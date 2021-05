Les meilleurs VPN Netflix qui fonctionnent encore en 2021

Le meilleur VPN Netflix pourrait faire la différence entre vous regarder réellement ce que vous voulez et être assis dans une pièce sombre en souhaitant que votre abonnement ne soit pas gaspillé. C’est ce que font les restrictions géographiques : elles bloquent l’accès au contenu lorsque vous êtes au mauvais endroit.

Comment puis-je être au mauvais endroit ? Eh bien, si vous essayez d’accéder à une émission Netflix américaine à l’étranger, dans un endroit qui n’en a pas les droits, vous vous retrouverez en lock-out. Cela signifie que vous ne pourrez regarder que ce qui est disponible là où vous vous trouvez. Si vous voulez voir la famille royale britannique dans le spectacle The Crown, lors de votre visite à Londres, alors c’est l’idéal. Mais si vous voulez regarder un film uniquement aux États-Unis qui n’a pas le feu vert pour le visionnage au Royaume-Uni, alors vous êtes bloqué sans un bon VPN de streaming.

Ou, vous étiez coincé. Maintenant que vous vous êtes retrouvé ici, ce n’est plus le cas ! Vous pouvez maintenant vous procurer un VPN pour Netflix qui fonctionnera pour contourner ces restrictions géographiques pour vous permettre d’accéder à ce que vous voulez.

Alors, quel est le meilleur VPN Netflix ? Nous en avons testé un tas et réduit la liste à cinq qui offrent chacun un attrait unique, pour vous aider à trouver celui qui vous convient le mieux. Netflix essaie de rendre plus difficile pour ces entreprises de continuer à faire ce qu’elles sont, mais voici les meilleurs choix qui fonctionnent toujours en ce moment.

1. ExpressVPN

Meilleur VPN Netflix complet pour la facilité et la vitesse de streaming

Compatible avec: Fire TV, Apple TV, Android TV, Roku, Chromecast, Samsung TV, Xbox, PlayStation | Services de streaming débloqués : Netflix, BBC iPlayer, Amazon Prime Video, Disney+, Hulu, YouTube, HBO | Les serveurs: 3000+ | Emplacements des serveurs : 160 dans 94 pays | Période d’essai: Garantie de remboursement de 30 jours

Avantages

Débloque Netflix et d’autres services de streaming de manière cohérente Connexions rapides pour un streaming de qualité Superbe service client de chat en direct 24h / 24 et 7j / 7 Connexions rapides et fiables De nombreux sites internationaux

Les inconvénients

Plus cher que certains concurrents Limité à cinq appareils à la fois

ExpressVPN est le meilleur VPN pour Netflix, dans l’ensemble, car c’est le meilleur VPN du marché. Ceci pour de nombreuses raisons telles que des vitesses de connexion rapides, un service client fiable et une sécurité exceptionnelle. Mais plus précisément, pour Netflix, c’est parce que ce service débloque Netflix de manière cohérente à chaque fois, peu importe où vous êtes ou où vous devez apparaître.

C’est grâce à un large éventail de serveurs à haut débit répartis dans le monde entier. Mais c’est aussi grâce au support client par chat en direct 24h/24 et 7j/7, ce qui signifie que vous pouvez contourner les restrictions géographiques de Netflix, peu importe où vous êtes ou les problèmes que vous rencontrez. Heureusement, le service fonctionne sur de nombreux appareils, est super facile à installer et à utiliser, et il est rapide pour la qualité de streaming UHD Netflix – parfait s’il est utilisé sur un appareil comme Apple TV ou un grand écran Smart TV.

ExpressVPN propose également un cryptage au niveau de l’entreprise, ce qui signifie que toutes vos habitudes de visionnage seront sécurisées car vous ne pouvez pas être suivi ou tracé lorsque vous accédez aux services en ligne. Ce n’est pas le VPN le moins cher, mais c’est le meilleur. Il existe cependant de nombreuses options de transaction pour aider à réduire les coûts et s’engager dans des transactions à plus long terme signifie économiser encore plus d’argent sur ce superbe VPN.

ExpressVPN

C’est notre premier choix pour tous ceux qui cherchent à démarrer avec un VPN. Il offre un excellent mélange de vitesse, de fiabilité, de service client exceptionnel et de prix abordable. Il existe une garantie de remboursement de 30 jours, alors essayez-le dès aujourd’hui.

2. CyberGhost VPN

VPN Netflix très facile à utiliser

Compatible avec: Fire TV, Apple TV, Android TV, Roku, Chromecast, Samsung TV, Xbox, PlayStation | Services de streaming débloqués : Netflix, BBC iPlayer, Amazon Prime Video, Disney+, Hulu, YouTube, HBO | Les serveurs: 6 900+ | Emplacements des serveurs: 110+ dans 89 pays | Période d’essai: Garantie de remboursement de 45 jours

Avantages

Plus de 6 900 serveurs disponibles Déblocage du streaming dans le monde entier Correspondance automatique des serveurs pour le déblocage de contenu géo-restreint Simple à utiliser Prend en charge 7 appareils simultanément

Les inconvénients

Les vitesses de connexion sont plus lentes que la concurrence

Cyberghost est l’un des meilleurs VPN Netflix car il est si facile à utiliser et offre un accès au service de manière cohérente, dans de nombreux pays. Il existe plus de 5 700 serveurs répartis dans 80 pays, ce qui signifie que vous devriez pouvoir accéder à Netflix et bénéficier d’un flux rapide depuis votre emplacement. Des États-Unis et du Royaume-Uni à la France et à l’Allemagne, Netflix est accessible rapidement et facilement dans de nombreux pays.

Les applications sont faciles à utiliser et fonctionnent sur de nombreux appareils, y compris iOS et Android ou Mac et PC. Ce qui est bien, c’est que l’application se connectera automatiquement au meilleur serveur et ouvrira un navigateur directement sur le site cible afin que vous soyez prêt à partir.

Au-delà de Netflix, cela vous met également en ligne pour Amazon Prime, Hulu et YouTube pour n’en nommer que quelques-uns. Le prix est moyen, mais optez pour un plan à plus long terme de 36 mois et le prix baisse vraiment.

CyberGhost VPN

C’est l’un des VPN les plus faciles à utiliser et offre d’excellentes fonctionnalités et un prix abordable. Commencez dès aujourd’hui avec votre abonnement.

3. NordVPN

Meilleures performances pour le déblocage de Netflix

Compatible avec: Fire TV, Apple TV, Android TV, Roku, Chromecast, Xbox, PlayStation | Services de streaming débloqués : Netflix, BBC iPlayer, Amazon Prime Video, Disney +, Hulu, YouTube, HBO | Les serveurs: 5 400+ | Emplacements des serveurs: 80+ dans 59 pays | Période d’essai: Essai gratuit de 30 jours

Avantages:

Près de 5500 serveurs Accès en streaming rapide Nombreux emplacements Excellentes performances

Les inconvénients:

Violation de sécurité en 2018

NordVPN est un excellent choix pour le streaming Netflix car il offre des vitesses de connexion très rapides, ce qui signifie une qualité UHD. Cela fonctionne dans de nombreux endroits grâce aux nombreux serveurs proposés et se connecte rapidement et facilement à l’aide d’applications décentes. Il existe également un support client 24h / 24 et 7j / 7, donc si vous rencontrez des problèmes, vous serez à nouveau opérationnel en un rien de temps.

Nord fonctionne sur de nombreux serveurs, c’est donc une excellente option si vous prévoyez de beaucoup géo-trotter avec votre compte Netflix. Cela vous permettra de vous connecter aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Europe et au-delà sans aucun problème. Il le fera également tout en vous assurant une sécurité optimale grâce à un double cryptage 2048 bits, deux kill switch, une protection contre les fuites DNS et tous ces serveurs.

Il y a une garantie de remboursement de 30 jours, alors pourquoi ne pas essayer pour voir si c’est pour vous ?

NordVPN

Malgré une récente erreur de sécurité, NordVPN est un fournisseur VPN préféré depuis un certain temps. Il y a de fortes chances que vous ayez entendu le nom, alors pourquoi ne pas tenter le coup aujourd’hui ?

4. Surfshark VPN

VPN Netflix abordable avec une qualité pour le streaming

Compatible avec: Fire TV, Apple TV, Android TV, Roku, Samsung TV, Chromecast, Xbox, PlayStation | Services de streaming débloqués: Netflix, BBC iPlayer, Amazon Prime Video, Disney +, Hulu, YouTube, HBO | Les serveurs: 3 200+ | Emplacements des serveurs : 100+ dans 65 pays | Période d’essai: Garantie de remboursement de 30 jours

Avantages:

Plus de 3000 serveurs disponibles Abordable Très rapide Fiable Déblocage Netflix

Les inconvénients:

Moins de serveurs que certains autres services

Surfshark est le meilleur VPN pour Netflix où dépenser beaucoup pour le service est un problème. Cela prouve que vous n’avez pas à payer plus pour obtenir beaucoup mieux. Bien qu’il ait réduit jusqu’à moitié prix la concurrence, Surfshark offre un déblocage Netflix cohérent à travers le monde avec des pays tels que les États-Unis, le Royaume-Uni, l’Australie, le Japon, etc.

Le service est agréable et facile à utiliser avec des interfaces claires qui fonctionnent. Bien que cela vous fasse parcourir rapidement, les serveurs font de même pour vous offrir des vitesses de connexion ultra-rapides, ce qui devrait signifier que le streaming Netflix de haute qualité n’est pas un problème, peu importe où vous allez. La sécurité est également stricte, ce qui signifie que vous pouvez compter sur le fait que vous resterez anonyme tout au long de votre expérience en ligne.

Prenez un accord à plus long terme et c’est l’une des options VPN les moins chères du moment.

Surfshark VPN

Vous pouvez connecter autant d’appareils que votre cœur le désire en même temps et ne jamais vous soucier qu’aucun d’entre eux ne soit connecté. Surfshark offre également une garantie de 30 jours que vous aimerez le produit ou qu’il vous remboursera.

5. IPVanish VPN

Superbe polyvalent pour le streaming Netflix

Compatible avec: Fire TV, Apple TV, Android TV, Roku, Samsung TV, Chromecast, Xbox, PlayStation | Services de streaming débloqués : Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Hulu, YouTube, HBO | Les serveurs: 1 600 | Emplacements des serveurs: 75+ dans 52 pays | Période d’essai: Garantie de remboursement de 30 jours

Avantages:

Plus de 40 000 adresses IP partagées Prend en charge 10 appareils simultanément Aide au chat en direct rapide Déblocage constant du streaming

Les inconvénients:

Les emplacements des serveurs ne correspondent pas toujours à ce qui est dit Non BBC iPlayer

IPVanish est le meilleur VPN pour Netflix en termes de performances globales. Cela débloquera Netflix dans de nombreux endroits, en particulier aux États-Unis, où de nombreux serveurs ont accès et à des vitesses rapides également, bien qu’il soit intéressant de noter qu’il ne débloque pas BBC iPlayer si vous voulez que ce soit votre VPN de streaming à guichet unique. Si vous rencontrez un problème, vous pouvez compter sur un support de chat en direct rapide qui est vraiment utile.

Cela fonctionne également à un niveau plus complet avec la prise en charge du torrent P2P, la sécurité du kill switch et la possibilité de l’utiliser sur 10 appareils en même temps. Le seul problème était que nous ne pouvions pas débloquer BBC iPlayer, donc si vous le souhaitez aussi, vous voudrez peut-être chercher ailleurs. Le prix est correct et vous bénéficiez d’une garantie de remboursement de 30 jours, ce qui en vaut la peine.

IPVanish VPN

IPVanish n’a peut-être pas les plus gros chiffres pour les statistiques, mais le service proposé par l’entreprise est fiable et rapide. La configuration ne prend que quelques minutes, alors commencez dès aujourd’hui !

Comment un VPN Netflix me donne-t-il accès ?

Un VPN, ou réseau privé virtuel, fonctionne en faisant rebondir votre signal via un autre serveur, en utilisant une adresse IP attribuée. Tout cela signifie que vous semblez être quelqu’un d’autre, ailleurs. Bien que ce soit excellent pour l’anonymat et la sécurité, cela signifie également que vous pouvez sembler être partout où vous en avez besoin.

Ainsi, vous pouvez vous installer sur un serveur basé aux États-Unis, même en Europe, et lorsque vous vous connectez à Netflix, vous rencontrerez votre liste de contenu familière depuis chez vous.

Bien sûr, vous pouvez également accéder à d’autres émissions Netflix du monde entier en utilisant un VPN, mais ce n’est pas quelque chose que nous tolérons car cela peut mettre votre abonnement Netflix en danger.

Qu’en est-il des autres VPN Netflix ?

Il existe de nombreux excellents fournisseurs de VPN. Certains des meilleurs VPN sont gratuits et d’autres ont des plans VPN bon marché. Beaucoup d’entre eux fonctionneront pour débloquer certaines applications de streaming, bien qu’ils puissent ne pas fonctionner à long terme.

Assurez-vous de garder un œil sur les offres VPN pour vous aider à économiser de l’argent supplémentaire sur votre nouvel abonnement. Si vous recherchez spécifiquement le meilleur VPN pour Android, nous avons également ce qu’il vous faut.

Nous testons et examinons les services VPN dans le cadre d’utilisations récréatives légales. Par example:

1.Accéder à un service depuis un autre pays (sous réserve des termes et conditions de ce service).

2.Protéger votre sécurité en ligne et renforcer votre confidentialité en ligne à l’étranger.

Nous ne soutenons ni ne tolérons l’utilisation illégale ou malveillante des services VPN. La consommation de contenu piraté payant n’est ni approuvée ni approuvée par Future Publishing.

