Les meilleurs trios de la saison 2021/22 en NBA

Gagnez la NBA aujourd’hui avec style Michael Jordan c’est impossible. Juan Palomo s’est éteint dans la meilleure ligue de basket de la NBA : celle de ‘Je le cuisine et je le mange’. Depuis que James Lebron Il est allé au Miami Heat pour jouer aux côtés de Dwyane Wade et Chris Bosh parce qu’il croyait qu’il n’allait tout simplement pas gagner à Cleveland, tout a changé.

Ainsi, aujourd’hui, le nombre de superstars est bien plus important qu’il y a dix ans. Le basket-ball a changé, il y a plus de possessions, plus de buts sont marqués et il y a plus de joueurs potentiellement vainqueurs de la ligue. Nous vous montrons ci-dessous les trios de joueurs, les ‘Big Three’ qui, a priori, sont plus forts et devraient pouvoir approcher le titre lors de la saison 2020/21. Il existe de nombreuses franchises qui intègrent trois joueurs de qualité, des plus évidentes comme les Lakers de LeBron, Westbrook et Davis ou les Nets avec Irving, Harden et Durant, à d’autres comme les suivantes :

Vous êtes prêts, fans des Lakers ? #LakeShow x @Delta Calendrier : https://t.co/gdIUsATvxc pic.twitter.com/fCPnxBflUi – Los Angeles Lakers (@Lakers) 20 août 2021

CONFÉRENCE OUEST

Les Lakers de Los Angeles

-LeBron James, Russell Westbrook et Anthony Davis

Guerriers de l’état d’or

– Stephen Curry, Klay Thompson et Draymond Green

Soleils de phénix

– Chris Paul, Devin Booker et DeAndre Ayton

pépites de Denver

– Jamal Murray, Michael Porter Jr. et Nikola Jokic

Jazz de l’Utah

– Mike Conley, Donovan Mitchell et Rudy Gobert

CONFÉRENCE EST

Filets de Brooklyn

– Kyrie Irving, James Harden et Kevin Durant

dollars de Milwaukee

– Jrue Holiday, Khris Middleton et Giannis Antetokounmpo

chaleur de Miami

– Kyle Lowry, Jimmy Butler et Bam Adebayo

76ers de Philadelphie

– Ben Simmons, Tobias Harris et Joel Embiid.