.

De combien de RAM avez-vous vraiment besoin ?

Tout d’abord, vous devez vous demander si vous avez même besoin d’un téléphone avec 16 Go de RAM. En toute honnêteté, nous pensons qu’il pourrait être un peu exagéré d’obtenir autant de RAM sur un smartphone. En 2019, nous avons approfondi le sujet et conclu que 6 Go à 8 Go étaient l’idéal. Tout ce qui était au-dessus ne faisait aucune différence à l’époque. Les choses ont-elles changé en quelques années ?

Nous avons réalisé un sondage en août 2021 demandant aux gens ce qu’ils pensaient être une bonne quantité de RAM à utiliser dans un smartphone. La réponse n°1 était de 8 Go avec 31,7% des votes. 6 Go était la deuxième option la plus populaire, représentant 25,97 % des voix. Cela signifie-t-il que les téléphones dotés de 16 Go de RAM ont trop de mémoire vive ? Vous ne remarquerez probablement même pas de différence de performances une fois que vous aurez dépassé 10 ou 12 Go de RAM.

Cela ne signifie pas que vous ne devriez pas opter pour l’un des meilleurs téléphones avec 16 Go de RAM. C’est toujours une bonne idée de vous préparer pour l’avenir, surtout si vous prévoyez de garder un téléphone pour les années à venir. Les normes et les besoins en ressources évoluent, donc peut-être que 16 Go de RAM ne seront pas pris en compte lorsque les applications commenceront à demander plus de ressources mémoire.

Nous devons également considérer que si un téléphone dispose de 16 Go de RAM, il s’agit probablement d’un appareil haut de gamme étonnant doté de spécifications et de fonctionnalités exceptionnelles. Nous supposons que cela pourrait être la meilleure façon de prendre votre décision. Bien qu’avoir 16 Go de RAM soit fantastique, vous ne devriez probablement pas acheter un téléphone pour cette seule raison. Assurez-vous que le reste du téléphone est également excellent. C’est pourquoi nous sommes là pour vous aider à trouver les meilleurs.

Les meilleurs téléphones avec 16 Go de RAM

Samsung Galaxy S21 Ultra 5G Asus ZenFone 8 Oppo Find X3 Pro Asus ROG Phone 5 et 5s Xiaomi Black Shark 4S Pro Nubia Red Magic 6s Pro ZTE Axon 30 Ultra

Note de l’éditeur: Nous mettrons régulièrement à jour cette liste des meilleurs téléphones avec 16 Go de RAM, au fur et à mesure que de nouveaux appareils seront lancés et que les anciens seront progressivement supprimés.

Samsung Galaxy S21 Ultra 5G

Robert Triggs / Autorité Android

Si vous recherchez l’un des meilleurs téléphones avec 16 Go de RAM, le Samsung Galaxy S21 Ultra 5G est probablement votre pari le plus sûr. Non seulement il a toute la RAM que vous recherchez, mais c’est aussi l’un des appareils les plus populaires de l’industrie. Ses spécifications, son design et ses fonctionnalités sont époustouflants et, comme il s’agit d’un appareil Samsung, il conservera probablement sa valeur mieux que le reste de cette liste au cas où vous voudriez le vendre.

Vous devrez vous procurer la version la plus chère de l’appareil pour bénéficier de 16 Go de RAM. Cela signifie que vous obtiendrez également 512 Go de stockage interne. Les autres spécifications incluent un grand écran AMOLED dynamique de 6,8 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, un processeur puissant, une configuration à quatre caméras connue pour prendre des photos étonnantes et une grande batterie de 5 000 mAh.

Non seulement cela, mais le téléphone fait partie de la gamme premium de Samsung. Il est très bien construit et a l’air magnifique. C’est peut-être le meilleur appareil de cette liste.

Spécifications du Samsung Galaxy S21 Ultra 5G :

Affichage: 6,8 pouces, QHD+

SoC : Snapdragon 888 ou Exynos 2100

RAM: 12/16 Go

Espace de rangement: 128/256/512 Go

Appareils photo: 108, 12, 10 et 10MP

Caméra frontale: 40MP

Batterie: 5 000 mAh

Logiciel: Android 11

Asus ZenFone 8

Eric Zeman / Autorité Android

L’Asus Zenfone 8 est l’une des meilleures offres en termes de téléphones avec 16 Go de RAM simplement à cause du prix. L’appareil n’a peut-être pas l’air haut de gamme, mais il est facile pour le portefeuille et fonctionnera aussi bien que la plupart des combinés haut de gamme.

Les spécifications incluent un puissant chipset Snapdragon 888, un panneau Super AMOLED 120 Hz de 5,9 pouces, une fonctionnalité double SIM, une configuration double caméra et une batterie de 4 000 mAh. Vous n’aurez pas non plus à surveiller l’appareil, car il est doté d’un indice de protection IP68.

Le seul inconvénient est que vous devrez vous procurer la version spécifiée de l’Asus ZenFone 8 pour obtenir 16 Go de RAM. Il existe également des versions moins chères avec 6 Go, 8 Go ou 12 Go de RAM.

Spécifications de l’Asus ZenFone 8 :

Affichage: 5,9 pouces, Full HD+

SoC : Muflier 888

RAM: 6/8/12/16 Go

Espace de rangement: 128/256 Go

Appareils photo: 64 et 12MP

Caméra frontale: 12MP

Batterie: 4 000 mAh

Logiciel: Android 11

Oppo Trouver X3 Pro

Hadlee Simons / Autorité Android

Oppo n’est pas une marque très populaire aux États-Unis, mais le fabricant chinois sait comment fabriquer des appareils impressionnants. L’Oppo Find X3 Pro a été lancé en tant que combiné haut de gamme avec peu ou pas de sacrifices, mais c’est aussi un combiné assez cher. C’est aussi l’un des meilleurs téléphones avec 16 Go de RAM.

Vous bénéficiez de nombreuses fonctionnalités phares, notamment un magnifique écran QHD + LTPO AMOLED avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, un chipset Snapdragon 888, un système à quatre caméras compétent, un beau design en verre et un indice de protection IP68.

Comme il va avec ces téléphones avec 16 Go de RAM, vous devrez vous procurer le haut de gamme Oppo Find X3 Pro (Mars Edition) pour profiter de toute cette RAM. Ce serait la version de stockage de 512 Go. Les autres itérations sont livrées avec 8 à 12 Go de RAM.

Spécifications du Oppo Find X3 Pro :

Affichage: 6,7 pouces, QHD+

SoC : Muflier 888

RAM: 8/12/16 Go

Espace de rangement: 256/512 Go

Appareils photo: 50, 50, 13 et 3MP

Caméra frontale: 32MP

Batterie: 4 500 mAh

Logiciel: Android 11

Asus ROG Phone 5 et 5s séries

Ryan-Thomas Shaw / Autorité Android

Asus semble ouvrir la voie dans le monde des smartphones de jeu, il n’est donc pas surprenant de les voir lancer des téléphones avec 16 Go de RAM. L’Asus ROG Phone 5 est une bête. Il est livré avec un chipset Snapdragon 888, une batterie massive de 6 000 mAh, une charge de 65 W, un système à trois caméras et un grand écran AMOLED de 144 Hz.

Bien sûr, vous obtenez également l’apparence de jeu que nous avons l’habitude de voir dans les autres appareils de jeu d’Asus. Il est également livré avec des améliorations spécifiques au jeu, notamment des déclencheurs d’épaule et l’application Asus Armory Crate.

Les Asus ROG Phone 5 et 5 Pro sont tous deux disponibles dans des variantes de 16 Go de RAM. Si vous voulez vraiment devenir fou, le ROG Phone 5 Ultimate dispose de 18 Go de RAM. Ceux qui souhaitent une légère mise à niveau peuvent également opter pour l’Asus ROG Phone 5s, qui comporte quelques améliorations. Il est livré avec un chipset Snapdragon 888 Plus légèrement meilleur et un taux de réponse tactile plus rapide de 360 ​​Hz (par opposition à 300 Hz).

Spécifications de l’Asus ROG Phone 5:

Affichage: 6,78 pouces, Full HD+

SoC : Muflier 888

RAM: 8/12/16 Go

Espace de rangement: 128/256 Go

Appareils photo: 64, 13 et 5MP

Caméra frontale: 24MP

Batterie: 6 000 mAh

Logiciel: Android 11

Spécifications de l’Asus ROG Phone 5 Pro :

Affichage: 6,78 pouces, Full HD+

SoC : Muflier 888

RAM: 16 GB

Espace de rangement: 512 Go

Appareils photo: 64, 13 et 5MP

Caméra frontale: 24MP

Batterie: 6 000 mAh

Logiciel: Android 11

Spécifications de l’Asus ROG Phone 5s :

Affichage: 6,78 pouces, Full HD+

SoC : Snapdragon 888 Plus

RAM: 8/12/16/18 Go

Espace de rangement: 128/256/512 Go

Appareils photo: 64, 13 et 5MP

Caméra frontale: 24MP

Batterie: 6 000 mAh

Logiciel: Android 11

Xiaomi Black Shark 4s Pro

Voici un autre téléphone de jeu, de la marque Black Shark de Xiaomi, qui promet des performances élevées tout en maintenant des prix légèrement inférieurs à ceux de la concurrence. Ce sont des combinés vraiment impressionnants, après tout.

Le Xiaomi Black Shark 4s Pro ne fait aucun compromis, ce qui en fait l’un des meilleurs téléphones avec 16 Go de RAM. Les spécifications incluent un chipset Snapdragon 888+, une configuration à trois caméras, un écran Super AMOLED 144HZ de 6,67 pouces et une batterie de 4 500 mAh avec une charge de 120 W. Xiaomi affirme que le téléphone peut charger de 0 à 100 % en 15 minutes.

Tout à fait le téléphone, non? La triste nouvelle est que c’est un téléphone difficile à trouver, surtout aux États-Unis. Vous pouvez cependant l’importer.

Spécifications du Xiaomi Black Shark 4s Pro :

Affichage: 6,67 pouces, Full HD+

SoC : Snapdragon 888 Plus

RAM: 8/12/16 Go

Espace de rangement: 256/512 Go

Appareils photo: 64, 8 et 5MP

Caméra frontale: 20MP

Batterie: 4 500 mAh

Logiciel: Android 11

Nubia Red Magic 6s Pro

Si vous souhaitez économiser de l’argent et ne voulez pas faire face à des problèmes de disponibilité, vous pouvez envisager le Red Magic 6s Pro. Red Magic vient de Nubia, propriété de ZTE. Mis à part les confusions de propriété, c’est l’un des meilleurs téléphones avec 16 Go de RAM, surtout si vous voulez un téléphone haut de gamme qui n’approche même pas la barre des 1 000 $.

Bien qu’il coûte moins cher que ses concurrents, le téléphone a toujours du punch. Il possède un chipset Snapdragon 888+ et jusqu’à 18 Go de RAM. Il y a aussi un écran de 6,8 pouces à 165 Hz, une configuration à trois caméras, une grande batterie de 5 050 mAh et une charge de 120 W.

Bien sûr, vous bénéficiez également de fonctionnalités spécifiques au jeu, telles qu’un ventilateur de refroidissement intégré, une gâchette coulissante et un éclairage RVB (car nous savons tous que vous pouvez obtenir plus de prises de vue avec cela !)

Spécifications du Nubia Red Magic 6s Pro :

Affichage: 6,8 pouces, Full HD+

SoC : Snapdragon 888 Plus

RAM: 16/12/18 Go

Espace de rangement: 128/256/512 Go

Appareils photo: 64, 8 et 2MP

Caméra frontale: 8MP

Batterie: 5 050 mAh

Logiciel: Android 11

ZTE Axon 30 Ultra

Eric Zeman / Autorité Android

Êtes-vous fatigué de tous les téléphones de jeu? Si tel est le cas, revenons à des combinés plus traditionnels avec des designs élégants et des spécifications exceptionnelles. Le ZTE Axon 30 Ultra mérite une place dans cette liste des meilleurs téléphones avec 16 Go de RAM. Il est livré avec une fiche technique saine et un design magnifique digne de rivaliser avec les meilleurs.

À l’intérieur, vous trouverez un chipset Snapdragon 888, un système à quatre caméras capable et une belle batterie de 4 600 mAh. L’écran mesure 6,67 pouces et dispose de la technologie AMOLED, ainsi que d’un bon taux de rafraîchissement de 144 Hz. Plus important encore, c’est un téléphone que vous n’aurez pas honte de sortir lors d’une réunion de travail importante.

Encore une fois, la seule mauvaise nouvelle est que vous devez vous procurer la version la plus chère pour profiter de 16 Go de RAM. Mais vous disposez également de 1 To de stockage. Cela devrait suffire pour toutes les applications que vous utiliserez simultanément.

Spécifications du ZTE Axon 30 Ultra :

Affichage: 6,67 pouces, Full HD+

SoC : Muflier 888

RAM: 8/12/16 Go

Espace de rangement: 128/256/1 024 Go

Appareils photo: 64, 64, 64 et 8MP

Caméra frontale: 16MP

Batterie: 4 600 mAh

Logiciel: Android 11 Commentaires