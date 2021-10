Les membres de Hoy démissionnent en direct avant Galilea Montijo

membres de Hoy démissionnent en direct contre Galilea Montijo | Instagram

Une vraie surprise ! Un couple de membres du Hoy Program a démissionné au milieu du programme en direct et a pris la belle femme par surprise. Galilée Montijo, qui ont regretté d’avoir quitté leur espace le matin.

C’était lors de la section casting pour l’émission de téléréalité de Les stars dansent aujourd’hui que la démission des deux personnages bien-aimés a été donnée qui apparaîtra probablement à nouveau aujourd’hui, mais pas avec la même fréquence.

Ce sont Chefbi et Jesús, membres du Mariachi Gamma 1000, qui ont renoncé à continuer à Las Estrellas Bailan en Hoy, malgré leur excellente performance sur scène.

Malgré le fait que Martha Galilea Montijo ait été surprise par l’annonce des musiciens, l’animatrice de Aujourd’hui Il avait le sentiment que cela pouvait arriver, même, il l’avait déjà exprimé, finalement ses soupçons se sont avérés vrais.

Bien que les juges et les membres du programme Hoy aient regretté le départ des jeunes, ils ont pris avec la meilleure attitude la décision prise par les musiciens, qui ont expliqué les raisons pour lesquelles ils abandonneraient l’opportunité de se joindre en tant que participants de Las Estrellas dance en Hoy dans leur deuxième saison.

Les membres du Mariachi Gamma 1000 ont exprimé leur gratitude pour l’opportunité et l’espace ; Cependant, ils ont souligné qu’ils devaient se retirer pour faire place à un couple qui pourrait remplir les présentations de l’émission télévisée Televisa.

Les jeunes ont exprimé que c’est pour des raisons de travail qu’il ne leur est pas possible de faire partie des participants de la célèbre émission de téléréalité, les dates qu’ils ont déjà confirmées limitent leur temps et il vaut mieux prendre sa retraite maintenant.

Beaucoup ont regretté le départ de Chefbi et Jesús, car les mariachis se sont avérés être de très bons danseurs et ont séduit les juges et le public lors du casting ; Rappelons que tous les deux ont conquis les réseaux sociaux avec leurs danses et il aurait été vraiment séduisant de les voir en compétition.

Nous sommes vraiment très reconnaissants, nous sommes très tristes de cette situation, nous étions très engagés dans le programme, mais la vérité est que notre corps ne nous a plus donné et nous ne pouvions même pas présenter la chorégraphie ; Je veux dire vraiment, je suis à moitié enroué, nous avons divisé les présentations avec le Gamma 1000. Malheureusement, nous venons d’une pandémie dans laquelle nous n’avons eu aucune présentation et maintenant nous en avons, les musiciens ont expliqué leur absence de cette manière.

Les jeunes ont réitéré leur gratitude pour l’opportunité et leur colère d’avoir fait partie d’une émission de téléréalité aussi célèbre, ils ont également avoué qu’ils ne pouvaient pas participer à leurs présentations dans le groupe et la compétition.

Nous sommes très reconnaissants parce que vous nous avez donné une émission de téléréalité avec vous, nous sommes très heureux de l’amour que vous nous avez donné ; mais la vérité est que Las Estrellas Bailan en Hoy est un programme qui exige beaucoup de vous, c’est beaucoup de répétition, beaucoup de concentration, ont-ils ajouté.

L’hôte de Las Estrellas Bailan en Aujourd’huiGali a réagi rapidement à la nouvelle que les jeunes se répandaient et, visiblement consternée, les a congédiés et les a remerciés pour leur participation.