Les meilleurs thèmes pour économiser la batterie dans les mobiles avec écran OLED | La technologie

Le meilleur moyen d’économiser la batterie ayant un mobile avec la technologie OLED sur sa dalle est d’avoir la majeure partie de l’écran en noir, ce qui signifiera que les pixels seront éteints et ainsi améliorer l’autonomie. Mais nous pouvons encore faire plus de choses que nous verrons ci-dessous.

La grande différence entre les écrans OLED et le reste des dalles, comme l’IPS, est que ce type de technologie permet d’éteindre les pixels indépendamment.

Autrement dit, si nous avons un panneau IPS, pour qu’il atteigne la couleur noire, allumer le pixel et simuler ladite couleur. Dans les panneaux OLED (et toutes ses variantes) ceux les pixels restent éteints, donc ils ne gaspillent pas la batterie, et c’est en plus le meilleur moyen d’avoir cette couleur sur l’écran.

Par conséquent, lorsque nous avons un panneau OLED sur notre mobile, il est très pratique que le thème que nous utilisons, le fond d’écran, les icônes et les menus ont le même densité de noir plus élevée possible, et ainsi économiser de l’énergie.

Fonds d’écran

De toutes les parties qui englobent n’importe quel sujet que nous avons pour notre smartphone, le fond d’écran C’est le plus intéressant dans lequel nous pouvons économiser la batterie, car c’est celui qui englobe le plus en son sein.

il vaut mieux choisir fonds noirs ou couleurs faibles dans la plupart des dits arrière-plans, de sorte que la majeure partie de l’écran est vraiment éteinte lorsque nous l’utilisons.

Nous pouvons placer un fond de haute qualité et avec beaucoup de résolution, ce ne sera pas un problème, car, si nous respectons les règle noire, la consommation sera toujours faible.

Il existe de nombreux programmes qui peuvent parfaitement nous servir pour cette tâche, dont certains sont plus spécifiques pour des écrans comme le nôtre.

AmoledPix

Dans cette application, nous pouvons trouver des fonds d’écran spécialement conçus pour les terminaux avec écran AMOLED, qui sont parfaitement valables pour tous les types d’écrans OLED.

Il y a plus de 10 000, tous avec Résolution 4K et une quantité importante de noir dans chacun d’eux pour rendre l’économie de batterie aussi efficace que possible. Néanmoins, nous pouvons choisir des fonds de tous types et pour tous les goûts.

Les fonds d’écran d’AmoledPix sont inclus dans 25 catégories différents afin qu’il soit plus facile de trouver ceux qui correspondent le mieux à nos besoins.

Plus noir

Blacker est une autre application dont nous pouvons profiter pour télécharger des arrière-plans idéal pour les écrans de type OLED.

Il a une large gamme d’images où le noir prédomine, ce sont donc les meilleurs que nous puissions utiliser pour économiser autant de batterie que possible.

Ils sont très bien divisé par catégories, nous trouverons donc facilement celui qui nous convient le mieux. Nous pouvons choisir parmi plus de 1 000 designs différents, en résolutions HD et 4K.

Personnaliser le système

Il existe de nombreuses marques où elles nous laissent déjà choisir différents thèmes qui personnalisent notre écran d’accueil, nos icônes, le tiroir d’applications et plus encore.

Malheureusement, dans la grande majorité des cas, ces thèmes, des marques Samsung ou Huawei, sont payésPar conséquent, si nous ne voulons pas dépenser d’argent, il est préférable d’opter pour une autre option ou de choisir les gratuites qui, comme on dit, sont les moins.

Il est préférable d’installer des applications de personnalisation telles que Nova Launcher, qui en plus d’être libre (bien qu’il existe une version payante), il nous offre également un très grand nombre d’opportunités de personnalisation.

Grâce à Nova Launcher, nous pouvons modifier le Écran de démarrage de notre système Android pour l’adapter à la règle dont nous avons parlé tout au long de cet article, à savoir qu’il a beaucoup de couleur noire.

Mais nous pourrons également utiliser les Thème sombre qui nous permet d’utiliser Nova Launcher, de sorte que l’ensemble du système aura le couleur noire majoritaire. C’est quelque chose que la grande majorité des marques ont également mis en œuvre dans leurs couches de personnalisation.

Icônes pour Continuez économiser la batterie

Lorsque nous allons choisir un pack d’icônes, que ce soit dans le système lui-même ou si nous utilisons un lanceur, il est conseillé pour ce type d’écran d’en obtenir qui sont en noir et blanc, car nous réalisons ainsi de plus grandes économies d’énergie.

Comme nous l’avons déjà mentionné, de nombreuses marques ont déjà vos propres systèmes de personnalisation pour varier l’apparence d’Android. Eh bien, les icônes sont une autre partie qui peut également être variée, en ayant des packages à télécharger, bien que beaucoup soient payants.

La bonne chose est que dans le Google Play Store, nous avons packs d’icônes prêt pour nous de les télécharger et d’atteindre ainsi notre objectif. C’est-à-dire qu’ils sont en noir et blanc ou que la plupart d’entre eux contiennent la couleur la plus foncée qui constitue la palette.

Pilote UX

Un exemple de ceci est UX Led, un pack d’icônes qui peuvent être utilisés pour cette tâche, car tous sont composés dans leur arrière-plan par la couleur noire.

Il y a plus de 2 900 icônes à notre disposition, pouvant les lancer directement depuis l’application dans de nombreux cas. Il existe une version payante dans laquelle il y a plus d’icônes et il n’y a pas de publicité.

Zwart

Si besoin icônes noires C’est l’une des meilleures applications que nous pouvons télécharger pour y parvenir. Tous seront transparents et d’une seule couleur comme le noir.

A Zwart il y a plus de 7 100 icônes au choix, couvrant plus de 30 000 applications existantes, mais nous avons aussi des fonds d’écran à mettre.

Il fonctionne dans un bon nombre de lanceurs tels que MIUI, Xperia, Zen et plusieurs autres, ainsi qu’avec Nova Launcher et d’autres lanceurs similaires.

Si vous vous conformez à tout ce que nous avons dit dans cet article, vous ferez en sorte que votre terminal avec un écran OLED utilise beaucoup moins de batterie, ce que vous remarquerez au quotidien.

Vous pouvez choisir les applications que nous vous avons présentées ou opter pour les systèmes de personnalisation de la marque de téléphonie mobile, mais rappelez-vous que la base est que le noir est extrêmement présent.