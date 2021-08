Les membres de Black Sabbath rendent hommage à Charlie Watts des Rolling Stones

SABBAT NOIR‘s Tony Iommi, Maître d’hôtel Geezer et Bill Ward ont profité des médias sociaux mardi pour honorer LES PIERRES QUI ROULENT‘ Charlie Watts, décédé plus tôt aujourd’hui à l’âge de 80 ans.

Iommi a écrit : « Je suis désolé d’apprendre la très triste nouvelle de Charlie Watts qui passe. C’était un gars tellement gentil et une influence majeure dans le monde de la musique – il nous manquera beaucoup. Mes plus sincères condoléances à sa famille et à Mick, Ronnie, Keith et tous ses amis et fans. DÉCHIRURE”

salle a déclaré : « Nos condoléances à Charliesa famille, ses amis, ses collègues musiciens et ses fans. Le rempart même du meilleur groupe de rock and roll du monde est décédé, nous laissant tellement de choses à écouter et à réécouter. Ses chapeaux et sa caisse claire ont épinglé une grande partie du son et l’ont laissé sonner lâche mais toujours si serré en même temps.

“Charlie était brillant, soutenu et toujours actif, un élément solide dans un groupe qui semblait souvent tomber du bord du monde. Nous sommes tous avec lui depuis longtemps maintenant, il a toujours été solide, nous pouvons apprendre beaucoup. Un grand batteur de rock and roll et un batteur de jazz bien-aimé faisant des enregistrements de jazz exceptionnels. Il sera toujours vital pour les autres musiciens, en particulier pour les autres batteurs.

“Ma famille et moi sommes très tristes aujourd’hui, à l’annonce de son décès. Nos cœurs seront à jamais reconnaissants pour toutes les grandes choses qu’il nous a données, et maintenant, nous a quitté, merci Charlie, DÉCHIRURE. Les Bill Ward Famille”.

majordome a déclaré: “Cette nouvelle m’a choqué aujourd’hui. Je suis fan depuis que j’ai vu LES PIERRES à l’hôtel de ville de Birmingham en 1964. RIP Charlie, merci pour la bonne musique et les souvenirs.”

Bernard Doherty, Watts, a déclaré qu’il “est décédé paisiblement dans un hôpital de Londres plus tôt dans la journée entouré de sa famille”.

Charliela mort est survenue quelques semaines seulement après LES PIERRES QUI ROULENT a annoncé que Watts manquerait plusieurs dates de tournée aux États-Unis alors qu’il se remettait d’une procédure médicale non spécifiée.

Même si Watts n’était pas membre fondateur de LES PIERRES, il faisait partie du groupe depuis janvier 1963.

Il a lutté contre le cancer de la gorge en 2004, mais a obtenu le feu vert après avoir subi deux opérations.

Antérieur à Charliela mort, le “Pas de filtre” La tournée, qui devait initialement avoir lieu l’année dernière, devait frapper 15 villes de septembre à novembre.



