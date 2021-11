Les membres de la distribution de Ted Lasso assistent aux questions-réponses de l’Apple Store à LA-.

Jason Sudeikis et d’autres membres de la distribution de Ted Lasso ont assisté à un événement de questions-réponses à The Grove, l’Apple Store de LA qui ouvre aujourd’hui.

Apple dit que le magasin, qui a ouvert ses portes en 2002, est maintenant deux fois plus grand et a été « entièrement repensé »…

Le PDG Tim Cook a déclaré que la soirée était « inoubliable », mais la séance de questions-réponses elle-même n’a pas encore été partagée.

L’annonce d’Apple a principalement réitéré les récompenses remportées par l’émission.

Les membres de la distribution de la série humoristique d’Apple « Ted Lasso » ont assisté à un événement spécial de questions-réponses aujourd’hui dans le tout dernier point de vente d’Apple à The Grove à Los Angeles, en Californie, avant son ouverture au public demain. L’événement a lieu dans la foulée de l’histoire de « Ted Lasso » en tant que série comique de première année la plus nominée aux Emmy Awards et décroche sept Emmy Awards, dont une série comique exceptionnelle, un acteur exceptionnel dans une série comique, un acteur de soutien exceptionnel dans une série comique, et meilleure actrice dans un second rôle dans une série comique […]

En plus des honneurs Emmy Award, la première saison de « Ted Lasso » a également été récompensée par un prestigieux Peabody Award; un prix SAG pour la performance exceptionnelle d’un acteur masculin dans une série comique pour Sudeikis ; trois Critics Choice Awards pour la meilleure série comique, le meilleur acteur dans une série comique pour Sudeikis et la meilleure actrice dans un second rôle dans une série comique pour Hannah Waddingham, balayant toutes les catégories dans lesquelles la série a été nominée ; un meilleur acteur dans une série comique aux Golden Globe Awards pour Sudeikis ; et la Writers Guild of America a couronné « Ted Lasso » avec des victoires pour la meilleure comédie et la meilleure nouvelle série. « Ted Lasso » est également la seule série comique honorée en tant que programme AFI de l’année et a reçu des nominations de la Producers Guild of America pour la série comique, ainsi que des distinctions de nombreux autres guildes et groupes de critiques. […]

Star, créateur et producteur exécutif Jason Sudeikis (Ted Lasso), producteur exécutif Brendan Hunt (Coach Beard), Juno Temple (Keeley), Brett Goldstein (Roy Kent, scénariste) et Cristo Fernandez (Dani Rojas) se sont assis à Apple The Grove pour une conversation animée par Yvette Nicole Brown.