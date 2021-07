Table des matières

01Consignes d’achat02Redmi Buds S03Realme Buds Q204Samsung Galaxy Buds Plus05Oppo Enco X06Jabra Elite 85t07Apple AirPods Pro08Mentions honorables

Les véritables écouteurs sans fil ont pris d’assaut le marché à tous les prix en Inde. De plus, l’entrée des marques chinoises de smartphones et leur concentration sur l’expansion de l’écosystème ont démocratisé les fonctionnalités premium, ajoutant beaucoup de valeur pour les clients. Cependant, tous les écouteurs ne sont pas construits de la même manière, et choisir une paire qui convient parfaitement à votre cas d’utilisation peut être intimidant. Nous avons compilé une liste des meilleurs véritables écouteurs sans fil disponibles en Inde à travers différents prix et ensembles de fonctionnalités.

Voir également: Quels sont les meilleurs écouteurs sans fil que vous puissiez obtenir ?

Acheter les vrais écouteurs sans fil adaptés à vos besoins

Les vrais écouteurs sans fil sont disponibles en plusieurs saveurs. Certains se concentrent sur la valeur, tandis que d’autres privilégient la durée de vie de la batterie ou l’intégration de l’écosystème. Indépendamment de l’ensemble de fonctionnalités, une qualité audio décente est un enjeu de table. Cependant, une bonne approche lors de la recherche d’une nouvelle paire de véritables écouteurs sans fil consiste à identifier les cas d’utilisation tels que les entraînements ou peut-être la suppression active du bruit (ANC) et à choisir le meilleur ajustement.

Les meilleurs vrais écouteurs sans fil en Inde

Redmi Buds S : ces véritables écouteurs sans fil axés sur la valeur offrent les bases sans se ruiner, ce qui les rend parfaits pour quelqu’un qui veut sa première paire de vrais écouteurs sans fil. Realme Buds Q2 : Realme rend la suppression active du bruit abordable avec ces écouteurs qui combinent un son convivial avec une autonomie de batterie supérieure à la moyenne. Samsung Galaxy Buds Plus : le roi de la longévité, les Samsung Galaxy Buds Plus sont ceux qu’il vous faut si vous avez besoin d’une batterie longue durée. Oppo Enco X : L’Oppo Enco X offre l’une des meilleures offres dans le véritable espace des écouteurs sans fil avec leur combinaison d’une qualité sonore stellaire et d’une suppression efficace du bruit. Jabra 85t Elite : Si vous jonglez avec une paire de smartphones et que vous voulez une paire d’écouteurs sans fil pratiques à utiliser avec les deux, le Jabra 85t devrait être en haut de votre liste. Apple AirPods Pro : La meilleure option pour les utilisateurs Apple, les AirPods Pro apportent des fonctionnalités innovantes telles que l’audio spatial, une intégration profonde avec l’écosystème Apple et des éléments essentiels comme la suppression active du bruit.

Redmi Buds S : Les meilleurs vrais écouteurs sans fil pas chers

Les Redmi Buds S sont de loin la meilleure option pour quiconque explore le monde des vrais écouteurs sans fil ou recherche une paire supplémentaire à jeter dans un sac. L’ajustement et la finition assurent le prix, tandis que la qualité sonore est adéquate.

Le Redmi Buds S est un exemple classique des prouesses de Xiaomi pour en avoir pour votre argent.

Les écouteurs ont une bosse importante dans les basses, mais la qualité audio est plus que suffisante pour le bas prix. Les écouteurs gèrent même quatre heures d’autonomie, ce qui est bien pour la catégorie.

Écouteurs Redmi S

Les Redmi Earbuds S sont la paire de véritables écouteurs sans fil la plus abordable de Xiaomi. Les écouteurs tiennent la promesse d’une connectivité fiable, d’une bonne autonomie de la batterie et d’un son convivial et orienté vers les basses.

Avantages

Conception et construction décentes Connectivité fiable et abordable

Les inconvénients

Chargement micro-USB Prise en charge du codec Lackluster Forte sur les basses

Consultez notre revue complète pour en savoir plus sur les écouteurs Redmi S.

Realme Buds Q2 : suppression active du bruit abordable

Dhruv Bhutani / Autorité Android

Les escarmouches constantes de Xiaomi et Realme sont une excellente nouvelle pour les acheteurs. Après tout, qui n’aime pas le matériel riche en fonctionnalités et abordable ? Les Realme Buds Q2 sont un exemple de paire de véritables écouteurs sans fil à bon prix qui ajoute des fonctionnalités haut de gamme telles que la suppression active du bruit.

Les Realme Buds Q2 apportent une suppression active du bruit efficace à un tout nouveau prix.

Ces véritables écouteurs sans fil incluent une charge USB-C, cinq heures d’autonomie réelle et une qualité sonore supérieure à la moyenne. Malheureusement, la qualité de construction passe au second plan pour atteindre le bas prix.

Realme Buds Q2

Les Realme Buds Q2 sont une paire abordable de véritables écouteurs sans fil qui ajoutent une suppression active du bruit au mix. Les écouteurs améliorent les options existantes de Realme en ajoutant des ajouts comme le chargement USB-C.

Avantages

Bonne suppression active du bruit Agréable, qualité sonore riche en basses Chargement USB-C

Les inconvénients

Empreinte digitale et aimant à poussière

Consultez notre revue complète pour en savoir plus sur les Realme Buds Q2.

Samsung Galaxy Buds Plus : les meilleurs écouteurs pour la durée de vie de la batterie

Les Samsung Galaxy Buds Plus font partie des meilleurs véritables écouteurs sans fil de Samsung et constituent un choix facile pour tous ceux qui utilisent un téléphone Samsung. Ces véritables écouteurs sans fil clouent des éléments essentiels comme une autonomie exemplaire de 11 heures, ainsi qu’une charge rapide et même une charge sans fil. Ils complètent également l’ensemble avec une qualité sonore de premier plan avec une légère accentuation des basses.

Le Samsung Galaxy Buds Plus règne en maître avec 11 heures d’autonomie.

Pour les utilisateurs de téléphones Samsung, il existe des ajouts intéressants comme le codec évolutif Samsung qui peut ajuster dynamiquement la connexion pour la force ou la qualité audio. Malgré son lancement à un prix assez élevé, les Samsung Galaxy Buds Plus peuvent souvent être achetés avec une remise importante, ce qui en fait une excellente affaire.

Samsung Galaxy Buds Plus

Les Samsung Galaxy Buds Plus sont conçus pour une utilisation toute la journée. La durée de vie de la batterie de 11 heures se démarque et vous bénéficiez même d’une charge sans fil. Bien sûr, les vrais écouteurs sans fil sonnent bien pour démarrer bien qu’il y ait un accent notable sur les basses.

Avantages

Longue durée de vie de la batterie autonome Charge sans fil Conception compacte

Les inconvénients

Pas de reprise automatique Le codec évolutif est limité au matériel Samsung

Consultez notre revue complète pour en savoir plus sur les Samsung Galaxy Buds Plus.

Oppo Enco X : une excellente qualité sonore à petit prix

Dhruv Bhutani / Autorité Android

Les Oppo Enco X se distinguent par leur qualité sonore exemplaire et leurs ajouts comme la suppression active du bruit à un prix nettement inférieur à celui de la concurrence. Avec les bons conseils et la suppression du bruit réglée à un niveau élevé, il est possible de réduire considérablement le bruit ambiant.

L’Oppo Enco X frappe au-dessus de son poids avec une qualité audio exceptionnelle.

Les écouteurs utilisent une conception à double pilote combinant un pilote de 11 mm avec un pilote d’armature équilibré secondaire de 6 mm pour offrir une qualité sonore. Tout cela peut être obtenu pour un prix abordable. Les Enco X sont également l’un des rares véritables écouteurs sans fil à ce prix à offrir la prise en charge LHDC et Bluetooth 5.2, ce qui garantit une connectivité solide.

Oppo Enco X

Les derniers vrais écouteurs sans fil d’Oppo offrent un son de premier ordre et une excellente suppression du bruit pour pas trop d’argent. Vous bénéficiez même d’une prise en charge des codecs de haute qualité et à faible latence ainsi que d’une charge sans fil pour compléter l’ensemble.

Avantages

Qualité sonore agréable Connectivité fiable Charge sans fil

Les inconvénients

La durée de vie de la batterie de quatre heures est sur le côté le plus court Conception de type Airpods

Consultez notre revue complète pour en savoir plus sur l’Oppo Enco X.

Jabra Elite 85t : les meilleurs écouteurs pour plusieurs appareils

Lily Katz / Autorité Android

Les vrais écouteurs sans fil haut de gamme de Jabra offrent tous les éléments essentiels, et plus encore. Bien sûr, ils ont une bonne qualité sonore, une charge sans fil et même une suppression active du bruit, mais il y a une caractéristique qui distingue cette paire – la connectivité multipoint.

La prise en charge multipoint Bluetooth fait du Jabra Elite 85t un gagnant pour tous ceux qui jonglent avec plusieurs appareils.

Le Jabra Elite 85t peut être couplé avec deux appareils différents simultanément et peut basculer entre les sources sans se soucier des bascules Bluetooth. Dans notre revue Jabra Elite 85t, nous avons remarqué quelques incohérences avec la connectivité, mais celles-ci ont été facilement résolues lorsqu’elles sont utilisées avec un seul appareil.

Écouteurs Jabra Elite 85t True Wireless

Les Jabra Elite 85T sont les derniers vrais écouteurs sans fil de la société danoise. Ils offrent des éléments essentiels comme une bonne autonomie de la batterie et une bonne qualité sonore, mais ajoutent également des fonctionnalités de qualité de vie comme la possibilité de se connecter à plusieurs appareils simultanément.

Avantages

Prise en charge multipoint Bluetooth Ajustement confortable Suppression active du bruit

Les inconvénients

Connectivité incohérente SBC/AAC uniquement

Consultez notre test complet pour en savoir plus sur le Jabra 85T Elite.

Apple AirPods Pro : les meilleurs écouteurs pour les utilisateurs Apple

Chase Bernath / Autorité Android

Si vous êtes un utilisateur Apple, les AirPods Pro sont probablement votre premier choix lorsque vous cherchez à acheter une paire de véritables écouteurs sans fil. Les écouteurs haut de gamme combinent une qualité audio suffisamment bonne avec une suppression active du bruit. Plus important encore, ils prennent en charge une excellente intégration avec le portefeuille d’appareils d’Apple, leur permettant de basculer en toute transparence entre les iPhones, iPads et Mac.

Les Apple AirPods Pro sont le choix évident si vous êtes ancré dans l’écosystème Apple.

Lors de nos tests, les AirPods Pro ont livré plus que la durée de vie de la batterie promise. Des fonctionnalités innovantes telles que Spatial Audio en font un plaisir à utiliser avec le service Apple Music mis à niveau. Les AirPods Pro sont votre meilleure option si vous possédez un iPhone.

Apple AirPods Pro

Les premiers vrais écouteurs sans fil à réduction de bruit d’Apple.

Les écouteurs sans fil haut de gamme d’Apple incluent des fonctionnalités telles que la suppression active du bruit et le mode transparence afin que vous puissiez toujours entendre le monde qui vous entoure.

Avantages

Intégration étroite avec l’écosystème Apple Suppression active du bruit Autonomie de la batterie

Les inconvénients

Câble Lightning coûteux ou tapis de chargement sans fil nécessaire pour le chargement

Consultez notre revue complète pour en savoir plus sur les AirPods Pro.

Mentions honorables

C’est tout pour notre liste des meilleurs vrais écouteurs sans fil que vous pouvez acheter en Inde, mais ce n’est qu’une fraction de ce qui existe. Nous souhaitons également donner une mention honorable aux produits suivants :

Amazon Echo Buds (2e génération) : ces écouteurs offrent un excellent ANC à un prix raisonnable. Vous bénéficiez également de fonctionnalités logicielles avancées telles qu’un test d’ajustement des embouts auriculaires si vous téléchargez l’application Alexa. Sony WF-1000XM3 : Malgré le nom compliqué, la première paire d’écouteurs à suppression active du bruit de Sony est un pari solide avec une excellente qualité audio. Avec le WF-1000XM4 récemment annoncé sur les étagères, le modèle de génération précédente de Sony peut être acheté pour une bonne affaire. Sennheiser Momentum True Wireless : Comme les écouteurs Sony, le successeur du Sennheiser Momentum True Wireless est déjà sorti, ce qui signifie que vous pouvez obtenir beaucoup pour ces excellents écouteurs sans fil. Apple AirPods : Si vous voulez une option plus abordable dans l’écosystème d’accessoires d’Apple, les AirPods sont votre seul pari. Cependant, vous paierez toujours une prime.