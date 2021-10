Les membres Amazon Prime peuvent désormais envoyer des cadeaux avec juste un numéro de téléphone ou une adresse e-mail

Amazon lance aujourd’hui une nouvelle fonctionnalité de cadeaux qui permettra aux abonnés de son service Prime d’envoyer des cadeaux à d’autres en utilisant uniquement une adresse e-mail ou un numéro de téléphone – aucune adresse requise.

Les donneurs de cadeaux doivent être membres d’Amazon Prime, le programme est limité à la zone continentale des États-Unis et il ne peut être utilisé que sur des appareils mobiles pour le moment. Et même si Amazon a intégré certaines garanties – le donateur n’a jamais accès à l’adresse postale du destinataire – cela ressemble à une mauvaise idée qui est mûre pour les abus des escrocs, des harceleurs et de ceux qui prennent plaisir au harcèlement en ligne des autres. .

Voici comment fonctionne la nouvelle fonctionnalité : le donateur veut surprendre le destinataire avec un cadeau mais ne connaît pas l’adresse postale du destinataire. Cependant, le donateur du cadeau a l’adresse e-mail ou le numéro de téléphone du destinataire. Le donneur de cadeau choisit le cadeau sur son application mobile Amazon, sélectionne les options “Ajouter un reçu-cadeau pour des retours faciles” lors du paiement et verra une option “Laisser le destinataire fournir son adresse”. Le donneur ajoute ensuite l’adresse e-mail ou le numéro de téléphone portable du destinataire.

À ce stade, la carte du donneur n’est pas débitée, mais une retenue est effectuée sur sa carte de paiement pour le montant de l’achat.

Le destinataire reçoit alors un avis – par SMS ou par e-mail – qu’il y a un cadeau de la part du donneur qui l’attend. Notez que si le destinataire n’a pas de compte Amazon, il peut en créer un à ce stade. Le destinataire doit avoir un compte Amazon pour accepter le cadeau, mais seul le donateur doit être un membre Prime.

Le destinataire peut cliquer sur l’avis d’Amazon pour révéler ce que le donateur a envoyé, puis décider de refuser le cadeau, d’accepter le cadeau mais de le convertir en carte-cadeau Amazon (le donateur ne sera pas averti) ou , elle peut simplement accepter le cadeau. Si le destinataire accepte le cadeau, la carte de paiement du donneur est débitée.

Si le destinataire ignore complètement la notification de cadeau, celle-ci expire dans quelques jours et le donateur récupère son argent.

J’ai demandé à Amazon s’il existait un mécanisme permettant à ses membres de se retirer de ce nouveau service ; il n’y a pas. La position d’Amazon est que si le destinataire ne veut pas du cadeau, il peut simplement le refuser ou ignorer la notification. Qu’est-ce qui empêche un troll/harceleur/harceleur d’envoyer plusieurs cadeaux à un destinataire juste pour le spammer avec des notifications, lorsque le donneur sait que le destinataire n’acceptera pas ? Techniquement rien, bien que le destinataire puisse avertir le service client d’Amazon, qui décidera de la suite à donner. Un tel comportement semblerait enfreindre les directives de la communauté d’Amazon.

Tout ce qu’Amazon vend n’est pas éligible à la nouvelle fonctionnalité de cadeau, mais “des millions” d’articles le sont, a déclaré la société. Les articles éligibles incluent les produits vendus par Amazon et des vendeurs tiers sur sa plateforme.

Il s’agit d’une fonctionnalité intelligente d’Amazon qui attirera théoriquement plus de membres ; rappelez-vous, vous ne pouvez pas accepter un cadeau via ce processus sans compte Amazon. C’est aussi le bon moment ; la saison des achats des Fêtes approche et nous entendons déjà des avertissements concernant les retards d’expédition et les pénuries d’approvisionnement.

Mais l’idée de recevoir un cadeau de quelqu’un qui n’a pas votre adresse est problématique ; il peut y avoir une très bonne raison pour laquelle l’adresse du destinataire n’est pas connue du donateur. Si quelqu’un spamme votre téléphone ou votre boîte de réception avec plusieurs alertes cadeaux, même si vous ne les acceptez pas ou les refusez, il appartiendra au destinataire d’informer Amazon du problème. Théoriquement, puisque les membres Prime enregistrent leurs noms, adresses et mode de paiement auprès d’Amazon, ils ne risqueraient pas de voir leur compte révoqué en envoyant de faux cadeaux. Cependant, ce n’est pas une méthode infaillible pour prévenir le harcèlement.

Amazon annonce qu’il déploiera cette fonctionnalité au cours des prochaines semaines.