Les meilleurs téléviseurs 32 pouces pour un bon rapport qualité-prix

24/07/2021

Act à 12:32 CEST

SPORT.es

Si vous envisagez d’en acheter un TV 32 “, vous n’êtes peut-être pas très clair sur le type de fonctionnalités que le modèle le plus adapté à vos besoins devrait vous offrir. Ensuite, nous vous dirons quels sont les facteurs les plus importants à choisir en conséquence.

Guide d’achat d’un téléviseur 32 pouces

Pour trouver le téléviseur parfait, vous devez faire attention aux quatre facteurs présentés dans les sections suivantes.

La résolution

Il marquera le qualité d’image que vous voyez. Un minimum de Full HD (1920 x 1080 pixels) est recommandé. Gardez à l’esprit qu’il existe des modèles qui proposent une résolution 8K (7680 x 4320 pixels), nous vous conseillons donc d’analyser toute la gamme disponible, afin de trouver une résolution optimale.

Sonner

Cela n’a pas beaucoup de sens d’acheter un téléviseur avec une image de haute qualité qui ne maintient pas le niveau du son. Les derniers modèles offrent Dolby Digital Plus. Vous ne devriez pas vous contenter de moins. Faites des recherches sur les possibilités de régler la qualité sonore à partir du panneau de contrôle.

Les connexions

Il est essentiel que le téléviseur que vous allez acheter ait au moins un Port HDMI, un pour USB et un pour VGA. N’oubliez pas que la connectivité de votre nouvel appareil vous permettra de mieux amortir votre investissement et de pouvoir utiliser d’autres appareils (un ordinateur portable, un disque dur externe ou une mémoire USB, pour ne citer que quelques exemples) pour voir plus facilement ce que vous voulez.

Smart TV

Il n’y a pas si longtemps, c’était une option, mais maintenant c’est presque une obligation d’acheter un modèle qui inclut cette alternative. En connectant votre téléviseur à Internet, vous pouvez profiter de diverses plateformes telles que Netflix ou Youtube, vous pouvez télécharger des applications et, en fin de compte, profiter de bien plus en l’utilisant.

Quel est le type d’écran le plus recommandé ?

Nous ne parlons pas de la taille, mais de la consommation, du type de rétroéclairage et d’autres détails techniques qui peuvent être résumés dans la liste suivante :

Ecran LED. Il est plus fin, pèse peu et sa durabilité est assez élevée. Si ce que vous recherchez est un téléviseur actuel avec les caractéristiques ci-dessus, c’est l’option la plus appropriée pour vous. C’est généralement le choix général dans les modèles de milieu de gamme.Affichage de la technologie OLED. Il se caractérise par la possibilité d’augmenter le contraste des couleurs, car certains pixels sont automatiquement désactivés pour offrir la meilleure qualité d’image. C’est l’alternative la plus utilisée dans les modèles milieu-haut de gamme.Affichage avec technologie QLED. Ils atteignent une luminosité de 2000 nits, vous permettant de profiter d’une gamme de couleurs plus large et d’une saturation d’image presque imperceptible. Cette option est toujours intéressante pour mieux apprécier les détails des séries, films et concerts, entre autres options. Vous le trouverez dans les modèles haut de gamme.

A vous de choisir entre ces trois alternatives. Encore une fois, il vaut peut-être mieux rester au milieu pour acquérir un téléviseur qui vous permet de voir ce que vous préférez avec une haute qualité d’image et de son.

L’importance du prix

On ne peut ignorer qu’il s’agit d’un facteur déterminant, puisque votre budget peut vous limiter et vous forcer à acheter un téléviseur qui ne répond pas à vos besoins.

Pour éviter ce type de situation, et pour que vous ayez une idée plus réelle de ce que vous allez acheter, rien de mieux que de lire notre sélection de Téléviseurs 32 pouces sur Amazon. Consultez la fiche technique de ces deux modèles que nous avons sélectionnés pour vous. Ils sauront vous convaincre par leurs performances et leur incontestable adaptabilité à vos besoins.

Si vous cherchez téléviseurs bon marché Il faut savoir qu’il existe désormais une grande variété de marques et de modèles de téléviseurs disponibles sur le marché, adaptés à tous les budgets. De plus, pour très peu d’argent, vous pouvez obtenir téléviseurs 32 pouces bon marché comme l’un de ceux que nous présentons ci-dessous.

Sharp 32Bi6EA

Sans aucun doute, le meilleur téléviseur 32 “ ce pourrait être ce Sharp grâce à ses caractéristiques. C’est une smart TV avec Android TV 9.0 inclus, Google Assistant directement sur la télécommande pour contrôler avec la voix, et Chromecast pour que vous puissiez avoir votre contenu complètement.

Parmi les fonctionnalités offertes par ce téléviseur figurent un système audio ambiophonique créé par Harman / Kardon et une image HDR10. De plus, il a intégré le bluetooth et le wifi pour connecter d’autres appareils personnels.

C’est une expérience spectaculaire de profiter d’émissions, de séries et de films dans le confort de votre canapé.

ACHETER (219,99 €)

Xiaomi Smart TV P1 32

Si tu veux acheter des téléviseurs 32 pouces complet et au meilleur prix, ce modèle Xiaomi est idéal grâce à son image LED HD.

Technologiquement sans rien à envier aux autres marques plus expérimentées sur le marché, il dispose d’Android TV 9.0, de Google Assistant pour contrôler les fonctions via des commandes vocales et accéder à Google Play Store.

Les autres avantages sont : une RAM de 1,5 Go, une mémoire interne de 8 Go, une télécommande bluetooth avec bouton d’accès. Netflix et Amazon Prime Vidéo et deux microphones intégrés. Tout pour profiter de vos films préférés.

ACHETER (248,00 €)

Télévision BSL 32 pouces

Smart TV avec 8 Go de mémoire interne, une vision HD Ready et avec le système Android TV 9.0, c’est-à-dire des caractéristiques très complètes pour un appareil de cette taille et de cette qualité.

Le modèle BSL a son APP Store pour pouvoir télécharger les applications à tout moment et bien qu’il ne soit pas compatible avec Disney + et Movistar, il est compatible avec Amazon Prime Video et Netflix. L’unité est livrée avec une connexion USB pour visionner la vidéo.

Si de meilleure télé sur amazon nous parlons, le BSL est une option fiable meilleur téléviseur 32 “ c’est sur Amazon. Choisissez celui qui vous convient le mieux.

ACHETER (189,99 €)

Samsung 32T4305

|

Sa résolution est HD, il propose l’option Ultra Clean View, sa classe énergétique est A+ et il est compatible avec les assistants vocaux comme Alexa. Cette Smart TV vous offre également des options telles que HDR (augmente la luminosité) et PurColor (améliore la gamme de couleurs, pour que vous ne manquiez aucun détail).

La plateforme Tizen vous propose plusieurs applications pour que vous puissiez faire de votre télévision un centre de divertissement. Il se distingue également par son excellente vitesse lors de la capture du signal Wifi. Il comprend un port HDMI, un port USB et une connexion Ethernet pour connecter votre routeur directement au téléviseur.

ACHETER (220,99 €)

ChiQ

|

Il comprend Android 9.0 TV, un processeur Quad Core et l’option HDR10. Il est possible de profiter de tous les services Google, d’une option multi-écrans et de toutes les plateformes (YouTube, Netflix, Disney Plus et Amazon Prime entre autres). Sa résolution est Full HD et il comprend un navigateur Internet, ce qui vous permet de visiter plus facilement vos pages préférées.

Il comprend deux ports USB, 3 HDMI, 1 sortie audio optique, 1 casque, 1 LNB et 1 LAN. Il prend en charge Bluetooth 5.0 afin que vous puissiez envoyer n’importe quel contenu de vos appareils vers ce téléviseur 32 “, plus que approprié pour vous.

ACHETER (229,99 €)

Systèmes TD K32DLM10H

Ce modèle de la société TD Systems a une résolution de 1366×768 pixels et dispose du son Dolby Digital Plus, d’un enregistreur et d’un lecteur multimédia USB. Son efficacité énergétique est A+. Au niveau de la connectique, il possède 3 ports HDMI, 2 ports USB et un port VGA, en plus de la sortie audio numérique et autres, comme la sortie casque et la vidéo composite. Vous pourrez profiter de la télévision numérique terrestre avec son tuner intégré et aussi, si nécessaire, également de la télévision analogique, puisqu’il dispose de ce type de tuner.

ACHETER (179,00 €)

Philips 32PHS6605

Parler de Philips dans le monde de la télévision, c’est parler de l’histoire de la télévision elle-même. Une qualité indéniable à des prix contenus a maintenu la marque dans ce secteur très concurrentiel des téléviseurs bon marché. Cette unité a une taille ultra-fine qui marque la distance avec d’autres fabricants qui n’ont pas été en mesure de mettre en œuvre dans ce segment, la taille est réduite. La puissance de sortie sonore est l’un de ses avantages, car il dispose de haut-parleurs de 16 watts qui fournissent un son surround, un contrôle des basses et un contrôle intelligent du son. Le seul inconvénient qui pourrait être fait dans cette gamme de prix est qu’il ne s’agit pas d’une Smart TV. Côté connectique, il dispose de deux entrées HDMI et d’une USB.

ACHETER (221,99 €)

LG 32LK500BPLA

Ce modèle du prestigieux constructeur LG apparaît dans sa gamme économique, mais malgré cela il a les capacités des téléviseurs plus chers. Son écran est une dalle HD avec une résolution de 1376 pixels. Son à deux canaux et triple processeur XD Engine. Comme tous ses homologues, il dispose d’un tuner de télévision numérique terrestre. Le plus mauvais aspect de cet équipement est sa connectivité puisqu’il ne possède qu’un seul port USB et deux ports HDMI. Du côté positif, la qualité de l’écran que seul un fabricant comme LG peut apporter.

ACHETER (229,99 €)

DEL HKC 32F1D

Le dernier de cette liste ne pourrait pas être moins qu’une autre nouvelle marque chinoise. HKC nous apporte un téléviseur 32 pouces avec triple tuner numérique, 3 ports HDMI, lecture USB et efficacité énergétique A. Des capacités splendides pour un téléviseur à un prix aussi contenu. Bien entendu, si quelqu’un avait un doute, comme toutes les marques, elle offre une garantie de 2 ans sur ce produit du segment des téléviseurs pas chers.

ACHETER (179,99 €)

■ Ces offres ont été sélectionnées par une équipe Sport de manière indépendante en fonction de leurs critères et de leur expérience. Sport gagne une commission sur les ventes des liens sur cette page. Tous les prix d’achat inclus dans cet article sont à jour au 24 juillet 2021.