Les membres de BTS vendent plus de 8 millions de dollars d’actions Hybe à l’approche de la date limite militaire

J-Hope, qui, avec ses collègues membres du BTS Jin et RM, a vendu des millions d’actions Hybe. Crédit photo : HopeSmiling

En septembre 2020, avant les débuts tant attendus de leur agence en bourse, les sept membres de BTS ont reçu un nombre substantiel d’actions pré-IPO. Maintenant, avec le cours de l’action ayant augmenté d’environ 66% dans l’intervalle, plusieurs membres du groupe populaire K-pop ont vendu un total cumulé de plus de 8 millions de dollars d’actions.

La vente de l’action Hybe de haut niveau de BTS (KRX: 352820) a été révélée dans des dossiers réglementaires (en coréen) ainsi que dans des rapports de points de vente, dont AllKPop. Il convient de noter ici que lesdits dépôts réglementaires révèlent une période approximative au cours de laquelle les transactions boursières ont eu lieu – un point important en termes de valeur précise des ventes.

AllKPop a estimé que les transactions se sont élevées à 8,9 millions de dollars, encore une fois, tandis que d’autres points de vente ont estimé le chiffre à plus de 8,4 millions de dollars. Quoi qu’il en soit, le fondateur de Hybe, Bang Si-hyuk, a offert l’année dernière aux membres du boys band 68 385 parts chacun. En tenant compte du cours des actions haut de gamme que Hybe devait atteindre à l’époque, 114,70 $ (₩ 135 000), ces intérêts auraient valu 7,84 millions de dollars chacun.

Cependant, les actions Hybe ont bondi en valeur hors de la porte en route pour atteindre 358,16 $ (421 500 ) chacune le mois dernier. Mais c’est à la mi-octobre que Jin, RM et J-Hope ont décidé de retirer une partie de leurs portefeuilles, et la valeur par action de l’action oscillait autour de 280,40 $ (330 000 ), alors un record historique.

Compte tenu du prix et du nombre d’actions vendues, Jin aurait bénéficié d’une aubaine de 4,45 millions de dollars (pour 16 000 actions), contre environ 2,89 millions de dollars pour RM (10 385 actions) et 1,56 million de dollars pour J-Hope (5 601 actions).

Les raisons précises de la vente d’actions coordonnée restent floues, mais il convient de souligner que BTS, malgré un sursis du service militaire obligatoire de la Corée du Sud, est maintenant à un peu plus d’un an du 30e anniversaire de Jin – et d’environ deux ans d’enrôlement. Apparemment en réponse à la vente (ainsi qu’à la réalité plus pressante de voir l’acte le plus rentable de Hybe se séparer), plusieurs investisseurs ont vendu aujourd’hui leurs actions Hybe, qui ont subi une baisse de 6,38 % (19,12 $) par rapport à la clôture d’hier.

Les preuves suggèrent que les purs et durs ARMY ultra-dévoués de BTS continueront de suivre l’acte pendant que certains de ses membres sont dans l’armée; Suga devrait fêter son 29e anniversaire en mars, tandis que J-Hope et RM auront 28 ans l’année prochaine. Bien entendu, le groupe et son équipe doivent également se mettre d’accord sur les processus d’enregistrement et de performance lors de l’absence de certains professionnels.

Cependant, l’agence de BTS – qui a récemment vendu le SoFi Stadium et signé avec Universal Music Group – planifie déjà l’avenir, notamment en formant de nouveaux groupes K-pop pour diversifier son roster.

En février, Hybe et UMG ont annoncé qu’ils créeraient un « nouveau groupe mondial de garçons K-pop », par exemple, et les mêmes entités en novembre 2021 ont avancé avec des auditions ouvertes pour un groupe de filles K-pop. La fenêtre de candidature est fermée depuis, mais les femmes intéressées devaient avoir entre 15 et 19 ans (16 et 19 pour les résidents de l’UE), ont clairement indiqué Hybe et UMG, apparemment dans le signe que les entreprises envisagent d’investir à long terme dans les individus sélectionnés.