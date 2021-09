Les meilleurs téléphones de tous les temps, mais tout le monde ne devrait pas mettre à niveau

Si c’est le mardi précédant la sortie du nouvel iPhone, cela signifie que les premières critiques sont sorties, et cette année n’est pas différente. Les premières critiques de l’iPhone 13 sont déjà sorties et nous vous donnons le résumé que vous recherchiez. Les critiques détaillent les premières expériences pratiques avec les quatre nouveaux combinés de cette année. Ce qui est différent cette année par rapport à l’année dernière, c’est que les quatre iPhones sont de retour pour un lancement régulier en septembre. Cela signifie qu’ils arrivent tous dans les magasins le même jour, soit le vendredi 24 septembre. Et tous sont disponibles en pré-commande depuis vendredi dernier. Il est à noter que la plupart des modèles sont désormais épuisés en ligne.

Les premières critiques s’accordent toutes pour dire que les modèles d’iPhone 13 sont d’excellents combinés. De l’iPhone 13 mini à l’iPhone 13 Pro Max, ils sont puissants, ils présentent de superbes designs, de meilleurs appareils photo et de meilleures batteries. Mais les critiques semblent également brosser un tableau clair. La série iPhone 13 n’est pas une mise à niveau indispensable si vous utilisez actuellement l’iPhone 12. Mais tous les autres modèles d’iPhone 11 et plus anciens devraient considérer la nouvelle génération. De plus, les critiques semblent à peine se soucier de la nouvelle taille d’encoche.

Dans ce qui suit ci-dessous, nous avons rassemblé un résumé des premières critiques de l’iPhone 13 parues cette année. Comme l’année dernière, ce sont les premières vraies expériences pratiques avec les quatre combinés. C’est parce que l’événement de lancement de l’iPhone 13 d’Apple était encore virtuel, ce qui signifie que la presse n’a pas pu tester les combinés une fois le discours terminé.

Dans cet esprit, nous avons divisé le premier lot des premières critiques de l’iPhone 13 ci-dessous en critiques comportant un composant vidéo et des critiques contenant uniquement du texte. En outre, vous constaterez que les examinateurs ont soit examiné les quatre appareils à la fois, soit les ont couplés, comme le fait Apple. L’iPhone 13 et l’iPhone 13 mini sont les nouveaux iPhones les plus abordables, ils sont donc souvent examinés ensemble. L’iPhone 13 Pro et l’iPhone 13 Pro Max sont l’autre paire évidente qui va ensemble.

Critiques vidéo de l’iPhone 13

Le bord

La critique de l’iPhone 13 de The Verge est disponible ici, et la critique de l’iPhone 13 Pro du blog est ici.

Engagé

La revue Phone 13 d’Engadget est disponible ici.

CNET

René Ritchie

Autres avis sur l’iPhone 13 et l’iPhone 13 Pro pour cette rafle

Le journal de Wall Street

Joanna Stern pour le Wall Street Journal :

Après avoir passé près d’une semaine à tester les quatre modèles d’iPhone 13, je peux dire que ce sont d’excellents iPhones avec des progrès notables, en particulier en termes de durée de vie de la batterie. (Deux jours sur le gigantesque iPhone 13 Pro Max. Deux jours.) […] L’astuce Pro la plus cool ? Le nouveau ultra-large est capable de prendre des photos et des vidéos macro—extrêmement rapprochées. J’ai pu capturer des gouttelettes d’eau sur des framboises et le détail extrême d’un bouton de fleur rose. Georgia O’Keeffe serait si fière. […] Alors que 120 Hz serait un gaspillage d’énergie dans de nombreux cas, doubler le taux de rafraîchissement dans les jeux compatibles ou pour des choses spécifiques comme le défilement et le balayage semble vraiment plus fluide. J’ai ressenti la différence instantanément lorsque je parcourais de longues pages Web ou des flux de médias sociaux.

Le New York Times

Brian X. Chen pour le New York Times :

Le problème avec tant de grandes innovations est que les mises à niveau sont maintenant si itératives qu’il est devenu difficile de savoir quoi écrire à leur sujet chaque année. C’est particulièrement le cas avec l’iPhone 13 d’Apple, qui est peut-être la mise à jour la plus incrémentielle jamais réalisée sur l’iPhone. L’iPhone le plus récent n’est que 10 % plus rapide que les modèles de l’année dernière. (Pour le contexte, en 2015, l’iPhone 6S était plus de 70 % plus rapide que son prédécesseur, l’iPhone 6.) Sa nouvelle fonctionnalité la plus flashy, un « taux de rafraîchissement » d’écran plus élevé sur les modèles de plus de 1 000 $, rend le mouvement plus fluide lors de l’ouverture applications et faire défiler le texte – cela ne change pas vraiment la donne.

Filaire

Lauren Goode pour Wired :

J’utilise la version non-Pro de l’iPhone 13 depuis un peu moins d’une semaine maintenant, et j’utilise également l’iPhone 13 Mini depuis quelques jours. Je vais presque certainement passer à l’iPhone 13 à partir de l’iPhone 11 que j’utilise comme téléphone quotidien. La construction de l’iPhone 13 est plus agréable, un rappel des iPhones plus élégants et à bords plats du passé. Il a une batterie plus grosse que l’année dernière. Et j’ai montré des clips de «vidéo cinématique» de mon chat à à peu près tous ceux qui sont vaccinés et qui sont prêts à s’approcher plus que les règles de distanciation sociale ne le permettent. L’iPhone 13 est ce que devrait être un iPhone “de base”. Comme Apple a introduit des variantes de ses téléphones au fil des ans, avec Pro, Max et Mini faisant désormais partie de la gamme annuelle, il a également utilisé une stratégie de différenciation de produit classique ; les modèles standard d’iPhone ont eu des écrans moins brillants, des caméras moindres ou des quantités de stockage de base pitoyables par rapport aux pros.

Julian Chokkattu pour Wired :

Apple rattrape son retard car nous avons vu des téléphones Android avec des taux de rafraîchissement élevés pendant un certain temps (même sur des téléphones bon marché), mais la mise en œuvre ici prend en compte ce que vous faites à un moment donné et la vitesse à laquelle votre doigt interagit avec l’écran. Juste assis sur un écran d’accueil statique ? Ce taux de rafraîchissement est probablement dans les 10 secondes. Passer par Instagram ? Il augmentera jusqu’à 120. (Cet ajustement dynamique aide également à préserver la durée de vie de la batterie, car le fonctionnement à 120 Hz brûle tout le temps grâce à la batterie.) L’expérience d’écran plus fluide est perceptible à côté de l’iPhone 12 Pro Max de l’année dernière. Tout semble juste un peu plus fluide.[…] Des performances de jeu légèrement meilleures, un affichage plus fluide et plus lumineux, ainsi que des caméras plus nombreuses et de meilleure qualité : ce sont toutes des raisons valables de sauter pour le Pro. Sachez simplement que, plus que jamais, vous obtenez beaucoup avec les iPhones non-Pro. Et si cela signifie économiser quelques centaines d’euros que vous pouvez dépenser pour les choses les plus importantes de la vie, surtout en ces temps difficiles, je dirais que c’est une victoire.

CNBC

Tod Haselton pour CNBC :

[This] n’est pas un changement majeur dans le paysage de l’iPhone, comme l’iPhone 12 l’année dernière, qui a introduit la 5G et le plus grand écran jamais sur un iPhone. Ou l’iPhone 5s, qui a introduit en 2013 un lecteur d’empreintes digitales pour la première fois. En bref, vous n’avez vraiment pas besoin de mettre à niveau si vous avez acheté un nouvel iPhone l’année dernière. Mais toute personne possédant un iPhone 11 ou plus ancien trouvera suffisamment de nouvelles pièces et fonctionnalités pour envisager les nouveaux modèles. Cela signifie plus de 250 millions de propriétaires d’iPhone avec des téléphones de plus de 3 ans.

Le guide de Tom

Jordan Palmer pour Tom’s Guide :

J’ai vu beaucoup de téléphones dans ma carrière, mais l’iPhone 13 Pro est le meilleur téléphone que j’aie jamais testé. Le dernier combiné d’Apple place la barre tellement haut qu’il est difficile de trouver un vrai défaut avec l’iPhone 13 Pro, à l’exception peut-être de l’absence de Touch ID et du fait que la vitesse de charge atteint toujours 20W. […] Une fois que vous rencontrez un affichage à 120 Hz, il est difficile de revenir à un affichage à 60 Hz. Il en va de même pour l’iPhone 13 Pro, qui a un écran nettement plus fluide que le 12 Pro. Côte à côte, je préfère fortement l’écran ProMotion. Non seulement il est plus facile de lire du texte sur une page Web pendant le défilement, mais les animations nettes sautant entre les e-mails dans Gmail ou simplement en déverrouillant le téléphone offrent toutes une expérience extrêmement premium.

Je ne dirais pas que l’iPhone 13 Pro a le meilleur écran du marché, mais il est certainement très, très bon et plus compétitif maintenant grâce à ProMotion.

Mark Sponauer pour Tom’s Guide :

L’écran du nouveau téléphone est plus lumineux que celui de son prédécesseur. La durée de vie de la batterie est plus longue. Et Apple a amélioré un appareil photo déjà génial avec de nouveaux capteurs et des fonctionnalités de photographie informatique qui vous font vous sentir comme un pro.[…] L’iPhone 13 a quelques défauts. La charge est encore relativement lente par rapport à certains téléphones Android. Et je n’aime pas que seuls les modèles d’iPhone 13 Pro aient un écran 120 Hz et un zoom téléobjectif. Mais d’après mon avis sur l’iPhone 13, ce nouvel iPhone est le meilleur téléphone pour l’argent.

Cela couvre toutes les bases de ce tour d’horizon de l’iPhone 13. Et si vous voulez en savoir plus, vous trouverez tout ce que vous devez savoir sur l’iPhone 13 ici.