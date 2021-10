Les membres d’Avenged Sevenfold couvrent les «moments hybrides» de Misfits (vidéo)

Trois membres de AVENGED SEVENFOLD ont enregistré une reprise du INSUFFISANTS‘ « Moments hybrides » et ont téléchargé une vidéo d’accompagnement sur leur Youtube canaliser. Zacky Vengeance, Johnny Christ et Brooks Wackerman peint leurs visages dans INSUFFISANTS-style maquillage et filmé la vidéo à distance pendant la pandémie de coronavirus.

Zacky a expliqué: “Nous voulions nous amuser un peu avec vous pour lancer la saison d’Halloween. ruisseaux voulait faire un INSUFFISANTS chanson. Je voulais peindre mon visage comme EMBRASSER et nous appelons le KISSFits et Johnny voulait boire et se promener en ville habillé comme un squelette. J’ai oublié de peindre mon visage comme EMBRASSER. Nous avons toujours gardé le punk rock et effrayant pour vous ! Prendre plaisir!!”

Il ya trois mois, AVENGED SEVENFOLD‘s M. Ombres a confirmé que le prochain album du groupe sortira avant l’été 2022. Cinq mois plus tôt, il avait déclaré à la station de radio de Minneapolis, Minnesota 93X que « 70 % » du suivi de 2016 “La scène” l’album était “terminé”. Il a déclaré: “Nous travaillons sur des choses. Nous avons des choses que nous ne pouvons pas terminer pour le moment à cause de COVID – joueurs de cordes, et cetera. Nous savons Andy [Wallace, AVENGED SEVENFOLD‘s longtime mixer] ne veut pas voyager, ou sa direction ne veut pas qu’il voyage à cause de COVID. Il se passe donc beaucoup de choses.”

Quant à savoir quand les fans peuvent s’attendre à voir le nouveau AVENGED SEVENFOLD LP sorti, M. Ombres a déclaré: “Cela n’a pas de sens pour nous en ce moment de sortir un disque et de ne pas pouvoir le tourner. Le monde a changé. Sortir un disque sur Spotify sans tourner pour un groupe de rock, ça n’a tout simplement pas de sens pour nous. Nous allons donc attendre que tout soit de retour, puis nous sortirons le disque, le finirons et tout ira bien.”

En décembre dernier, M. Ombres Raconté Kerrang ! magazine sur la direction musicale du nouveau VENGÉ matériel : « Le [new] l’enregistrement ne ressemble à rien ‘La scène’ – c’est une direction complètement nouvelle, et cela ne ressemble en rien à tout ce que nous avons fait. C’est tout ce que je vais en dire : c’est exagéré, et c’est très éclectique et sauvage.”

AVENGED SEVENFOLD a fait profil bas en 2019 et ne reprendra probablement pas la route avant le début de 2022. Une ampoule de sang sur M. Ombresles cordes vocales de ‘ ont forcé le groupe à annuler une tournée d’été 2018 avec PROPHÈTES DE RAGE et PROLONGATION DE TROIS JOURS.

“La scène” a été sorti par surprise en octobre 2016. La sortie du disque, qui a été annoncée le soir de sa mise en vente, a obtenu les ventes les plus basses d’un AVENGED SEVENFOLD album en 11 ans.



