Les meilleurs trackers de fitness bon marché que vous pouvez acheter en 2021

Les trackers de fitness bon marché sont plus performants que jamais. Ces appareils portables abordables contiennent désormais du matériel et des fonctionnalités auparavant réservés à davantage de trackers premium. Grâce aux capteurs SpO2 et à la surveillance continue de la fréquence cardiaque, vous n’avez plus besoin de casser votre tirelire pour un portable de fitness compétent. Mais tous ne sont pas égaux et certains trackers doivent sacrifier quelques-uns d’entre eux pour offrir des prix bas.

Avec les progrès des trackers de fitness bon marché, il est désormais difficile d’en choisir un pour votre poignet. Dans ce guide, nous vous guiderons à travers les meilleurs trackers de fitness bon marché disponibles.

Acheter le bon tracker de fitness bon marché pour vos besoins

De quoi avez-vous besoin de votre bracelet d’activité? Alors que les trackers plus chers offrent toutes les fonctionnalités que vous pourriez souhaiter, les trackers de fitness bon marché en sacrifient quelques-unes pour maintenir les coûts bas. La plupart des appareils de fitness bon marché suivent des paramètres de base tels que les pas et la distance parcourue. Si vous avez besoin d’un tracker pour courir, il est préférable de vous procurer un appareil avec GPS intégré ou des capacités GPS connectées. Vous recherchez un suivi du sommeil, du stress ou de l’oxygène dans le sang? Certains trackers de la liste ci-dessous proposent ces fonctionnalités. Bien sûr, si vous voulez tout et l’évier de la cuisine, il est probablement préférable d’économiser pour une montre intelligente à part entière.

Les meilleurs trackers de fitness bon marché

Xiaomi Mi Band 5: Le meilleur tracker de fitness bon marché

C’est devenu un refrain que le Mi Band soit la meilleure série de trackers de fitness bon marché. La cinquième itération ne fait pas exception. Le Xiaomi Mi Band 5 gagne un visage légèrement plus grand, un nouveau système de charge magnétique, plus de modes de suivi sportif et un suivi continu de la fréquence cardiaque sur le Mi Band 4. Le nouveau suivi du sommeil et les nouvelles fonctionnalités de santé menstruelle améliorent également une formule déjà stellaire.

Là où il échoue, ce sont ses caractéristiques spécifiques à la région. Alors que la variante chinoise arbore un capteur SpO2 et un support NFC, les modèles européens et indiens ne le font pas. Bien que ces fonctionnalités semblent un mauvais coup, il est difficile de reprocher au Mi Band 5 à son prix inférieur à 40 $.

Vérifier les prix

Avantages Valeur fantastique

Chargeur amélioré avec une autonomie de 14 jours

Bon affichage

Fonctions intelligentes utiles

Capteur de fréquence cardiaque principalement précis

Les inconvénients L’application Mi Fit doit être affinée

NFC, assistant vocal, pouls ox indisponible en dehors de la Chine

Consultez notre revue complète pour en savoir plus sur le Xiaomi Mi Band 5.

Fitbit Inspire 2: le meilleur Fitbit pas cher

Le Fitbit Inspire 2 est le moyen le moins cher d’embarquer dans l’écosystème Fitbit. Comme ses frères et sœurs, l’Inspire 2 excelle dans le suivi du sommeil, de la fréquence cardiaque et des mesures habituelles d’activité quotidienne. Le GPS connecté est également un excellent ajout à ce prix pour les coureurs et les randonneurs.

Malgré son prix, l’Inspire 2 offre une valeur discutable. Son design est fade par rapport aux autres trackers de fitness de cette liste, tandis que l’écran terne rend la visualisation des données difficile à l’extérieur. La vraie raison d’acheter l’Inspire 2 est sans doute l’abonnement d’un an à Fitbit Premium qu’il apporte en remorque. Comme l’abonnement vaut 80 $, il paie effectivement l’Inspire 2. Au-delà de cela, si vous avez vraiment besoin d’un Fitbit, économisez les ~ 60 $ supplémentaires et achetez un Charge 4 à la place.

Vérifier les prix

Avantages Prix ​​abordable

Conception petite et légère

Excellent suivi et informations sur le sommeil

Bon suivi de la fréquence cardiaque

Le GPS connecté est un plus

Les inconvénients Design fade

Les boutons latéraux ne répondent parfois pas

L’affichage pourrait être plus lumineux

Valeur douteuse en dehors de l’essai Fitbit Premium

Consultez notre revue complète pour en savoir plus sur le Fitbit Inspire 2.

Withings Move: Le meilleur tracker fitness pas cher

Sans aucun doute, le Withings Move est le meilleur looker de sa catégorie. Il ressemble à une montre intelligente dans le style mais emballe un charme analogique. Il est également très personnalisable et les acheteurs peuvent choisir entre un certain nombre de combinaisons de couleurs. En tant que tracker de fitness, il garde un œil sur les paramètres communs, y compris le nombre total de pas et la brûlure calorique. Il dispose également d’un GPS connecté.

Vous n’aurez pas non plus à vous soucier de la charge – une seule batterie devrait le faire fonctionner pendant 18 mois.

Là où le Move échoue, c’est l’absence de capteur de fréquence cardiaque. En tant que smartwatch hybride, elle ne prend pas non plus en charge les notifications. Ce bel extérieur est également sujet aux dommages si vous êtes un peu rugueux.

Dans l’ensemble, le Move est le tracker de fitness bon marché parfait pour ceux qui ne peuvent pas tout à fait lâcher leurs montres. Et si vous êtes prêt à dépenser un peu plus, la Withings Move ECG se concentre davantage sur la santé cardiaque que toute autre montre à son prix.

Vérifier les prix

Avantages Conception entièrement personnalisable

Suivi précis de la condition physique

Le GPS connecté est un énorme bonus

Prix ​​abordable

Durée de vie de la batterie de 18 mois

Les inconvénients Le suivi du sommeil peut être inexact

Pas de notifications de smartphone

Le boîtier en plastique se raye facilement

Pas de capteur de fréquence cardiaque

Consultez notre revue complète pour en savoir plus sur le Withings Move.

Samsung Galaxy Fit 2: Le meilleur tracker de fitness Samsung pas cher

Le Galaxy Fit 2 de Samsung dispose d’un écran plus grand que son prédécesseur, ce qui le rend beaucoup plus facile à utiliser pour ceux qui ont de plus grandes mains. Les acheteurs obtiennent également une batterie bonne pour trois semaines par charge, un suivi du stress et du sommeil, ainsi que l’intelligence habituelle de la surveillance de la condition physique. La surveillance de la fréquence cardiaque est également disponible, mais elle est uniquement à la demande et non continue.

Dans l’ensemble, le Galaxy Fit 2 semble mal équipé par rapport au Mi Band 5, mais Samsung gagne un point en arrière pour son excellente suite logicielle pour smartphone. C’est également le meilleur choix si vous possédez déjà un smartphone Samsung.

Vérifier les prix

En savoir plus sur le Samsung Galaxy Fit 2 dans notre liste des meilleures montres intelligentes Samsung.

Honor Band 6: Le meilleur tracker de fitness bon marché avec un oxymètre de pouls

Le Xiaomi Mi Band 5 détient ce titre en Chine, mais partout ailleurs, il est difficile d’ignorer le Honor Band 6. Il arbore un grand écran AMOLED de 1,47 pouces qui en fait une vente facile pour ceux qui ont une vision décroissante. Plus intéressant est son capteur SpO2 qui surveille la saturation en oxygène dans le sang. Il intègre également un moniteur de fréquence cardiaque en continu, qui suit l’intelligence pour jusqu’à 10 entraînements, le suivi du stress et du sommeil et le suivi du cycle menstruel. C’est tout un ensemble de fonctionnalités pour un tracker de fitness bon marché.

Le grand écran n’est peut-être pas du goût de tout le monde, et le Band 6 manque d’enjeux de style. Sur le papier, c’est un tracker de fitness bon marché et compétent qui vaut la peine d’être considéré.

Vérifier les prix

Mentions honorables

C’est tout pour notre liste des meilleurs trackers de fitness bon marché que vous pouvez acheter, mais ce n’est qu’une fraction de ce qui existe. Nous souhaitons également donner une mention honorable aux produits suivants: