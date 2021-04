Les meilleurs trackers de sommeil que vous pouvez acheter en 2021

Une bonne nuit de sommeil est l’un des facteurs les plus importants pour être en bonne santé et heureux. Si vous vous sentez fatigué ces derniers temps ou si vous avez l’impression de ne pas fermer suffisamment les yeux, un suivi du sommeil peut être exactement ce dont vous avez besoin. Nous avons rassemblé les meilleurs trackers de sommeil pour vous aider.

Acheter le bon suivi du sommeil pour vos besoins

Les trackers de sommeil sont de différentes formes et tailles – des appareils portables familiers tels que les montres intelligentes et les trackers de fitness aux gadgets et coussinets de table de nuit que vous placez sous votre matelas. Les appareils portables suivent généralement les mouvements et la fréquence cardiaque, en plus des stades de sommeil (léger, profond, REM) et du temps d’éveil. Certains suiveurs de sommeil au chevet utilisent l’écholocation pour détecter les mouvements et la respiration.

Au fil du temps, les données collectées devraient vous donner un aperçu de la durée de votre sommeil, du temps que vous passez dans les stades de sommeil et si votre respiration et votre rythme cardiaque sont normaux.

Les meilleurs trackers de sommeil

Le Fitbit Sense et la Versa 3 sont les meilleurs trackers de sommeil pour la plupart des gens, grâce à leur suivi précis du stade de sommeil et aux informations utiles de l’application Fitbit. le meilleur pour la détection de l’apnée du sommeil. C’est l’un des seuls appareils portables capables de surveiller les signes d’apnée du sommeil. le meilleur suivi du sommeil de Garmin. C’est le premier appareil Garmin à être doté de la fonctionnalité de score de sommeil, alimenté par Firstbeat appartenant à Garmin. un fantastique traqueur de sommeil portable alternatif qui fournit des données de suivi du sommeil précises. le meilleur tracker de sommeil non portable là-bas. Placez-le sous votre matelas et oubliez-le! Le Google Nest Hub (2e génération) est le meilleur traqueur de sommeil au chevet. Bien qu’il existe de nombreux autres trackers de sommeil au chevet du patient, le Nest Hub sert également d’écran intelligent avec l’Assistant Google.

Fitbit Sense et Fitbit Versa 3: les meilleurs trackers de sommeil

Fitbit Sense Fitbit Versa 3



Les appareils Fitbit récents clouent le suivi du sommeil. Le Fitbit Sense et la Versa 3 sont deux des meilleurs trackers de sommeil que vous pouvez actuellement acheter. Ils suivent tous les deux votre temps total de sommeil et d’éveil, ainsi que vos étapes de sommeil. Ils fournissent également un score de sommeil de 1 à 100, ce qui correspond généralement bien à ce que j’ai vécu.

Les données de sommeil sont affichées de manière claire et concise dans l’application Fitbit. Vous pouvez afficher des graphiques séparés sur votre temps d’endormissement et d’éveil, les étapes de sommeil et la restauration. Ce dernier graphique vous donnera également des détails sur votre fréquence cardiaque au sommeil et la variation estimée de l’oxygène.

Le matériel est bon, tout comme le logiciel. Que pourrais-tu vouloir de plus?

Avantages

Conception haut de gamme et haut de gamme Sangles à dégagement rapide améliorées Capteurs GPS et de fréquence cardiaque les plus précis Le capteur de température de la peau fournit des données utiles (Sense) Suivi détaillé du sommeil ~ Autonomie de la batterie de 6 jours Assistance Google et AlexaHaut-parleur avec prise en charge des appels téléphoniques

Les inconvénients

Bouton inductif défectueux Les capteurs EDA et ECG doivent être affinés (Sense) Très petite bibliothèque d’applications Musique embarquée limitée à deux services Câble de charge propriétaire

Consultez nos critiques complètes pour en savoir plus sur Fitbit Sense et Fitbit Versa 3.

Withings ScanWatch: Le meilleur suivi du sommeil pour la détection de l’apnée du sommeil

Crédit: Jimmy Westenberg / Autorité Android

Le Withings ScanWatch est le suivi du sommeil le plus détaillé et le plus précis que nous ayons utilisé. En plus d’enregistrer la durée, la profondeur, la régularité et les interruptions de votre sommeil, il utilise son moniteur SpO2 de qualité médicale pour détecter les perturbations respiratoires pendant la nuit. Les troubles respiratoires sont détectés lorsque le ScanWatch effectue un scan respiratoire, qui mesure votre fréquence cardiaque, la variabilité de la fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire et les niveaux de saturation en oxygène.

Un inconvénient du suivi du sommeil du ScanWatch est qu’il ne surveille pas votre stade de sommeil paradoxal. Withings a déclaré qu’il gardait cette fonctionnalité exclusive à son tapis de couchage (ci-dessous).

Withings ScanWatch

Le nouveau Withings ScanWatch fait passer le suivi de la santé au niveau supérieur. Il est doté de capteurs ECG et SpO2 intégrés pour aider à détecter les premiers signes d’AFib et d’apnée du sommeil. De plus, il agit comme une montre intelligente hybride, vous donnant des notifications, des données de fréquence cardiaque et plus encore sur votre poignet.

Avantages

Suivi du sommeil fantastiqueConception haut de gamme et éléganteBatterie longue duréeL’application Health Mate est bien conçue et facile à utiliserMoniteur ECG qui sauve des vies et est facile à utiliserMoniteur ECG validé cliniquement AFib et notifications de perturbations respiratoires

Les inconvénients

Le petit écran limite les fonctionnalités intelligentes

Consultez notre revue complète pour en savoir plus sur le Withings ScanWatch.

Garmin Venu 2: le meilleur suivi du sommeil de Garmin

Crédit: Jimmy Westenberg / Autorité Android

Si vous êtes au cœur de l’écosystème Garmin, vous voudrez vous procurer un Garmin Venu 2 pour le suivi du sommeil. C’est le premier et le seul appareil Garmin (à ce jour) à proposer la nouvelle fonction de score de sommeil de la société, optimisée par Firstbeat.

Le Venu 2 peut mesurer la durée de votre sommeil, les étapes et le temps total d’éveil. Les niveaux d’oxygène dans le sang, les taux de respiration et les mouvements pendant la nuit sont également suivis. Il est assez précis pour détecter la qualité de votre sommeil par rapport à d’autres appareils, même si nous noterons qu’il n’a pas réussi à détecter des horaires de sommeil irréguliers pendant quelques nuits.

Le score de sommeil de Garmin, associé à la fonction Body Battery de la société, vous permettra de vraiment creuser dans vos niveaux d’énergie pour déterminer à quel point vous êtes réellement reposé et quel type d’activité vous devez planifier pour la journée.

Garmin Venu 2 La nouvelle montre multisports de milieu de gamme de Garmin

Si vous avez aimé le Garmin Venu original, vous allez vous régaler avec le Venu 2. Il est disponible en deux tailles, possède de nombreuses nouvelles fonctionnalités et affine de nombreux modes de suivi de la santé existants de Garmin pour en faire un portable plus complet. .

Avantages

Maintenant disponible en deux taillesAffichage Crisp AMOLEDSuivi précis de la forme physique, du sommeil et de la santéExcellente précision GPSL’instantané de santé est utilePlus de stockage de musique

Les inconvénients

La durée de vie de la batterie peut être précaireUne même donnée du capteur de fréquence cardiaque

Consultez notre revue complète pour en savoir plus sur le Garmin Venu 2.

Oura Ring 2: Le meilleur anneau de couchage

Si un tracker de fitness est trop inconfortable pour vous, une bague pourrait être un meilleur choix. L’Oura Ring 2 est un petit tracker confortable et offre une multitude de capteurs sans avoir l’air différent d’un bijou ordinaire.

Il dispose d’un moniteur de fréquence cardiaque infrarouge, d’un gyroscope, d’un accéléromètre et non pas d’un mais de trois capteurs de température. Cela permet à l’Oura Ring 2 de mesurer les changements de couleur de votre peau, de détecter quand vous vous endormez et combien de temps vous passez à chaque étape de sommeil. C’est l’un des trackers de sommeil les plus précis du marché, mais même l’Oura Ring 2 a parfois du mal à faire la sieste pendant la journée.

Les informations que vous obtenez sur l’application compagnon sont abondantes. Vous voyez non seulement combien vous avez dormi, mais à quel point votre repos a été réparateur, quelle a été votre fréquence cardiaque au repos tout au long de la nuit, combien de fois vous vous êtes réveillé, et plus encore.

L’inclusion d’un capteur de température est particulièrement utile car elle suit la température de votre corps pendant la nuit. Cela peut vous aider à voir si vous vous reposez mieux à des températures plus basses ou plus élevées et à ajuster votre climatisation en conséquence.

Oura Ring 2 Suivi du sommeil depuis votre doigt

L’Oura Ring 2 suit à peu près tout ce que vous portez au poignet, uniquement à partir de votre doigt. Il peut suivre vos étapes de sommeil, votre efficacité, votre repos, votre fréquence cardiaque et même fournir un score de sommeil.

Avantages

Suivi approfondi du sommeil Données sur la température corporelle et la variabilité de la fréquence cardiaque Excellente conception et souci du détail Le facteur de forme non invasif s’enfonce en arrière-plan Un “ score de préparation ” et des conseils fonctionnels vous aident réellement à vous sentir mieux

Les inconvénients

L’application peut parfois être difficile à naviguer

Consultez notre revue complète pour en savoir plus sur l’Oura Ring 2.

Withings Sleep: Le meilleur tracker de sommeil non portable

Tous les trackers de sommeil ne se présentent pas sous la forme de bracelets ou de bagues intelligents. Si vous voulez un appareil de suivi du sommeil spécialisé que vous n’avez pas à mettre sur votre poignet ou votre doigt, ne cherchez pas plus loin que Withings Sleep (anciennement Nokia Sleep). Ce coussin intelligent peut être placé sous votre matelas pour suivre vos habitudes de sommeil sans sacrifier le confort.

Il collecte des données tout au long de la nuit et les affiche sur l’application compagnon pour vous le matin. Le pad suit toutes les bases: la durée du sommeil dans chaque phase, les interruptions et la fréquence cardiaque. Il offre également des extras que vous ne trouverez pas sur un tracker de sommeil portable. Le Withings Sleep possède un microphone intégré qui peut aider à détecter les troubles respiratoires et à identifier les signes de maladies chroniques telles que l’apnée du sommeil. L’application fournit de nombreuses informations détaillées, notamment un score de sommeil et des conseils pour améliorer vos habitudes de sommeil.

Cependant, l’une des meilleures choses à propos de Withings Sleep est qu’il s’agit d’un gadget pour la maison intelligente. Il est compatible avec Alexa, vous permettant de configurer des routines comme éteindre les lumières ou régler le thermostat lorsque vous vous couchez.

Withings Sleep Le moyen le plus simple de suivre votre sommeil

Le Withings Sleep est un tapis de suivi du sommeil que vous placez sous votre matelas – pas besoin de mettre un portable avant de vous coucher. Il suit la qualité de votre sommeil, votre fréquence cardiaque et peut même suivre vos ronflements.

Google Nest Hub (2e génération): le meilleur suivi du sommeil au chevet

Crédit: Jimmy Westenberg / Autorité Android

Contrairement au Withings Sleep, le Google Nest Hub (2e génération) ne peut pas suivre vos étapes de sommeil. Mais en utilisant son capteur Soli intégré – combiné avec son capteur de température et ses capteurs de son et de lumière ambiants – il peut suivre une variété d’autres choses, telles que votre temps total d’endormissement, le temps total au lit, l’efficacité du sommeil (%) et les voies respiratoires. taux. Il peut également suivre les troubles du sommeil comme le ronflement, la toux et les changements de luminosité de votre pièce.

Nous avons trouvé le suivi du sommeil du Nest Hub précis par rapport aux appareils portés au poignet comme l’Oura Ring 2 et Fitbit Sense.

Cependant, il y a une grande mise en garde concernant la fonction de détection du sommeil du Nest Hub: elle n’est gratuite que jusqu’en 2022. Au cours de la nouvelle année, Google commencera à charger les propriétaires de Nest Hub d’utiliser la détection du sommeil. Cependant, il n’a pas encore annoncé de détails sur les prix pour cela, alors procédez avec prudence.

Google Nest Hub (deuxième génération) Suivi du sommeil, sans portable

Le Google Nest Hub (deuxième génération) peut ressembler beaucoup au modèle de première génération, mais il présente des améliorations là où cela compte. Il offre un son meilleur et plus fort, une prise en charge de la reconnaissance des gestes de la main et un suivi du sommeil au chevet grâce à son capteur Soli intégré.

Avantages

Son amélioré avec des basses puissantes Logiciel intuitif avec mises à jour régulières Manière unique et pratique de suivre le sommeil Prix abordable

Les inconvénients

Frais d’abonnement au suivi du sommeil inconnus en 2022 Statistiques manquantes de suivi du sommeil par rapport aux appareils portables

Consultez notre examen complet pour en savoir plus sur le Google Nest Hub (2e génération).

Mentions honorables

C’est tout pour notre liste des meilleurs trackers de sommeil que vous pouvez acheter, mais ce n’est qu’une fraction de ce qui existe. Nous souhaitons également donner une mention honorable aux produits suivants:

Xiaomi Mi Band 6: Les trackers de fitness à petit budget de Xiaomi suivent généralement bien le sommeil, mais le Mi Band 6 a eu du mal à suivre les produits concurrents au cours de notre période d’examen. Nous espérons que Xiaomi mettra bientôt à jour le logiciel du Mi Band 6 pour améliorer ses capacités de suivi du sommeil Xiaomi Mi Watch Lite: Curieusement, la Mi Watch Lite a été capable de suivre assez bien mes phases de sommeil pendant la période de test. Mais il y a d’autres limitations. Il ne suit pas les siestes ou le sommeil pendant la journée, c’est donc une mauvaise option si vous avez un horaire de sommeil irrégulier.Applications de suivi du sommeil: Vous n’êtes pas intéressé à porter une montre au lit pour suivre votre sommeil? De nombreuses applications de suivi du sommeil sont disponibles sur le Google Play Store.