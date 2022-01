Les meilleurs téléphones lancés au CES 2022

Eric Zeman / Autorité Android

Le CES est le plus grand événement technologique au monde. Bien que nous ne voyions pas trop de smartphones au CES, il y a encore une poignée de lancements. Dans cet esprit, nous avons rassemblé les meilleurs téléphones au CES 2022 et spoiler : il y avait un gagnant clair en termes de spécifications et de valeur.

Sans plus attendre, voici les meilleurs téléphones au CES 2022.

Meilleur smartphone au CES 2022 : Samsung Galaxy S21 FE

Comme prévu, le Galaxy S21 FE – qui signifie « Fan Edition » – ressemble beaucoup au Galaxy S21 vanille. Il emprunte l’esthétique du design et la plupart des spécifications, y compris le processeur Snapdragon 888. Cependant, il réduit quelques-unes de ces spécifications afin de maintenir le prix bas. Par exemple, le modèle de base ne dispose que de 6 Go de RAM, la matrice de caméras est un peu plus faible et le capteur d’empreintes digitales est optique au lieu d’ultrasons.

Cependant, le téléphone a quelques éléments par rapport au Galaxy S21. Il a une batterie plus grande (4 500 mAh), un écran plus grand et est livré avec Android 12 prêt à l’emploi. Ce dernier bit signifie qu’il recevra une version Android supplémentaire tout au long de sa durée de vie par rapport à la gamme Galaxy S21 d’origine. Vous avez bien lu : le Galaxy S21 FE obtiendra une version d’Android plus récente que même le Galaxy S21 Ultra.

Vous pourrez acheter le meilleur téléphone au CES 2022 à partir du 11 janvier 2022, pour 699 $.

Samsung Galaxy S21 FE

Le produit phare de Samsung en 2021 obtient enfin une « édition fan »

Le Samsung Galaxy S21 FE est très similaire au Galaxy S21 vanille. Cependant, il réduit un peu les choses afin de réduire de 100 $ le PDSF.

OnePlus 10 Pro

Jusqu’à présent, voici ce que nous savons sur le 10 Pro. Nous savons qu’il dispose d’un nouveau module de caméra arrière unique, comme le montre la photo ci-dessus. Nous savons qu’il a le Snapdragon 8 Gen 1 sous le capot. Il sera également livré avec une charge filaire légèrement plus rapide à 80W au lieu de 65W.

La plupart des autres fonctionnalités liées au téléphone sont inconnues ou tout simplement vaguement comprises. Nous ne savons pas encore grand-chose sur le système de caméra, et nous ne savons pas quand il sera lancé ni combien cela coûtera. Compte tenu de l’approche par goutte-à-goutte des révélations jusqu’à présent, nous croisons les doigts pour que OnePlus en révèle plus sur le téléphone au cours des prochains jours.

TCL 30V

TCL a lancé deux smartphones économiques au CES 2022. Le TCL 30V est le meilleur de la paire, le TCL 30XE ​​étant si sous-alimenté qu’il ne devrait plaire qu’aux acheteurs les plus limités en termes de budget.

Le reste des spécifications du TCL V30 est assez typique pour un téléphone de cette catégorie : 4 Go de RAM, 128 Go de stockage interne, un système à triple caméra avec un objectif ultra-large et macro, etc. La vraie caractéristique du téléphone, cependant , c’est qu’il propose les deux standards 5G sans se ruiner.

Le TCL 30V est une exclusivité Verizon ici aux États-Unis. Malheureusement, TCL n’a pas annoncé de date de sortie ni de prix pour le téléphone. À en juger par ses spécifications, cependant, nous supposons qu’il sera assez bon marché.

Nokia G400

Comme avec le TCL 30V, le Nokia G400 existe principalement comme un moyen peu coûteux d’accéder aux réseaux 5G. À seulement 239 $, les acheteurs soucieux de leur budget n’ont pas besoin d’être exclus de l’expérience 5G.

Contrairement au TCL 30V, cependant, le Nokia G400 ne prend pas en charge les connexions mmWave (il est inférieur à 6 GHz uniquement). Au lieu de cela, HMD Global a ajouté quelques spécifications intéressantes, telles qu’une énorme batterie de 5 000 mAh et un écran de 6,6 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Lecture obligatoire : Que signifie 60 Hz, 90 Hz ou 120 Hz ?

À 239 $, obtenir une batterie aussi grosse, un taux de rafraîchissement de 120 Hz et des connexions 5G est certainement une bonne affaire. Cela pourrait finir par être l’un des meilleurs appareils économiques de 2022, en supposant que HMD puisse tenir ses promesses.

Bien que nous sachions combien cela coûtera, HMD Global ne nous a pas fait savoir quand nous pourrons acheter le Nokia G400. Il a confirmé qu’il sera disponible sur «les quatre fournisseurs de services sans fil», ce qui, selon nous, signifie Verizon, AT&T, T-Mobile et un quatrième opérateur inconnu.

Cela termine notre tour d’horizon des meilleurs smartphones du CES 2022. N’oubliez pas de consulter notre tour d’horizon du CES 2022 pour en savoir plus sur toutes les dernières annonces.

