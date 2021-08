Les meilleurs vélos d’appartement et tapis roulants bon marché pour se remettre en forme à votre retour à la routine | La vie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

La fin de l’été fait que les gymnases se remplissent comme chaque année de gens prêts à brûler leurs excès. Si vous préférez le faire à la maison, voici quelques tapis roulants et vélos qui vous aideront beaucoup.

Si vous avez passé les vacances à sauter la routine et à faire moins d’exercice que vous n’auriez dû, cela a peut-être entraîné certains problèmes que vous souhaitez résoudre en septembre grâce à l’entraînement. Cependant, c’est généralement un mois de surpeuplement dans les gymnases et le covid se cache toujours, vous préférerez donc peut-être le faire à la maison.

Dans ce cas, il y a pas mal de vélos d’appartement et de tapis roulants bon marché, beaucoup il y a plus d’un an. Ils sont sûrement une alternative moins chère à moyen-long terme et avec moins de risques pour la santé, alors peut-être que cela vaut l’investissement.

Nous avons compilé quelques-uns des modèles les plus intéressants en termes de rapport qualité-prixSoit parce qu’ils ont des fonctionnalités avancées, soit parce qu’ils sont étonnamment bon marché.

Pratiquement tous ont la livraison gratuite depuis l’Espagne, dans certains cas avec une livraison en 24 heures ou moins.

Tapis de course : des modèles abordables de Cecotec, malgré la concurrence d’autres marques

L’espagnol Cecotec s’est taillé une place dans des secteurs très divers, de la maison avec ses robots aspirateurs Conga à la cuisine avec le Mambo, même s’il aspire également à maîtriser tout ce qui a trait à l’électronique sportive.

Déjà en réponse au choc de la demande de 2020, leurs tapis de course sont une option bon marché avec la livraison gratuite. De plus, ils sont en vente à de très bons prix à la fois dans leur propre boutique officielle et sur Amazon.

Voici quelques-uns des meilleurs modèles :

En plus de ce fabricant, il y en a d’autres comme Reebok qui vendent également des tapis de course assez compétitifs :

Vélos stationnaires : à partir de 79 euros les modèles les moins chers aux vélos Volava

Dans ce secteur, il y a également eu un véritable boom l’année dernière, bien que très inégale. Il existe des modèles clones de vélos d’appartement bon marché, pratiquement identiques et très basiques. En revanche, les vélos connectés de Volava sont arrivés, sans pratiquement aucun juste milieu en termes de qualité ou de prix.

Cecotec vend également plusieurs versions de ses vélos à des prix compétitifs, même si la concurrence des marques asiatiques est plus forte dans cette section.

