Les meilleurs XI de Serie A dans les années 90 et de Premier League aujourd’hui comparés après que Fabio Cannvaro ait revendiqué le meilleur

La légende italienne Fabio Cannavaro estime que la Serie A dans les années 1990 était meilleure que la Premier League aujourd’hui – et il est difficile de ne pas être d’accord.

Zut, nous avons juste essayé de rassembler un meilleur XI et n’avons pas pu trouver de place pour Alessandro Del Piero, Francesco Totti ou même Cannavaro lui-même.

Désolé Fabio, il n’y avait tout simplement pas de place

À l’époque, l’Italie était la patrie incontestée du football. On y trouvait tous les meilleurs du monde, de Zinedine Zidane à Ronaldo.

Les équipes de Serie A ont remporté 13 trophées européens au cours de cette décennie, battu le record du monde de transfert à six reprises et vu le même nombre de vainqueurs du Ballon d’Or.

Il n’est pas étonnant que Cannavaro, qui a également remporté le prix individuel le plus célèbre du football après avoir été capitaine de l’Italie à la gloire de la Coupe du monde en 2006, pense que la Serie A dans les années 1990 ne sera jamais dépassée.

Il a déclaré au Sun: « Cette Serie A [was better]. Il y avait beaucoup de grands joueurs et d’un niveau international.

« Chaque équipe avait la chance d’avoir les meilleurs joueurs et il y avait sept ou huit équipes qui comptaient les meilleurs footballeurs du monde.

C’était l’âge d’or du football italien

«Même lorsque vous affrontiez de petites équipes, vous affrontiez des joueurs qui représentaient leurs équipes nationales.

« J’ai vu des jeux intéressants [in England], d’autres moins mais c’est un type de football qui a le potentiel de se développer encore plus.

« Cette Premier League a une organisation importante, certaines équipes ont des joueurs d’élite et de grands managers mais en termes de joueurs de qualité, la Serie A était supérieure. »

Jetons un coup d’œil à quel point l’élite italienne était STACKED dans les années 90…

Certains des plus grands joueurs de tous les temps ont brillé en Serie A dans les années 90

Des mentions honorables vont à Ruud Gullit, Marco van Basten, Roberto Mancini, Pavel Nedved… disons simplement qu’ils auraient un banc assez solide.

Interrogé sur les attaquants superstars d’aujourd’hui, comme Pierre-Emerick Aubameyang d’Arsenal et Cristiano Ronaldo de Manchester United, Cannavaro a répondu avec peu de peur.

Il a ajouté : « Aubameyang est aussi un joueur formidable, comme Ronaldo. Mais je ne les aurais pas craints.

« Contre le premier Cannavaro, cela aurait été difficile pour n’importe qui. »

C’est vrai, mais si le mercato estival a montré quoi que ce soit, l’Angleterre est désormais l’endroit où les plus grandes stars veulent jouer.

La Premier League a compilé certains des plus grands joueurs actuels du monde au cours des dernières années, ce qui rend ce XI assez savoureux aussi…

Désolé si votre joueur préféré n’est pas là…

Cristiano Ronaldo affronte le premier Ronaldo, Mohamed Salah teste son intelligence contre Paolo Maldini, Roberto Baggio essaie d’échapper à l’attention de N’Golo Kante et Kieran Tierney tente de surpasser Diego Maradona.

Le match de football imaginaire qui vient de se dérouler dans nos têtes est le plus grand qui soit jamais arrivé.

Mais qui gagnerait ? Serie A dans les années 90, évidemment. C’est juste ridicule.