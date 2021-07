Les meilleurs téléviseurs pour PS5 et Xbox Series X sont complètement différents – voici pourquoi

in

Si vous recherchez le meilleur téléviseur pour une console PS5 ou Xbox Series X, c’est le moment de vous en procurer un. Les gammes de téléviseurs 2021 de la plupart des fabricants de téléviseurs sont à l’état sauvage, et ces marques ont eu la chance de répondre aux lancements de ces consoles de nouvelle génération en proposant plus de modes de jeu, des taux de rafraîchissement améliorés et des entrées HDMI 2.1 que nous. ai jamais vu auparavant.

Mais si vous n’avez qu’une seule de ces consoles – comme nous pensons que la plupart des joueurs de nouvelle génération le font – il est important de noter que les exigences TV pour la PS5 et la Xbox Series X (et, bien sûr, la Xbox Series S de moindre qualité) ne sont pas tout à fait les mêmes.

Si vous avez acheté un téléviseur de jeu haut de gamme, ne vous inquiétez pas trop. Un téléviseur avec une bonne image, un faible décalage d’entrée et des spécifications HDMI 2.1 (telles que le passthrough 4K/120 Hz et le taux de rafraîchissement variable / VRR) fonctionnera parfaitement avec l’une ou l’autre console. Les modes de jeu dédiés sont également assez courants de nos jours, que ce soit sur les téléviseurs ou les projecteurs, ce qui signifie que le processeur de votre écran donnera la priorité aux mouvements fluides et aux entrées responsables par rapport aux détails incroyablement cinématographiques.

La principale différence réside dans la prise en charge des formats, Sony et Microsoft prenant des positions très différentes en ce qui concerne l’intégration avec les normes audio HDR et 3D. Voici ce que vous devez savoir.

Jeu dynamique

Autant les consoles Xbox et PlayStation sont considérées comme des ennemis acharnés – avec leurs bases de fans – le fait est que la PS5 et la Xbox Series X sont toutes deux des éléments matériels assez similaires. Ce sont essentiellement des PC de jeu, après tout, à la fois avec des chipsets AMD personnalisés et des performances équivalentes (si elles varient légèrement par endroits).

Un endroit où ils varient vraiment, cependant, est avec le HDR. La Xbox Series X est une console HDR hors du commun avec sa prise en charge de Dolby Vision, qui permettra à un moment donné des jeux HDR haut de gamme – probablement pour Halo Infinite, pour un – et est déjà à l’essai pour un certain nombre d’initiés Xbox.

Bien sûr, la PS5 ne prend pas en charge Dolby Vision – et bien qu’on nous dise qu’il n’y a pas d’accord d’exclusivité entre Microsoft et Dolby, il est clair que le format ne correspond pas aux plans immédiats de Sony pour sa gamme de consoles.

Ceci est encore compliqué par la variation de la prise en charge HDR sur les téléviseurs intelligents d’aujourd’hui. Alors que n’importe quel téléviseur 4K (et même certains téléviseurs HD) prend en charge le format HDR10 de base, les formats Dolby Vision et HDR10+ les plus premium sont beaucoup moins cohérents. Ces formats premium ajoutent des métadonnées qui aident à calibrer l’image de votre téléviseur scène par scène, mais uniquement pour les titres compatibles qui ont été publiés dans ces formats.

Les nouveaux téléviseurs Samsung ne prennent en charge que HDR10+, tandis que LG privilégie Dolby Vision, même si les écrans Philips, Panasonic et Vizio sont largement compatibles avec les deux.

Le problème ici est que vous pouvez acheter un excellent téléviseur de jeu pour votre PS5, mais s’il ne dispose pas de Dolby Vision, vous ne vous préparerez pas à l’avenir pour des jeux aux performances maximales avec une Xbox Series X ou Xbox Series S.

Sonner

Ce n’est pas tout, cependant. Les consoles de la série Xbox prennent également en charge Dolby Atmos, qui est un format de son surround 3D – mieux connu avec une configuration à plusieurs haut-parleurs pour un son de jeu immersif, mais aussi avec une grande sensation de profondeur sur les barres de son et les écouteurs supra-auriculaires.

Sony a choisi de ne pas inclure Dolby Atmos, préférant à la place pousser sa propre solution Tempest 3D AudioTech.

Vous le trouverez pris en charge sur un certain nombre de jeux PS5, tels que Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Marvel’s Spider-Man Remastered, Astro’s Playroom, Sackboy: A Big Adventure, Demon’s Souls et Ratchet & Clank: Rift Apart – avec prise en charge entrante pour un certain nombre de nouveaux titres également. Mais cela n’a pas tout à fait le même impact qu’Atmos dans nos tests – avec notre temps avec le casque sans fil PS5 Pulse 3D officiel nous laissant légèrement déçu.

“Malheureusement, aucun des jeux que nous avons essayés avec les écouteurs jusqu’à présent ne sonnait aussi immersif que, disons, un film Dolby Atmos en raison de la nature limitée du son 3D, mais il était préférable de goûter au 3D AudioTech que de ne pas l’entendre à tout », avons-nous écrit.

Alors qu’Atmos est également pris en charge sur un grand nombre de téléviseurs haut de gamme, de barres de son et d’enceintes Dolby Atmos, l’audio 3D de Sony ne l’est pas. Adam Vjestica, rédacteur en chef des jeux vidéo de TechRadar, nous dit que “vous pouvez utiliser n’importe quel casque de jeu filaire ou USB sans fil pour ressentir les effets de l’audio 3D” – si le casque est assez bon pour entendre la différence, c’est – mais ce ne sera pas le cas. n’a pas encore d’impact sur le son sortant de votre téléviseur.

Nous avons précédemment discuté avec la division des jeux de Sony de la manière dont la technologie audio 3D de la PS5 continuerait de se développer alors que Sony continue de recueillir les commentaires des développeurs et des concepteurs. Kenichi Imai, directeur adjoint du groupe d’ingénierie logicielle chez SIE, nous a déclaré que «Comme Mark Cerny l’a mentionné précédemment, l’expérience audio est quelque chose qui continuera d’évoluer. À l’avenir, nous continuerons de nous efforcer de fournir les expériences les plus immersives possibles sur PS5 et d’explorer des moyens d’améliorer encore l’expérience audio 3D. »

Imai a ajouté que « nous explorons toujours des moyens d’offrir une expérience plus immersive à nos joueurs, mais nous n’avons rien à partager pour le moment » – suggérant que le format pourrait arriver à plus de matériel audio à l’avenir. Ce serait certainement un scoop s’il atterrissait uniquement sur les téléviseurs Sony, mais cela pourrait bloquer de nombreux joueurs en colère s’il ne devenait pas plus répandu ou indépendant des fabricants.

Choisir les côtés

Les principales différences ici résident dans un certain nombre de formats audio 3D et HDR dynamiques sélectionnés, qui n’affecteront pas la majorité des jeux, des lecteurs ou des téléviseurs pour le moment.

Pour ceux qui souhaitent tirer le meilleur parti de leur matériel de jeu, ces spécifications ne feront que devenir plus importantes, d’autant plus que davantage de jeux sont capables d’utiliser correctement l’image et le son améliorés.

La réponse la plus simple ici est d’opter pour un téléviseur qui correspond à toutes ces exigences Xbox, au cas où vous auriez (ou voudriez un jour) une Xbox Series X ou Xbox Series S chez vous. Et la norme audio spécifique utilisée avec la PS5 n’a pas encore d’exigences spécifiques sur votre choix de téléviseur, ce qui signifie que cela ne devrait pas influencer votre décision d’achat pour le moment.

Cependant, si vous êtes satisfait d’une PS5 ou si vous n’êtes pas préoccupé par la promesse du jeu Dolby Vision dans les années à venir, vous n’avez pas à vous inquiéter autant. Au moment où les jeux Dolby Vision seront vraiment répandus, bien sûr, il sera peut-être même temps de mettre à niveau à nouveau votre téléviseur de jeu.