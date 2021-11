Les meilleurs téléphones phares 2020 qui valent encore la peine d’être achetés aujourd’hui

C’est bien d’avoir le dernier et le meilleur smartphone, mais la vérité est que ces appareils peuvent souvent être très chers. Heureusement, les téléphones de milieu de gamme d’aujourd’hui offrent généralement un bon rapport qualité-prix.

Cependant, vous n’avez pas envie d’un téléphone de milieu de gamme ? Heureusement, une autre alternative consiste simplement à acheter des produits phares plus anciens. Oui, ils ne sont plus à la pointe de la technologie, mais ils offrent toujours une expérience fantastique par rapport aux milieu de gamme.

Donc, dans cet esprit, ce sont les meilleurs produits phares plus anciens à considérer en 2021.

Les meilleurs flagships 2020 à obtenir :

1. Samsung Galaxy S20 FE

David Imel / Autorité Android

L’appareil de Samsung a un prix très abordable, actuellement pour moins de 500 $ sur Amazon. Il apporte également d’excellentes spécifications fondamentales, telles qu’un chipset Snapdragon 865 ou Exynos 990, une batterie de 4 500 mAh et une extension microSD.

Vous bénéficiez également de nombreux ajouts haut de gamme, à savoir la résistance à l’eau, la recharge sans fil, un panneau OLED 120 Hz et un système de caméra arrière flexible. En fait, le seul inconvénient majeur de ce téléphone est peut-être qu’il est à la traîne par rapport à ses rivaux dans le domaine de la recharge.

Spécifications du Samsung Galaxy S20 FE

Affichage: 6,5 pouces, FHD+

SoC : Snapdragon 865 ou Exynos 990

RAM: 6/8 Go

Espace de rangement: 128/256 Go

Appareils photo: 12, 12 et 8MP

Caméra frontale: 8MP

Batterie: 4 500 mAh

Logiciel: Android 10

2. LG V60

Hadlee Simons / Autorité Android

Le LG V60 était le dernier produit phare conventionnel de la marque coréenne avant de fermer son activité de smartphones plus tôt cette année. C’était un assez bon appareil au moment de sa sortie, mais les remises en font l’un des meilleurs produits phares plus anciens à acheter en 2021.

Verdict: LG V60 un an plus tard — Vaut-il toujours la peine d’acheter ?

Le téléphone phare de LG contient un SoC Snapdragon 865 toujours puissant, un énorme panneau OLED, une batterie de 5 000 mAh qui devrait vous tenir en haleine pendant un certain temps et un port casque avec du matériel quad-DAC. Vous bénéficiez également d’une charge sans fil et d’un indice IP68 en plus des cerises.

Le V60 n’est cependant pas sans ses omissions flagrantes, car il manque un téléobjectif tandis que le manque de charge filaire rapide et un taux de rafraîchissement élevé sont également décevants en 2021. Heureusement, ces omissions sont faciles à pardonner à un prix bien inférieur à 500 $ ces jours-ci. Si tu peux le trouver.

Spécifications LG V60

Affichage: 6,8 pouces, FHD+

SoC : Muflier 865

RAM: 8 Go

Espace de rangement: 128/256 Go

Appareils photo: 64 et 13MP

Caméra frontale: 10MP

Batterie: 5 000 mAh

Logiciel: Android 10

3. Série OnePlus 8

La série OnePlus 8 (et le OnePlus 8 Pro en particulier) représentait la marque chinoise embrassant l’espace phare premium. Les deux téléphones proposent des processeurs Snapdragon 865, des écrans OLED 120 Hz et des capacités de charge filaire de 30 W, ce qui en fait des spécifications de base solides.

Ce que nous avons pensé : Avis sur OnePlus 8 | Test du OnePlus 8 Pro

Procurez-vous le modèle Pro et les choses franchissent une étape importante, avec un indice de résistance à l’eau IP68, une charge sans fil, un écran QHD + et un téléobjectif 3X. Pendant ce temps, le OnePlus 8 standard a une résolution FHD + mais manque un appareil photo focalisé sur le zoom et une charge sans fil. Ce modèle manque un indice IP68 à moins que vous ne l’ayez acheté auprès d’un opérateur.

Ces téléphones ont depuis reçu des baisses de prix et des promotions régulières. Donc, si vous aimez l’idée d’un téléphone haut de gamme mais que vous ne voulez pas dépenser beaucoup, ces anciens produits phares sont des choix solides aujourd’hui.

Spécifications OnePlus 8

Affichage: 6,55 pouces, FHD+

SoC : Muflier 865

RAM: 8/12 Go

Espace de rangement: 128/256 Go

Appareils photo: 48, 16 et 2MP

Caméra frontale: 16MP

Batterie: 4 300 mAh

Logiciel: Android 10

Affichage: 6,78 pouces, QHD+

SoC : Muflier 865

RAM: 8/12 Go

Espace de rangement: 128/256 Go

Appareils photo: 48, 48, 8 et 5MP

Caméra frontale: 16MP

Batterie: 4 510 mAh

Logiciel: Android 10

4. Apple iPhone série 12

David Imel / Autorité Android

L’iPhone 12 Mini est le moins cher et le plus petit du lot mais a une assez mauvaise endurance et manque d’un téléobjectif. À l’autre extrémité du spectre, l’iPhone 12 Pro Max est le plus gros et le plus cher du lot, offrant également un téléobjectif et une énorme batterie.

Les téléphones 2020 d’Apple sont également ses premiers appareils 5G et offrent une recharge sans fil MagSafe astucieuse, mais ils manquent de nombreuses autres fonctionnalités. Les fonctionnalités manquantes incluent une charge filaire rapide, un taux de rafraîchissement élevé et des caméras zoom longue portée. Néanmoins, vous devriez y jeter un coup d’œil si l’écosystème de Google ne le fait pas tout à fait pour vous

Spécifications de l’iPhone 12 Mini

Affichage: 5,4 pouces, FHD+

SoC : A14 bionique

RAM: 4 Go

Espace de rangement: 64/128/256 Go

Appareils photo: 12 et 12MP

Caméra frontale: 12MP

Batterie: 2 227 mAh

Logiciel: iOS

Affichage: 6,1 pouces, 1 170p

SoC : A14 bionique

RAM: 4 Go

Espace de rangement: 64/128/256 Go

Appareils photo: 12 et 12MP

Caméra frontale: 12MP

Batterie: 2 815 mAh

Logiciel: iOS

Affichage: 6,1 pouces, 1 170p

SoC : A14 bionique

RAM: 6 Go

Espace de rangement: 128/256/512 Go

Appareils photo: 12, 12 et 12MP

Caméra frontale: 12MP

Batterie: 2 815 mAh

Logiciel: iOS

Affichage: 6,7 pouces, 1 284p

SoC : A14 bionique

RAM: 6 Go

Espace de rangement: 128/256/512 Go

Appareils photo: 12, 12 et 12MP

Caméra frontale: 12MP

Batterie: 3 687 mAh

Logiciel: iOS

5. Oppo Trouver X2 Pro

Bien sûr, le design en verre unique du Find X3 Pro est super lisse, mais nous aimons toujours la variante en similicuir Find X2 Pro (en particulier la version orange vue ci-dessus). L’ancien téléphone se démarque également du nouveau produit phare grâce à son appareil photo périscope 5X, ce qui signifie que le Find X2 Pro devrait offrir de meilleures prises de vue à longue distance que le nouvel appareil (qui n’a qu’un tireur 2X).

Parmi les autres détails notables du Find X2 Pro, citons un SoC Snapdragon 865, une batterie de 4 260 mAh avec une charge filaire de 65 W, une conception résistante à l’eau et deux tireurs arrière de 48 MP (principaux et ultra-larges).

Spécifications Oppo Find X2 Pro

Affichage: 6,7 pouces, QHD+

SoC : Muflier 865

RAM: 12 Go

Espace de rangement: 256/512 Go

Appareils photo: 48, 48 et 13MP

Caméra frontale: 32MP

Batterie: 4 260 mAh

Logiciel: Android 10

6. Samsung Galaxy Note 20 Ultra

Hadlee Simons / Autorité Android

C’est probablement l’une des plus grandes évidences de la liste, car Samsung a décidé de ne pas sortir un téléphone Galaxy Note en 2021. Cela signifie que les téléphones Note 20 sont toujours les derniers appareils Note disponibles.

Le Galaxy Note 20 Ultra propose également un chipset Exynos 990 ou Snapdragon 865, un écran OLED QHD+ 120Hz, un système de caméra flexible et de haute qualité, et une batterie de 4 500 mAh. Ajoutez la résistance à l’eau, la charge sans fil et l’extension du stockage, et vous avez un excellent téléphone pour les utilisateurs expérimentés.

Spécifications du Galaxy Note 20 Ultra

Affichage: 6,8 pouces, QHD+

SoC : SD865 ou Exynos 990

RAM: 8/12 Go

Espace de rangement: 256/512 Go

Appareils photo: 108, 12 et 12MP

Caméra frontale: 10MP

Batterie: 4 500 mAh

Logiciel: Android 10

7. Poco F2 Pro

Le F2 Pro contient un chipset Snapdragon 865, un panneau FHD+ OLED, une batterie de 4 700 mAh avec une charge de 33 W et un système de caméra arrière quadruple. Il offre également deux fonctionnalités notables sous la forme d’un port 3,5 mm et d’un affichage plein écran ininterrompu grâce à une caméra selfie contextuelle.

Tout n’est pas génial cependant, car nous manquons de fonctionnalités comme un téléobjectif et un écran à taux de rafraîchissement élevé. Mais le Poco F2 Pro revendique certainement l’un des meilleurs produits phares plus anciens à acheter en 2021.

Spécifications du Poco F2 Pro

Affichage: 6,67 pouces, FHD+

SoC : Muflier 865

RAM: 6/8 Go

Espace de rangement: 128/256 Go

Appareils photo: 64, 13, 5 et 2MP

Caméra frontale: 20MP

Batterie: 4 700 mAh

Logiciel: Android 10

8. Aile LG

David Imel / Autorité Android

Le Wing a un facteur de forme original, à la manière de LG, avec un écran plus petit caché derrière l’écran principal du smartphone. Cela vous permet d’utiliser deux applications à la fois, telles que Google Maps sur le grand écran et un lecteur de musique sur le petit écran. Le facteur de forme vous a également permis de tenir le plus petit écran comme un cardan, avec un mode d’enregistrement vidéo « cardan » pour une stabilité améliorée.

Sinon, le reste du téléphone est assez solide, avec un SoC Snapdragon 765G, une batterie de 4 000 mAh (avec chargement sans fil), une caméra contextuelle et une résistance aux éclaboussures IP54. Et il est disponible à un prix beaucoup moins cher de nos jours, ce qui en vaut la peine si vous voulez quelque chose de différent.

Spécifications de l’aile LG

Affichage: 6,8 pouces en FHD+, 3,9 pouces en FHD+

SoC : Muflier 765G

RAM: 8 Go

Espace de rangement: 128/256 Go

Appareils photo: 64, 13 et 12MP

Caméra frontale: 32MP

Batterie: 4 000 mAh

Logiciel: Android 10

Meilleurs flagships plus anciens : mentions honorables

Google Pixel 4a : Ce n’est pas vraiment un produit phare, mais le dernier Pixel 4G vaut également la peine d’être considéré si vous voulez un Pixel mais que vous n’avez pas beaucoup d’argent. Il apporte trois ans de mises à jour du système d’exploitation, un panneau OLED de 5,8 pouces, les fonctionnalités Pixel exclusives de Google et une expérience de caméra fluide. Il y a cependant quelques inconvénients, tels que la petite batterie sur le papier, le manque de caméras arrière secondaires et l’absence d’un taux de rafraîchissement élevé. Le Pixel 4a est également un peu difficile à trouver de nos jours.

iPhone SE 2020 : La version mi-2020 d’Apple vaut également le détour en 2021. Bien sûr, il manque des caméras arrière secondaires, a une petite batterie et présente un design daté. Mais vous obtenez toujours un processeur relativement puissant, une conception résistante à l’eau, une charge sans fil et iOS si cela fait flotter votre bateau.

Huawei Mate 40 Pro : Le Mate 40 Pro est peut-être sorti il ​​y a plus d’un an, mais c’est toujours le dernier grand produit phare de Huawei à voir un lancement en dehors de la Chine. C’est un excellent appareil en termes de matériel, doté d’un puissant processeur Kirin 9000, d’un panneau OLED à 90 Hz, de caméras impressionnantes et d’une charge filaire/sans fil rapide pour la batterie de 4 400 mAh. Il y a cependant deux inconvénients en 2021, à savoir le manque de support de Google et le prix extrêmement élevé.