Les membres de l’équipe Apple Maps reçoivent un cadeau de remerciement unique

Apple a réorganisé son application Maps au cours des dernières années, avec l’expérience mise à jour offrant une couverture plus détaillée des routes et des bâtiments, une navigation plus rapide et plus précise, des vues 3D des points de repère dans les grandes villes, et plus encore.



À la lumière de ces efforts, Apple a récemment envoyé un cadeau unique à certains employés travaillant dans l’équipe Maps, selon une publication LinkedIn partagée sur Reddit. Le coffret cadeau comprend des épingles, des autocollants et des images Apple Maps personnalisés, ainsi qu’une petite carte remerciant les employés pour leurs contributions à l’application Maps.

« Chacun d’entre vous a ses empreintes digitales sur Springfield », indique la carte, suggérant que « Springfield » pourrait être le nom de code interne d’Apple pour l’expérience Maps remaniée. « Merci pour toutes vos contributions distinctes à ce produit et pour avoir bâti sur l’héritage de l’excellent travail ici chez Apple », ajoute la carte.



L’expérience Maps repensée d’Apple est disponible aux États-Unis, au Canada, en Australie, au Royaume-Uni, en Irlande, en Italie, en Espagne et au Portugal.

« La carte a été entièrement reconstruite, avec une meilleure navigation, des détails plus riches, des informations plus précises sur les lieux et des fonctionnalités remarquables que seul Apple peut offrir, comme Look Around, Share ETA, et plus encore », a déclaré Eddy Cue, chef des services d’Apple. , lorsque l’expérience Maps remaniée a été déployée en Australie. « Maintenant, il est plus facile que jamais pour les utilisateurs de trouver les endroits qu’ils aiment et de se rendre là où ils vont. »