Les membres de la famille Apple Card peuvent commander leur propre carte en titane, probablement fournie avec iOS 14.6

Apple a annoncé lors de son événement spécial le mois dernier une nouvelle fonctionnalité appelée «Apple Card Family» qui, comme son nom l’indique, permet aux utilisateurs de partager la même Apple Card avec d’autres membres de la famille via le partage familial iCloud. Bien que cette nouvelle fonctionnalité ne soit pas encore disponible pour les utilisateurs, Apple a partagé cette semaine un nouvel article d’assistance avec plus de détails sur la famille de cartes Apple.

Nous savons déjà que le propriétaire de la carte Apple peut inviter jusqu’à cinq membres de la famille à partager la carte, et également qu’une limite de dépenses peut être fixée pour chaque utilisateur. Cependant, ce nouvel article d’assistance publié sur le site Web d’Apple apporte des détails plus spécifiques sur le fonctionnement de la famille de cartes Apple.

Tout d’abord, Apple souligne que toutes les dépenses de la famille de cartes Apple seront facturées sur une seule facture mensuelle, ce qui signifie qu’il n’y aura pas de factures individuelles pour chaque personne. En plus de mentionner que chaque membre de la famille partage l’entière responsabilité du solde du compte et des paiements, Apple affirme également que les propriétaires et les copropriétaires peuvent toujours demander une augmentation de la limite.

Les membres de la famille âgés de 18 ans ou plus peuvent commander une carte Apple en titane physique supplémentaire, qui peut être utilisée dans les magasins qui n’acceptent pas Apple Pay. Les plus jeunes utilisateurs seront limités à la version numérique d’Apple Card, qui fonctionne avec NFC et également dans les magasins et applications en ligne. Selon Apple, les membres de la famille qui atteignent 18 ans peuvent choisir d’avoir leur propre compte Apple Card plutôt que de le partager avec d’autres.

Le responsable peut également partager la carte Apple avec d’autres membres de la famille et ne pas les mettre en copropriété. Cela signifie qu’ils pourront toujours utiliser la carte partagée, mais pas payer les factures, afficher l’historique des transactions de la famille ou demander plus de limite. Ils n’auront pas non plus d’antécédents de crédit déclarés à leur nom.

La configuration de la famille Apple Card sera disponible dans l’application Wallet sous les paramètres Apple Card. Selon Apple, seule la fonctionnalité «n’est pas encore disponible, mais sera bientôt disponible». Sur la base des conclusions de ., il est probable que la famille de cartes Apple deviendra officiellement disponible pour les utilisateurs d’iOS 14.6 – qui est maintenant disponible en version bêta pour les développeurs.

Consultez l’article d’assistance complet avec plus de détails sur la famille de cartes Apple sur le site Web d’Apple.

