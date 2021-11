Vétérans du thrash metal de la région de la baie de San Francisco ANGE DE LA MORT sortira un nouvel album live intitulé « Les Pistes Bâtardes » le Black Friday, le 26 novembre via Explosion nucléaire. Enregistré en direct au Great American Music Hall dans leur ville natale de San Francisco le 22 mai 2021, et diffusé en direct peu de temps après, « Les Pistes Bâtardes » est une collection d’extraits de chansons rarement et jamais jouées du célèbre catalogue du groupe qui sera publié numériquement et sur CD, vinyle et Blu-ray.

Une nouvelle bande-annonce pour « Les Pistes Bâtardes » dans laquelle les membres de ANGE DE LA MORT parler de la façon dont l’album est né peut être vu ci-dessous.

Chanteur Marc Osegueda a déclaré : « Lorsque nous avons joué et filmé les chansons pour « Les pistes bâtardes », c’était une période tellement folle, et avoir manqué de pouvoir jouer en direct pendant si longtemps me faisait des ravages dans une certaine mesure, car j’ai été un artiste en direct pendant la majeure partie de ma vie. Je dois dire que c’était une période assez sombre. Je sais que c’était pour beaucoup d’entre nous. Mais la musique a encore une fois aidé à nous en sortir.

« C’était un peu étrange de jouer sans foule, mais c’était génial de réapprendre des morceaux profonds et de monter sur scène avec les gars et de libérer cette agression refoulée. Et la réponse de tous ceux qui l’ont écouté nous ont suggéré de le sortir comme un album était bouleversant. Eh bien… grâce à eux, le voici. J’espère qu’il vous plaira.

Guitariste Rob Cavestany a ajouté : « Choisir et séquencer les chansons pour « Les pistes bâtardes » setlist était un voyage assez différent. Tous avaient rarement (et dans certains cas jamais) été joués en direct. Nous n’avions pas joué devant un public depuis plus d’un an, le plus long jamais enregistré pour ce groupe. Il devait être filmé en direct au Great American Music Hall de San Francisco puis diffusé dans le monde entier sur le bon vieux interweb ! Je pourrais entrer là-dedans…

« De la réapprentissage de la plupart de ces chansons pour les rendre aussi serrées qu’elles devraient l’être, nous avons mis notre énergie ensemble et y sommes parvenus. Je suis reconnaissant d’avoir eu cet objectif sur lequel me concentrer pendant cette crise (encore) folle de la terre jours. Cela nous a donné une raison importante de nous réunir à AD studio et JAM! Littéralement, la seule fois où je me suis senti «normal» depuis 2020, c’était pendant que nous jouions. Heureusement, nous avons pu le faire beaucoup. Maintenant, nous présentons fièrement les enregistrements audio et visuels de ces sessions. Montez-le ! PS – Nous avons hâte d’échanger de l’énergie en direct avec vous dès que possible !! »

Le mois dernier, ANGE DE LA MORT a révélé le premier single du disque et un clip en direct pour « Où ils reposent ».

Osegueda dit de la piste : « « Où ils reposent » est un excellent exemple d’un ANGE DE LA MORT piste bâtarde. Nous avons rarement joué cette chanson en live et je suppose que la dernière fois que nous l’avons fait, c’était en 2010. J’adore la sortie que je reçois en chantant cette chanson. Notamment parce que les cris que je fais sont tellement cathartiques. Et j’ai besoin d’une libération pendant ces temps fous. Et crier est l’un de mes moyens préférés pour éliminer la frustration de mon système. J’ai hâte de crier à nouveau devant un public en direct bientôt. »

Cavestany a ajouté : « Lève-toi ! Ce message stimulant résonne dans toute la chanson, de la première note à la dernière. « Où ils reposent » est l’un de nos morceaux de pur thrash avec ces riffs étouffants, ces grooves percutants et ces paroles vicieuses qui incitent au headbanging et au thrash. C’est tellement amusant de jouer à la guitare, j’adore les attaques percussives et rythmiques et les solos sont tellement nasillards. Je suis ravi de l’inclure dans le set et de le lancer comme premier single de notre prochaine sortie « Les pistes bâtardes ». »

En décembre dernier, ANGE DE LA MORT a diffusé sa septième édition annuelle « Un autre spectacle de Noël Death Angel » du Great Northern à San Francisco.

En janvier dernier, ANGE DE LA MORT le batteur Will Carroll confirmé à EXODE leader Steve « Zetro » Souza‘s Youtube canaliser, Coffre toxique de Zetro, que lui et ses compagnons de groupe ont passé une partie de leur temps d’arrêt du coronavirus à rassembler du matériel pour le suivi de la Grammy-nommé « Humanicide » album.

En octobre 2020, ANGE DE LA MORT a sorti un EP de quatre chansons, « Sous pression ». L’effort comprenait une couverture de REINE + David Bowie‘s « Sous pression », suivi d’un nouveau morceau intitulé « Des restes fanés », ainsi que des versions acoustiques de « Acte III »est classique « Une chambre avec vue » et « Humanicide »‘s « Chant de l’Apocalypse ». L’EP a été mixé par Max Normand (OZZY OSBOURNE, MEGADETH, MAUVAISE COMPAGNIE) et maîtrisé par Ted Jensen (AGNEAU DE DIEU, TÊTE DE LA MACHINE, TEMPÊTE D’HALALE).

Sorti en mai 2019 via Explosion nucléaire, « Humanicide » vu ANGE DE LA MORT retour au producteur et ami Jason Suecof (DÉICIDE, TRIVIUM) de Marteau audio studios pour l’enregistrement et le mixage, ainsi que le mastering du légendaire Ted Jensen (NŒUD COULANT, PANTERA) de Son Sterling, qui a apporté la touche finale et a donné vie à tout cela, avec l’artiste Brent Elliott Blanc (AGNEAU DE DIEU, MEGADETH) fournissant l’illustration de couverture inquiétante.

En mars 2020, Carroll a passé près de deux semaines sous respirateur dans une unité de soins intensifs d’un hôpital du nord de la Californie après avoir reçu un diagnostic de COVID-19, la maladie causée par le nouveau coronavirus. Il est tombé malade pour la première fois quand lui et le reste de ANGE DE LA MORT passé plus d’un mois sur la route en Europe avec TESTAMENT et EXODE dans le cadre de « La Baie contre-attaque 2020 » visiter.