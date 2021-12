L’auteur royale Anna Pasternak a fait ces déclarations hier soir lors du dernier épisode du documentaire de la BBC Les princes et la presse. Le présentateur Amol Rajan a guidé les téléspectateurs à travers la relation fracturée entre les princes William et Harry et les médias britanniques. Cela a mis en évidence la différence de tactique entre les membres de la famille royale plus traditionnels et les membres de la famille royale plus modernes et plus jeunes.

L’auteur royal Anna Pasternak a parlé de la monarchie et de la « relation troublée » des médias au cours du documentaire, se référant à un article controversé qu’elle a écrit sur Kate Middleton dans Tatler.

L’histoire alléguait que Kate Middleton était « épuisée et piégée » par ses fonctions royales après la démission des Sussex, et que le prince William était « absolument incandescent » face à la décision des Sussex de démissionner de la famille royale.

L’histoire affirmait également que la duchesse de Cambridge était « dangereusement mince » comme la princesse Diana.

Pasternak a également décrit sa mère, Carole Middleton, comme une « terrible snob » et a qualifié la sœur de Kate, Pippa, de « trop ​​royale et d’efforts ».

Elle a déclaré lors du documentaire: « 48 heures plus tard, le Mail on Sunday a publié cet article avec une sorte de gros titres criants sur la façon dont Kate avait forcé Tatler à reculer et elle en avait eu un avec Tatler.

« Maintenant, il me semble que A, le Mail on Sunday n’aurait jamais publié cet article sans le signe de tête de Kensington Palace.

« Et B, qui a divulgué ça? Tatler ne l’a certainement pas fait. Je ne l’ai pas fait. Alors d’où cela vient-il? »

Mme Pasternak a déclaré: « Je pense que la plupart du grand public supposerait que la monarchie est à la merci de la presse britannique.

« La réalité est qu’il y a un niveau de manipulation bien plus important entre les tribunaux royaux et les médias que Joe Public ne le croirait jamais. »

Tatler a depuis édité l’article intitulé « Catherine la Grande ».