Les membres Amazon Prime ne recevront plus cet avantage gratuitement

Amazon supprime l’un de ses avantages des abonnements Amazon Prime, et cela sera une grande déception pour les abonnés qui apprécient la livraison de Whole Foods. Cette semaine, Amazon a commencé à facturer des frais de livraison de 9,95 $ pour les commandes Whole Foods à livrer dans les deux heures. Ce service était auparavant gratuit avec tout abonnement Amazon Prime, qui coûte 119 $ par an ou 12,99 $ par mois.

Bien que les nouveaux frais soient entrés en vigueur cette semaine, Amazon a averti les abonnés qu’il arriverait le mois dernier dans un e-mail. Les frais supplémentaires sont destinés à couvrir les coûts d’exploitation tels que l’équipement et la technologie sans augmenter les prix des produits d’épicerie eux-mêmes, a déclaré un porte-parole de Whole Foods à CNN Business. Les nouveaux frais ont été mis en place dans six marchés au cours de l’été – Boston; Détroit ; Chicago; Portland, Maine ; Providence, Rhode Island; et Manchester, New Hampshire – avant de devenir national. La livraison en une heure coûtera des frais supplémentaires.

L’avantage fait partie des abonnements Amazon Prime depuis 2018, l’année après qu’Amazon a acquis Whole Foods. D’autres avantages de Whole Foods, comme le ramassage gratuit d’une heure dans les magasins, seront toujours en place pour les membres Prime. Les frais n’affecteront pas non plus les commandes via Amazon Fresh.

Avant l’entrée en vigueur des frais Whole Foods, Walmart a sauté sur l’occasion de fournir quelque chose qu’Amazon ne pouvait pas. La semaine dernière, Walmart a déclaré aux abonnés de Walmart + qu’ils récupéreraient 9,95 $, rapporte CNN Business. « Parce que les clients méritent un service de livraison d’épicerie qui ne laissera pas un tout dans leur portefeuille pour les frais de livraison – oups, faute de frappe », lit-on dans l’e-mail de Walmart. Walmart+ offre des avantages similaires à ceux d’Amazon Prime, notamment la livraison gratuite sans minimum de commande. Il en coûte 98 $ par an et 12,95 $ par mois.

Les nouveaux frais de Whole Foods surviennent alors que les Américains commencent à ressentir la pincée des coûts d’épicerie élevés sur un an après la pandémie de coronavirus. Les prix des produits alimentaires ont bondi de 3% par rapport à 2020, selon l’indice des prix à la consommation. Les prix des restaurants ont également grimpé de 4,7 % au cours de la dernière année. Les coûts d’achat d’épicerie en ligne ont également augmenté de 1,64% en août par rapport à août 2020, selon l’analyse de l’Adobe Digital Economy Index. Les coûts globaux en ligne ont augmenté de 3,1 % au cours de cette période.

Les clients d’Amazon Prime peuvent trouver d’autres moyens d’économiser de l’argent chez Whole Foods. En plus des fenêtres de ramassage gratuites d’une heure, les étiquettes bleues dans les magasins signifient qu’il y a des ventes exclusives pour les membres Prime sur des articles particuliers, note CNet. Les étiquettes jaunes signifient qu’un client Prime bénéficie d’une remise supplémentaire de 10 % sur un article déjà en vente. L’application Whole Foods Market peut également être utilisée à la caisse pour obtenir des offres Prime exclusives supplémentaires.