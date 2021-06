Les membres de l’EPF peuvent désormais bénéficier du Covid Advance Facility après une perte d’emploi – Vérifiez les détails

in

Pour demander l’avance PF, un employé peut se connecter au site Web EPF India ou même accéder au portail unifié depuis son téléphone.

L’Organisation du Fonds de Prévoyance des Employés (EPFO) permet aux membres individuels de bénéficier de la facilité Covid Advance même après avoir quitté le service. Si quelqu’un a perdu son emploi et n’a pas encore rejoint un autre employeur, une partie des fonds du PF peut toujours être retirée en tant que facilité d’avance Covid. S’agissant d’une avance, le salarié n’a pas besoin de remettre l’argent sur le compte de la caisse de prévoyance (FP).

L’EPFO a des règles d’avance PF spécifiques, un formulaire et le processus pour bénéficier d’une telle avance, y compris celle pour COVID-19.

L’employé est autorisé à effectuer un retrait PF jusqu’à concurrence du montant du salaire de base et de l’allocation de cherté pendant 3 mois ou jusqu’à 75 pour cent du montant au crédit du membre sur le compte EPF, selon le moins élevé des deux. Le solde du PF comprend les cotisations des salariés et la part de l’employeur, y compris les intérêts perçus sur leurs cotisations.

Il est important de noter que même si vous avez déjà bénéficié d’une avance PF pour des besoins médicaux ou tout autre besoin éligible, vous pouvez demander cette avance. De plus, l’EPFO a déclaré que l’impôt sur le revenu n’est pas applicable sur les avances versées dans le cadre du régime EPF.

Cependant, si l’on n’est toujours pas en mesure d’obtenir l’avance PF, il peut y avoir des problèmes liés au KYC de l’employé, entre autres. Votre KYC peut ne pas être complet dans votre compte EPF en raison de quoi vous ne pourrez peut-être pas terminer le processus d’avance PF.

Si vous essayez de déposer la demande d’avance PF en ligne, cela ne peut être fait que si votre UAN est validé avec Aadhaar et KYC du compte bancaire et que le numéro de mobile est ensemencé dans UAN. Si ce n’est pas fait, vous devrez compléter votre KYC en le soumettant sur le portail des membres. Pour soumettre votre réclamation en ligne, votre mobile lié à Aadhaar obtiendra OTP. Ainsi, votre Aadhaar doit être lié à un mobile.

Si vos informations de base telles que le nom, la date de naissance et le sexe contre UAN sont les mêmes que dans Aadhaar, vous pouvez lier votre Aadhaar via le portail eKYC. Si vous rencontrez des difficultés pour terminer le KYC, vous pouvez contacter EPF pour déposer le grief.

