Les meilleurs visages Samsung Galaxy Watch pour Galaxy Watch 4, 3 et plus

La passerelle vers toutes les applications et fonctionnalités de votre montre intelligente Samsung, un cadran de montre est le moyen le plus simple de personnaliser votre expérience. Nous rassemblons les meilleurs visages Samsung Galaxy Watch disponibles pour Samsung Galaxy Watch 4, Galaxy Watch 3, Active 2, et plus encore.

Les meilleurs visages Samsung Galaxy Watch

Changer le visage de votre Samsung Galaxy Watch est facile, et maintenant choisir le meilleur est aussi facile. Quelle que soit la génération de montres Samsung que vous portez, nous avons trouvé des options qui valent votre temps. Pour les montres comme la Samsung Galaxy Watch 4 fonctionnant sous Wear OS, consultez nos choix ci-dessous pour les meilleurs cadrans de montre Wear OS. Pour les appareils plus anciens exécutant encore Tizen comme le Samsung Galaxy Watch Active 2, passez aux meilleurs cadrans de montre Tizen.

Tout d’abord, faites le point sur la façon dont vous utilisez le plus votre smartwatch. Votre appareil est-il votre partenaire de gym incontournable ou un accessoire de base pour vos vêtements de bureau ? Deuxièmement, choisissez le visage qui répond le mieux à ces besoins. Pour un look qui donne à votre smartwatch l’esthétique intemporelle d’une montre traditionnelle, choisissez l’un des styles classiques que nous avons trouvés, comme Modern Minimalist. Pour un visage riche en fonctionnalités qui accède directement à tous vos meilleurs outils, essayez un visage avec beaucoup de complications et de personnalisation. Si vous voulez juste un visage qui égayera votre journée, nous avons aussi quelque chose pour vous.

Les meilleurs visages de smartwatch Samsung Galaxy Watch pour Wear OS

En 2021, Samsung a abandonné son système d’exploitation Tizen familier pour un Wear OS co-développé avec Google. Si votre appareil est l’une des montres intelligentes Samsung Galaxy sélectionnées exécutant cette plate-forme, consultez nos choix pour les meilleurs cadrans de montre disponibles ci-dessous.

Modern Minimalist: Le meilleur visage simple Wear OS Samsung Galaxy Watch

En mettant l’accent sur la moitié « montre » de la montre intelligente, Modern Minimalist offre un cadran d’horloge propre et classique. Cette option est la meilleure pour les utilisateurs qui cherchent à maîtriser la sportivité de leur appareil. Vous pouvez même personnaliser la couleur d’accent du visage pour qu’elle corresponde à votre boîtier ou à votre bracelet. Modern Minimalist offre de la place pour deux complications, bien que la première place soit limitée au nombre de pas ou à la durée de vie de la batterie. La complication à trois heures peut être un raccourci vers une variété de fonctionnalités, et les icônes de nombreuses options adopteront également la couleur d’accent pour la subtilité.

Info Brick: Le visage Wear OS Samsung Galaxy Watch le plus informatif

Présenté à Wear OS dans une récente mise à jour logicielle, Info Brick est le visage de tous ceux qui veulent avoir leurs statistiques en un coup d’œil. Avec de la place pour trois complications, ce visage permet un espace supplémentaire pour le suivi des étapes ou l’activité quotidienne. L’option d’activité quotidienne (illustrée ci-dessus) affiche le nombre de pas des utilisateurs, les minutes actives et les calories d’activité. L’option de pas affiche une vue hebdomadaire des pas des utilisateurs avec des jours marqués si leurs objectifs de pas ont été atteints. Les deux complications supplémentaires sur ce visage peuvent être changées en n’importe quoi, de la météo à un contrôleur multimédia, et la couleur du visage est également, bien sûr, personnalisable.

Actif: le meilleur visage Wear OS Samsung Galaxy Watch axé sur la santé

Basique mais toujours l’un des meilleurs, le cadran de la montre Active présente un design qui se démarque. Les chiffres surdimensionnés dans une police géniale laissent de la place pour une seule complication. Comme son nom l’indique, ce cadran de montre est destiné aux utilisateurs qui souhaitent s’entraîner à portée de main. Les utilisateurs peuvent soit définir un exercice, soit choisir les icônes Souffle, Activité quotidienne ou Ensemble de Samsung Health comme complication unique. Si vous optez pour un exercice, l’icône d’athlète animée mettra en scène votre activité. (Si seulement la randonnée avec un sac lourd était aussi gracieuse qu’il en a l’air.) Ce cadran de montre est également disponible pour les appareils exécutant Tizen.

Personnage mignon: le meilleur visage animé Wear OS Samsung Galaxy Watch

En commençant par l’avertissement selon lequel cette option est uniquement amusante avec une fonction minimale, le joli cadran de la montre est l’un de nos favoris. C’est un design très simple avec un fruit ou un légume animé remplaçant les trois sur un cadran d’horloge standard. Nous avons un faible pour le gars de la carotte. Il saute de temps en temps dans le sol puis jette un coup d’œil timide, ce qui est tout simplement adorable. De plus, il doit y avoir une sorte de message subliminal pour manger sainement derrière, et qui n’a pas besoin de ce rappel ? Les personnalisations incluent trois options pour la police des chiffres et le choix de six icônes de produits.

My Photo+ : le visage le plus personnel et personnalisé de Wear OS pour Samsung Galaxy Watch

Qu’il s’agisse d’un instantané de vos dernières vacances ou d’une photo d’un être cher, ce cadran de montre vous permet de garder un œil sur tout ce qui vous fait sourire. Vous pouvez avoir jusqu’à vingt photos en rotation. Ce chien à la maison que personne ne semble comprendre est en fait le chien le plus mignon du monde ? Beaucoup d’espace pour le jeter quelques fois. En plus d’arrière-plans très personnels, ce cadran de montre permet quatre complications de votre choix et une flexibilité sur l’endroit où l’horloge atterrit sur votre photo. Si votre montre exécute la mise à jour logicielle la plus récente, vous pouvez même définir un GIF plutôt qu’une photo statique.

Venom : un cadran Samsung Galaxy Watch riche en fonctionnalités du Google Play Store

En plus des cadrans de montre préchargés disponibles, les utilisateurs peuvent acheter des options infinies sur le Google Play Store. Ce visage de Thema offre des tonnes de fonctionnalités tout en restant soigné et raffiné. Venom est également hautement personnalisable. Avec la version gratuite, vous pouvez choisir la couleur de la police ainsi qu’une couleur principale et secondaire pour l’effet aquarelle de l’arrière-plan et changer les unités de mesure. Payer pour la prime vous permettra de sélectionner des widgets, des raccourcis et plus encore.

Si vous portez l’une des montres intelligentes de Samsung fonctionnant sur Tizen, vous avez également le choix entre de nombreux cadrans pour votre appareil. Parcourez certains de nos meilleurs choix pour le fitness, la santé et le style.

Digital Neon: Le meilleur cadran Tizen Samsung Galaxy Watch facile à lire

Simple et hautement personnalisable, Digital Neon offre un aperçu direct des bases. Ce cadran de la Samsung Galaxy Watch est principalement rempli d’une horloge numérique, mais comporte également trois petites icônes. Ces complications peuvent être réglées sur l’une des 28 fonctions différentes selon les besoins des utilisateurs. Vous pouvez également choisir parmi une variété de couleurs néon pour un look monochrome.

Analogique simple : le meilleur cadran traditionnel Tizen Samsung Galaxy Watch

Un autre cadran de montre vraiment basique avec de nombreuses options de personnalisation, c’est le cadran pour les amateurs d’analogique. Les utilisateurs peuvent choisir entre un fond clair ou foncé pour créer l’ambiance souhaitée pour leur appareil. De plus, la conception elle-même peut être agrandie jusqu’à cinq fois. Enfin, la complication de droite (une icône de fréquence cardiaque dans l’image ci-dessus) peut être remplacée par l’une des 23 fonctionnalités.

Fresh: Le meilleur visage Tizen Samsung Galaxy Watch axé sur le fitness

Un look cool pour les amateurs de fitness qui portent des montres, c’est le choix pour les utilisateurs qui ne veulent pas surcharger le cadran de leur montre avec des visuels. Au lieu de cela, Fresh remplace les chiffres de l’horloge par des statistiques de condition physique de base telles que les pas et les calories brûlées afin que vous puissiez vérifier vos statistiques à chaque fois que vous vérifiez l’heure. Nous aimons également l’aspect légèrement tridimensionnel des quadrants aux tons différents. Le seul inconvénient est que ce visage ne peut pas être personnalisé, il peut donc correspondre ou non au bracelet de votre montre intelligente Samsung Galaxy Watch.

Live Wallpaper: Le plus beau visage Tizen Samsung Galaxy Watch

Pour un cadran de montre aussi mobile que vous, Live Wallpaper offre des arrière-plans moins statiques pour votre appareil Samsung. L’effet de cette option est fascinant au même titre que les économiseurs d’écran à l’ancienne. De plus, c’est en quelque sorte confortablement calme et simpliste même avec le mouvement. L’image ci-dessus ne montre qu’un des trois looks pour la fonction de fond d’écran animé. Bien que ces visages ne soient pas extrêmement personnalisables, ils sont très cool sans aucun changement.

Breathe: Le meilleur visage Tizen Samsung Galaxy Watch pour la pleine conscience

Pour un arrière-plan apaisant encore plus dédié, le cadran de la montre Breathe présente un graphique à pulsations lentes que les utilisateurs peuvent faire correspondre avec leur respiration. C’est l’outil parfait à garder à portée de main pour soulager le stress en déplacement. Pour un travail respiratoire plus direct, les utilisateurs peuvent même appuyer sur le cadran de la montre pour démarrer correctement la fonction de respiration de la montre. Et parce que rien n’est plus choquant qu’un jeu de couleurs odieux, vous pouvez personnaliser le cadran, les aiguilles et la couleur d’impulsion du design pour un look qui vous fait du bien.

Pixel Heart : le meilleur cadran Tizen Samsung Galaxy Watch pour le suivi de la fréquence cardiaque

Un cœur rouge vif et pixélisé marque un cadran de montre se concentrant sur ce à quoi vous vous attendez, les données de fréquence cardiaque. En plus de l’heure, le visage affiche votre fréquence cardiaque actuelle chaque fois que vous portez l’appareil. Pour les utilisateurs soucieux de leurs performances cardio ou pour ceux qui essaient simplement de garder leur fréquence cardiaque en tête, c’est une façon très directe de le faire. Malheureusement, ce cadran de montre n’offre aucune personnalisation. Mais si le suivi de votre fréquence cardiaque est une priorité, cela reste un choix solide.

FAQ

Q : Où puis-je trouver des cadrans pour ma montre connectée Samsung ?

UNE: Vous pouvez trouver des cadrans pour votre appareil dans l’application Samsung Galaxy Wearable. Les étapes exactes pour ajouter de nouveaux cadrans de montre seront un peu différentes pour chaque appareil.

Q : Tous les cadrans de montre peuvent-ils être personnalisés avec des complications ?

UNE: La personnalisation varie d’un cadran à l’autre. Certains permettent uniquement des changements de police ou de couleur, tandis que d’autres permettent l’ajout de complications. Explorez les options pour chaque visage dans votre application Samsung Wearables.

Q : Les cadrans de montre affectent-ils la durée de vie de la batterie ?

UNE: Oui, certains cadrans de montre peuvent avoir un impact négatif sur la durée de vie de la batterie de votre appareil. Nous vous recommandons d’utiliser des cadrans statiques d’origine pour tirer le meilleur parti de la durée de vie de la batterie de votre montre.

Q : Les cadrans de montre personnalisés sont-ils gratuits ?

UNE: Une variété de cadrans de montre gratuits et personnalisables sont préchargés sur les montres intelligentes Samsung Galaxy Watch. Vous pouvez trouver des options gratuites supplémentaires disponibles pour le téléchargement ainsi que des options pour l’achat.

